Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Το νέο τους «καταφύγιο» 12 εκατ. δολαρίων στο Μανχάταν με θέα τον ποταμό Χάντσον

Το ζευγάρι απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα 12 εκατ. δολαρίων στο West Village, το πρώτο τους σπίτι στη Νέα Υόρκη, σε εμβληματικό κτίριο με υψηλή ιδιωτικότητα.

Οι Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ επεκτείνουν ακόμη περισσότερο την –ήδη εντυπωσιακή– real estate αυτοκρατορία τους, αποκτώντας ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν αξίας 12 εκατ. δολαρίων. Το νέο απόκτημα, ένα τετραήμερο διαμέρισμα σε εμβληματικό κτίριο στο West Village με θέα στον ποταμό Χάντσον, αποτελεί το πρώτο γνωστό σπίτι του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη και σηματοδοτεί μια νέα φάση στη ζωή και την καριέρα τους.

Η αγορά αποκαλύφθηκε από την Wall Street Journal, βάσει τίτλων ιδιοκτησίας και πηγών με γνώση της συμφωνίας. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο που η Χέιλι Μπίμπερ «μετρά» την ηχηρή πώληση της εταιρείας καλλυντικών Rhode σε αποτίμηση δισεκατομμυρίων, ενώ ο Τζάστιν μόλις έχει κυκλοφορήσει το έβδομο στούντιο άλμπουμ του, «Swag II», και έχει βρεθεί headliner στο φετινό Coachella.

Το διαμέρισμα βρίσκεται σε έναν εντυπωσιακό, καμπυλόγραμμο πύργο του West Village, έργο της εταιρείας ανάπτυξης Ian Schrager Company και του διεθνώς αναγνωρισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Herzog & de Meuron. Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 2017 και έχει ήδη αποκτήσει τη δική του φήμη στον κύκλο των high‑end αγοραστών που αναζητούν πολυτέλεια με διακριτικότητα.

Η τοποθεσία, ακριβώς πάνω στον άξονα του Χάντσον, προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στο ποτάμι και το skyline, ενώ η αρχιτεκτονική του κτιρίου, με τις καμπύλες γραμμές και τις μεγάλες υαλόφρακτες επιφάνειες, εντάσσεται στο νέο κύμα «γλυπτικών» πύργων κατοικιών της Νέας Υόρκης. Πέρα από την αισθητική, όμως, το κτίριο φημίζεται και για το επίπεδο ιδιωτικότητας που προσφέρει: διαθέτει ιδιωτικό γκαράζ και κλειστό χώρο άφιξης/αναχώρησης (porte cochère), επιτρέποντας στους ενοίκους να μπαινοβγαίνουν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα των παπαράτσι.

Τα χαρακτηριστικά του διαμερίσματος

Σύμφωνα με την αγγελία, η κατοικία εκτείνεται σε περίπου 260 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια. Μία από τις κρεβατοκάμαρες είχε «στηθεί» από τη νεοϋορκέζικη εταιρεία luxury interior design Interior Marketing Group ως παιδικό δωμάτιο, με έναν custom μαυροπίνακα‑τοίχο – στοιχείο που, όπως αναφέρεται, οι Μπίμπερ αποφάσισαν να διατηρήσουν για τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ.

Η εύκαμπτη διαρρύθμιση, με πολλαπλούς χώρους που μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως γραφείο είτε ως ξενώνες, συνδυάζεται με τις χαρακτηριστικές μεγάλες τζαμαρίες του κτιρίου, που «πλημμυρίζουν» το εσωτερικό με φυσικό φως. Το στιλ διακόσμησης στην παρουσίαση του ακινήτου κινείται σε λιτή, σύγχρονη γραμμή, με έμφαση στα ουδέτερα χρώματα και τις καθαρές γραμμές, αφήνοντας χώρο στους νέους ιδιοκτήτες να προσαρμόσουν το σπίτι στις ανάγκες και την αισθητική τους.

Στους τίτλους ιδιοκτησίας εμφανίζεται ως πωλητής ο Στίβεν Μπράουζερ, developer και επικεφαλής του Parkland Group, ο οποίος είχε αγοράσει το διαμέρισμα το 2018 έναντι 10,5 εκατ. δολαρίων. Το ακίνητο βγήκε στην αγορά τον Απρίλιο με τιμή 12 εκατ. δολάρια και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, πωλήθηκε τελικά στο σύνολο του ζητούμενου ποσού, χωρίς διαπραγμάτευση προς τα κάτω.

Τη συναλλαγή διαχειρίστηκαν από την πλευρά του πωλητή οι Άνταμ Χέλερ, Αμάντα Ρόζενμπεργκ και Μάικλ Γκάβιν του Heller Organization, ενώ την εκπροσώπηση των Μπίμπερ ανέλαβε η Ρόμι Χέχινγκερ της Compass. Στο ίδιο κτίριο κατοικεί και ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Fanatics, Μάικλ Ρούμπιν, ο οποίος το 2018 φέρεται να πλήρωσε περίπου 43 εκατ. δολάρια για ένα ρετιρέ πέντε υπνοδωματίων και αργότερα απέκτησε και το γειτονικό ρετιρέ από τον Ράιαν Σίκρεστ, με σκοπό τη συνένωση των δύο.

Οι ένοικοι απολαμβάνουν πρόσβαση σε μια σειρά από high‑end παροχές: εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα μήκους περίπου 21 μέτρων, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, spa, παιδότοπο, αλλά και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης – στοιχεία που καθιστούν το κτίριο ιδιαίτερα ελκυστικό σε διεθνή προφίλ με απαιτήσεις ασφαλείας και ιδιωτικότητας.

Το καινούργιο pied‑à‑terre στο Μανχάταν προστίθεται σε ένα εκτεταμένο portfolio που εκτείνεται από τις δύο ακτές των ΗΠΑ μέχρι τον Καναδά. Η κύρια κατοικία του ζευγαριού παραμένει η έπαυλη αξίας περίπου 25,8 εκατ. δολαρίων στο Beverly Park του Λος Άντζελες, μία από τις πιο αποκλειστικές gated κοινότητες της πόλης. Σε αυτή προστίθεται ένα ακίνητο 16,6 εκατ. δολαρίων στο ultra‑exclusive Madison Club της La Quinta, στην Καλιφόρνια, που λειτουργεί ως «απόδραση» στη μέση της ερήμου, με γήπεδα γκολφ και υπηρεσίες resort.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή τους έχει και το παραλίμνιο retreat στο Οντάριο του Καναδά, όπου πέρασαν σημαντικό μέρος της πανδημίας, μακριά από τα φώτα και τις εμφανίσεις. Το νέο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη καλύπτει μια ακόμη «στρατηγική» ανάγκη: τη βάση σε μια πόλη που παραμένει κεντρική τόσο για τη μόδα όσο και για τη μουσική, με έντονη επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα.