Πενέλοπε Κρουζ: "Ακόμα μαθαίνω τον Χαβιέ Μπαρδέμ” – Η εξομολόγηση για τον γάμο τους μετά από 15 χρόνια

Η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για τη σχέση της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ και αποκαλύπτει, γιατί ο γάμος τους παραμένει μια διαρκής διαδικασία εξέλιξης και ανακάλυψης.

Η Πενέλοπε Κρουζ μίλησε ανοιχτά για τον γάμο της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, αποκαλύπτοντας πως, ακόμη και μετά από 15 και πλέον χρόνια κοινής διαδρομής, νιώθει ότι η σχέση τους παραμένει μια συνεχής πορεία ανακάλυψης.

Η ηθοποιός παραχώρησε τη συνέντευξη στο PEOPLE in 10, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της ταινίας The Invite, η οποία εξερευνά τις περίπλοκες ισορροπίες δύο ζευγαριών κατά τη διάρκεια ενός δείπνου και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δική της σχέση με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Όπως παραδέχτηκε, εξακολουθεί να εξερευνά την προσωπικότητά του συζύγου της, όπως συμβαίνει και με την ίδια την ψυχοσύνθεσή της.

Η Πενέλοπε Κρουζ εξακολουθεί να ανακαλύπτει τον Χαβιέ Μπαρδέμ, 15 χρόνια μετά τον γάμο τους

«Νιώθω ότι ακόμα μαθαίνω μέσα στη σχέση μου», είπε χαρακτηριστικά η Πενέλοπε Κρουζ, προσθέτοντας: «Και είμαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζω εδώ και 33 χρόνια. Τον γνωρίζω πραγματικά, αλλά υπάρχει ποτέ μια μέρα που να γνωρίζεις ολοκληρωτικά ακόμα και τον εαυτό σου; Όχι. Το ίδιο ισχύει και για τον σύντροφό σου», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός υπογράμμισε ακόμα, πως η εξέλιξη και η αυτογνωσία είναι μια αδιάκοπη διαδικασία, η οποία αντανακλάται και στις σχέσεις. Και έχει μεγάλη σημασία για την πορεία τους. Αν κρίνουμε πάντως από τον Χαβιέ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ, μάλλον κάτι κάνουν πολύ καλά.

Getty Images

Η ιστορία της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ ξεκινά το 1992, όταν οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Jamón Jamón. Αν και υπήρχε από τότε έντονη χημεία, η σχέση τους δεν προχώρησε εκείνη την περίοδο.

Ο ίδιος ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχει περιγράψει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο GQ πως και οι δύο δίστασαν να εκφράσουν ανοιχτά τα συναισθήματά τους. «Υπήρχε προφανής χημεία μεταξύ μας, αλλά δεν συνέβη τίποτα. Κανείς δεν έκανε το πρώτο βήμα. Δεν ξέρω αν ήταν ντροπή ή υπερβολικός επαγγελματισμός. Φτάσαμε στην τελευταία μέρα των γυρισμάτων και τίποτα δεν είχε συμβεί. Τότε σκέφτηκα: “πρέπει να πιούμε κάτι, αλλιώς θα χαθεί η ευκαιρία”», είχε δηλώσει, περιγράφοντας με χιούμορ την αρχή της σχέσης τους.

Αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν το 2008 στην ταινία Vicky Cristina Barcelona και αυτή τη φορά η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μια ρομαντική ιστορία, που κρατά μέχρι σήμερα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 σε μια ιδιωτική τελετή στις Μπαχάμες και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.