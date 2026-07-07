Έφυγε από τη ζωή η Λόρεν Μπένετ του «Party Rock Anthem» σε ηλικία 36 ετών

Το συγκινητικό «αντίο» των G.R.L.

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη συμμετοχή της σε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια όλων των εποχών, η Λόρεν Μπένετ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 36 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση του πρώην συγκροτήματός της, G.R.L., ενώ τα αίτια τους θανάτου της παραμένουν άγνωστα.

Τα μέλη του πρώην συγκροτήματός της την αποχαιρέτησαν με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες και δεν μπορούμε να περιγράψουμε με λόγια πόσα σήμαινε για εμάς. Θα θυμόμαστε για πάντα την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε. Η όμορφη ψυχή της άγγιξε τις ζωές τόσων ανθρώπων και θα μας λείψει βαθιά. Θα την αγαπάμε για πάντα», ανέφεραν μεταξύ άλλων στο μήνυμά τους.

Η επιτυχία που την έκανε παγκοσμίως γνωστή

Η Λόρεν Μπένετ έγινε διεθνώς γνωστή το 2011 μέσα από τη συνεργασία της με τους LMFAO στο «Party Rock Anthem», ένα από τα μεγαλύτερα dance hits της δεκαετίας. Το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή των charts παγκοσμίως για πολλές εβδομάδες, ενώ το Billboard το κατέταξε ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα τραγούδια όλων των εποχών.

Η τραγουδίστρια γεννήθηκε στην Αγγλία και ξεκίνησε την πορεία της στη μουσική σε νεαρή ηλικία, συμμετέχοντας στο βρετανικό «The X Factor». Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο γυναικείο συγκρότημα Paradiso Girls, πριν γίνει μέλος των G.R.L. Οι G.R.L. γνώρισαν επιτυχία με το τραγούδι «Ugly Heart», ενώ συνεργάστηκαν και με τον Pitbull στο «Wild Wild Love».

Η απώλεια της Λόρεν Μπένετ αφήνει ένα μεγάλο κενό στους ανθρώπους που τη γνώρισαν, αλλά και σε όσους την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της. Με τον θάνατό της, η ποπ σκηνή αποχαιρετά μια φωνή που συνδέθηκε με μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 2010.