Φέντεζ: Ο πρώην της Κιάρα Φεράνι έγινε μπαμπάς για τρίτη φορά - Η πρώτη οικογενειακή φωτογραφία

Όσο η Κιάρα Φεράνι χόρευε στους ρυθμούς του Bad Bunny στη συναυλία του στο Μιλάνο, ο Φέντεζ κρατούσε στην αγκαλιά του το τρίτο παιδί του - πρώτο με τη σύντροφό του, Τζούλια Χόνεγκερ.

Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Φέντεζ - ο πρώην σύζυγος της Κιάρα Φεράνι - όπως ανακοίνωσε μέσα από τα social media. Ο καλλιτέχνης είχε γνωστοποιήσει την είδηση της εγκυμοσύνης της 23χρονης συντρόφου του, Τζούλια Χόνεγκερ, τον περασμένο Απρίλιο, εκπλήσσοντας τους fans του. Πλέον, οι δυο τους κρατούν το μωρό τους στην αγκαλιά τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή διαδρομή τους.

Φέντεζ: Οι πρώτες φωτογραφίες με το τρίτο παιδί του

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, η σχέση του Φέντεζ με τη Τζούλια Χόνεγκερ φημολογείται ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025. Ακριβώς έναν χρόνο μετά από δύο έγιναν τρεις. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε το χαρμόσυνο γεγονός, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό του στο IG εννέα τρυφερά «κλικ» μέσα από το μαιευτήριο. «Τόσο μεγάλη χαρά», σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Η γέννηση του τρίτου παιδιού του σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του Φέντεζ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει να κρατά χαμηλότερους τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση του γιου του, ο Ιταλός ράπερ μίλησε ανοιχτά για το παρελθόν του με την Κιάρα Φεράνι, τονίζοντας πως, παρά τα λάθη που έγιναν, εξακολουθεί να τη θεωρεί ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του.

Μιλώντας στο Pulp Podcast, το podcast που παρουσιάζει ο ίδιος μαζί με τον Mr. Marra, ανέφερε συγκεκριμένα: «Συσσωρεύτηκαν μια σειρά από πράγματα και κάποια στιγμή ήταν απαραίτητο να χωρίσουμε. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Δεν είναι αλήθεια όλα όσα ακούγονται. Πολλά από όσα συνέβησαν δεν θέλησα καν να τα διερευνήσω, γιατί δεν πίστευα ότι χρειάζονταν εξηγήσεις. Θα τα κρατήσω για μένα. Η αγάπη έρχεται και φεύγει, όμως είναι ένας άνθρωπος που αγάπησα πραγματικά, κάνοντας πολλά λάθη. Παραμένει πάντα η μητέρα των παιδιών μου και ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου».

IG @chiaraferragni

Η viral σχέση του Φέντεζ με την Κιάρα Φεράνι

Ο Φέντεζ και η Κιάρα Φεράνι αποτέλεσαν για χρόνια ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ιταλικής showbiz. Παντρεύτηκαν το 2018 σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Σικελία, ενώ απέκτησαν δύο παιδιά, τον Λεόνε και τη Βιτόρια. Ωστόσο, στις αρχές του 2024 επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός τους, με το διαζύγιό τους να ολοκληρώνεται αργότερα, βάζοντας οριστικό τέλος στη σχέση που είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των ιταλικών και διεθνών media.

