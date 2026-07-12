Απλ Μάρτιν: Το μεγάλο κινηματογραφικό της βήμα και η απίθανη ομοιότητα με τη μητέρα της Γκουίνεθ Πάλτροου

Η 22χρονη Άπλ Μάρτιν κάνει το ντεμπούτο της στο σινεμά με την ταινία «Paris Paramount» της Νάνσι Μάγερς και εντυπωσιάζει, θυμίζοντας… τη Γκουίνεθ Πάλτροου σε νεαρή ηλικία.

Η φράση «το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει» αποκτά κυριολεκτικό νόημα στην περίπτωση της Aπλ Μάρτιν. Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν κάνει το πρώτο της μεγάλο βήμα στον κινηματογράφο, ακολουθώντας τα χνάρια της διάσημης μητέρας της, και ήδη τα πρώτα στιγμιότυπα από το πλατό έχουν προκαλέσει αίσθηση: η 22χρονη μοιάζει εντυπωσιακά με την Πάλτροου στα πρώτα της βήματα, τόσο στο στυλ όσο και στη γενικότερη παρουσία της μπροστά στην κάμερα.

Η Aπλ συμμετέχει στο νέο φιλμ της Νάνσι Μάγερς με τίτλο «Paris Paramount», μια από τις πιο αναμενόμενες ρομαντικές κομεντί των επόμενων χρόνων. Φωτογραφίες από τα γυρίσματα στο Λος Άντζελες τη δείχνουν να κινείται με άνεση ανάμεσα σε καταξιωμένους ηθοποιούς όπως ο Όουεν Γουίλσον, ο Ριτς Σόμερ, η Έριν Ντόχερτι και ο Τόνι Χέιλ, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση από τον κόσμο της μόδας σε αυτόν της υποκριτικής γίνεται με περίσσεια αυτοπεποίθηση.

Στα πρόσφατα πλάνα από το σετ, η Απλ φορά ένα πορτοκαλί πουλόβερ συνδυασμένο με τζιν καμπάνα, περπατώντας σε εξωτερικό χώρο γυρισμάτων στο Λος Άντζελες. Το look, απλό αλλά με σαφή ρετρό αναφορά, θυμίζει έντονα casual εμφανίσεις της Πάλτροου στα τέλη των ‘90s και στις αρχές των ‘00s. Η επιλογή χρωμάτων και γραμμής ενισχύει την αίσθηση ότι παρακολουθούμε μια «νεότερη εκδοχή» της μητέρας της, αυτή τη φορά όμως μπροστά, και όχι πίσω από τον φακό.

Ο ρόλος της παραμένει προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το καστ της ταινίας είναι γεμάτο star power: εκτός από τους προαναφερθέντες, συμμετέχουν η Πενέλοπε Κρουζ, ο Κίραν Κάλκιν, ο Τζουντ Λο και η Μπέβερλι Ντ’ Άντζελο. Για μια ηθοποιό στο ξεκίνημά της, η συνύπαρξη με τόσο δυνατά ονόματα αποτελεί από μόνη της crash course στον κόσμο των μεγάλων παραγωγών.

Η ταινία έχει και ένα ενδιαφέρον «κύκλο κλεισίματος» για την Άπλ. Οι φαν της Πάλτροου θα θυμούνται ότι η μητέρα της είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Όουεν Γουίλσον στο «The Royal Tenenbaums» το 2001, πριν από 25 χρόνια. Η Πάλτροου είχε επίσης συνδεθεί ερωτικά με τον αδελφό του, Λουκ Γουίλσον, την περίοδο των γυρισμάτων, κάτι που δίνει στο σημερινό pairing της Άπλ με τον Όουεν Γουίλσον μια ιδιαίτερη, σχεδόν μετακινηματογραφική συνέχεια.

Η Νάνσι Μάγερς και η ταινία–μέσα–στην–ταινία

Για την ίδια τη «Paris Paramount», οι πληροφορίες είναι μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η Νάνσι Μάγερς, γνωστή για επιτυχημένες ρομαντικές κομεντί, είχε δώσει το 2023 μια πρώτη περιγραφή μέσω Instagram, λέγοντας ότι το φιλμ «μιλά για μια ομάδα ανθρώπων που φτιάχνουν μια ταινία και για τη μαγεία και το μυστήριο αυτού που κάνουμε». Πρόκειται, λοιπόν, για ένα meta σενάριο – μια ιστορία για την ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας, με έρωτες, εντάσεις και χιούμορ στο φόντο ενός κινηματογραφικού set.

Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται για τον Δεκέμβριο του 2027, κάτι που σημαίνει ότι η επαγγελματική πορεία της Άπλ στον κινηματογράφο θα αρχίσει ουσιαστικά να κρίνεται από κοινό και κριτικούς σε λίγα χρόνια. Μέχρι τότε, τα πρώτα στιγμιότυπα και τα ονόματα που πλαισιώνουν το project προδιαθέτουν για μια παραγωγή με υψηλό προφίλ.

Από τα fashion campaigns στο σινεμά

Για την Άπλ Μάρτιν, η είσοδος στη μεγάλη οθόνη δεν είναι ένα εντελώς ξένο περιβάλλον, αλλά μάλλον μια μετατόπιση εντός ενός ήδη οπτικοκεντρικού πεδίου. Η 22χρονη, που αποφοίτησε φέτος τον Μάιο από το Πανεπιστήμιο Vanderbilt, έχει ήδη χτίσει όνομα στον χώρο της μόδας ως ανερχόμενο μοντέλο. Έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές καμπάνιες, με πιο πρόσφατη τη συνεργασία της με τον οίκο Chloé σε μια καλοκαιρινή καμπάνια γεμάτη floral μοτίβα και ανάλαφρα eyelet σύνολα.

«Τι τιμή να δουλεύω με τη Chloé. Αυτό είναι πραγματοποίηση ονείρου», είχε γράψει τότε στο Instagram. Πέρα από τη Chloé, έχει φωτογραφηθεί για άλλα μεγάλα brands, επιβεβαιώνοντας ότι το επώνυμό της μπορεί να άνοιξε την πόρτα, αλλά η δική της παρουσία μπροστά στην κάμερα είναι αυτή που την κρατά ανοιχτή.

Τον Μάρτιο, έκανε και μια μικρή εμφάνιση στη σειρά «Rooster» του HBO με πρωταγωνιστή τον Στιβ Καρέλ, κάνοντας έτσι την πρώτη της «δοκιμή» σε τηλεοπτική παραγωγή. Η πορεία της δείχνει ότι κινείται μεθοδικά, από τις καμπάνιες στον φακό, και τώρα στο set μιας μεγάλου μήκους παραγωγής.

Το γεγονός ότι η Aπλ Μάρτιν «μοιάζει εκπληκτικά» με την Γκουίνεθ Πάλτροου γίνεται ήδη αντικείμενο σχολιασμού στα social media και στα lifestyle ρεπορτάζ. Η οπτική αυτή συνέχεια μπορεί να λειτουργήσει και ως πλεονέκτημα και ως βάρος: από τη μία, δημιουργεί ξεκάθαρο ενδιαφέρον – από την άλλη, η σύγκριση με μια βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό είναι αναπόφευκτη.

Το ότι, ωστόσο, έχει επιλέξει να ολοκληρώσει σπουδές, να χτίσει δική της πορεία στη μόδα και να εισέλθει στον χώρο της υποκριτικής μέσα από ένα ensemble cast και όχι ως «έτοιμο» lead, δείχνει μια πιο σταδιακή, ίσως και πιο γειωμένη προσέγγιση. Η «Paris Paramount» μπορεί να είναι μόνο το πρώτο βήμα, αλλά είναι ένα βήμα που γίνεται με γερά στηρίγματα: ένα δυνατό δημιουργικό team, ένα cast γεμάτο εμπειρία και, φυσικά, το DNA ενός οικογενειακού ονόματος που έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στο Χόλιγουντ.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα αφήνουν να εννοηθεί ότι η Άπλ Μάρτιν δεν είναι μόνο «η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου που της μοιάζει». Είναι μια νέα γυναίκα που δείχνει έτοιμη να δοκιμάσει τι σημαίνει να σταθεί απέναντι στον φακό με το δικό της όνομα – ακόμη κι αν αυτό είναι τόσο φορτισμένο.