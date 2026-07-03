Η Τέιλορ Σουίφτ κάλεσε πρώην της στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι - Αλλά εκείνος έριξε άκυρο

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και στη λίστα με τους καλεσμένους βρίσκεται και ένας πρώην της pop star.

Μετά τον γάμο της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ, που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της διεθνούς showbiz, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι. Το ζευγάρι, που από την αρχή της σχέσης του απασχόλησε έντονα τον Τύπο, είναι έτοιμο να επισφραγίσει την αγάπη του και αυτή η επισημοποίηση θα γίνει όσο υπερπαραγωγή φαντάζεσαι. Άλλωστε, αν όχι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι τότε ποιοι;

Όλο αυτό το διάστημα βλέπουν το φως της δημοσιότητας διάφορες λεπτομέρειες για το μυστήριο και το πάρτι που θα ακολουθήσει, με το ζευγάρι, ωστόσο, να μην επιβεβαιώνει τίποτα. Ανάμεσα σε αυτά και η λίστα με τους καλεσμένους, η οποία - όπως ορθώς πιστεύεις - περιλαμβάνει A-listers και φυσικά πρόσωπα από τον αθλητικό χώρο, όπου δραστηριοποιείται ο Τράβις Κέλσι. Και εντάξει, αυτό το περιμέναμε, το ότι, όμως, θα υπήρχε και το όνομα ενός πρώην συντρόφου της, μάς ξάφνιασε.

Η Τέιλορ Σουίφτ κάλεσε στον γάμο της τον πρώην της Χάρι Στάιλς

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το οποίο επικαλείται σχετικό ρεπορτάζ του Variety, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρεται να έλαβαν πρόσκληση για τον γάμο βρίσκεται και ο Χάρι Στάιλς, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους πρώην συντρόφους της Τέιλορ Σουίφτ. Οι δυο τους είχαν μια σύντομη σχέση στα τέλη του 2012 και στις αρχές του 2013, η οποία μπορεί να κράτησε λίγους μήνες, όμως απασχόλησε όσο λίγες την παγκόσμια showbiz και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους θαυμαστές τους.

Όπως αναφέρουν τα ίδια δημοσιεύματα, η πρόσκληση ήταν μια ένδειξη ότι δεν υπάρχουν πλέον εντάσεις ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Ωστόσο, ο Βρετανός σταρ δεν θα δώσει το «παρών» στις γαμήλιες εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του το επιτρέπουν. Ο Χάρι Στάιλς βρίσκεται σε περιοδεία και έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου το ίδιο Σαββατοκύριακο, γεγονός που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, καθιστά αδύνατη την παρουσία του στη Νέα Υόρκη.

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Παρά την απουσία του, τα διεθνή μέσα σημειώνουν ότι η σύντροφός του, Ζόε Κράβιτζ, η οποία διατηρεί στενή φιλική σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ, αναμένεται να παραστεί στον γάμο της. Η παρουσία της, σε συνδυασμό με την πρόσκληση προς τον Χάρι Στάιλς, σχολιάστηκε ως ακόμη μία ένδειξη ότι η pop star εστιάζει στις φιλίες της και επιθυμεί αυτή την ξεχωριστή ημέρα να περιβάλλεται από πρόσωπα που αγαπά και σέβεται.

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Αλήθεια, εσύ θα καλούσες στον γάμο σου τον πρώην σου;

