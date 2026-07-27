Κέιτι Πέρι: Ξέσπασε κατά του Λευκού Οίκου για τη χρήση του "Firework” σε βίντεο πολεμικών επιχειρήσεων

Η Κέιτι Πέρι καταγγέλλει, ότι δεν έδωσε ποτέ άδεια για τη χρήση του τραγουδιού της, τονίζοντας πως το “Firework” γράφτηκε ως σύμβολο ελπίδας και όχι για να συνοδεύει εικόνες πολέμου.

Η Κέιτι Πέρι αποτελεί ακόμα μία καλλιτέχνιδα που αντιδρά δημόσια στη χρήση της μουσικής της για πολιτικούς σκοπούς χωρίς τη συγκατάθεσή της. Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok, στο οποίο ακούγεται η μεγάλη επιτυχία της, «Firework», ενώ προβάλλονται εικόνες από στρατιωτικές επιθέσεις. Η ανάρτηση έγραφε στη λεζάντα «Το Ιράν έχει προειδοποιηθεί», συνοδευόμενη από emoji πυροτεχνημάτων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της τραγουδίστριας.

Η Κέιτι Πέρι απαντά στον Λευκό Οίκο για τη χρήση του τραγουδιού της σε πολεμικό βίντεο

Μέσα από μια ανάρτηση στα social media, η Κέιτι Πέρι δήλωσε ότι αισθάνεται «σοκαρισμένη και εξοργισμένη» βλέποντας το τραγούδι της να χρησιμοποιείται ως μουσική υπόκρουση σε ένα βίντεο που παρουσιάζει πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, ουδέποτε ενημερώθηκε ή έδωσε την άδειά της για τη συγκεκριμένη χρήση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο του βίντεο.

Η ίδια υπενθύμισε ότι το «Firework» γράφτηκε ως ένας ύμνος ελπίδας, αυτοπεποίθησης και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που περνούν δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. «Το να μετατρέπεται ένα μήνυμα αυτοεκτίμησης και ενδυνάμωσης σε μουσική υπόκρουση εικόνων καταστροφής και βίας αποτελεί πλήρη διαστρέβλωση του νοήματος του τραγουδιού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η μουσική της έχει σκοπό να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να εξυμνεί τον πόλεμο.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

Η απάντηση του Λευκού Οίκου στην αντίδραση της Κέιτι Πέρι

Μετά τις αντιδράσεις, ο Λευκός Οίκος απάντησε μέσω του αναπληρωτή βοηθού του Προέδρου, Kaelan Dorr, ο οποίος δημοσίευσε απόσπασμα από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Part of Me», εκεί που η Κέιτι Πέρι είναι ντυμένη με στρατιωτικά ρούχα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η τραγουδίστρια πούλησε τα τραγούδια της στη Litmus Music το 2023, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού δεν ανήκουν πλέον αποκλειστικά στην ίδια. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Κέιτι Πέρι είχε ερμηνεύσει το «Firework» το 2021 στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καλλιτέχνες αντιδρούν

Η Κέιτι Πέρι δεν είναι η μοναδική καλλιτέχνιδα που έχει καταγγείλει τη χρήση της μουσικής της από τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον Λευκό Οίκο χωρίς άδεια. Τον Αύγουστο του 2024, η Σελίν Ντιόν είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά της, όταν το εμβληματικό «My Heart Will Go On» ακούστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Μοντάνα. Η τραγουδίστρια είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε δώσει καμία έγκριση για τη χρήση του τραγουδιού της, σχολιάζοντας με νόημα: «Και πραγματικά... αυτό το τραγούδι;».

Την ίδια χρονιά, η οικογένεια και η δισκογραφική εταιρεία της Σινέντ Ο' Κόνορ καταδίκασαν, επίσης, τη χρήση του «Nothing Compares 2 U» σε πολιτικές συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι η αείμνηστη τραγουδίστρια θα ένιωθε «αηδία, πληγωμένη και προσβεβλημένη» βλέποντας το έργο της να συνδέεται με κάποιον που η ίδια είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «βιβλικό διάβολο».

Ανάλογη αντίδραση υπήρξε και από την Αριάνα Γκράντε, όταν το τραγούδι «Bye» χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο του Λευκού Οίκου στο TikTok με αναφορές στην υπηρεσία μετανάστευσης ICE. Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη δημιουργία του Brighter Days Ahead Foundation, ενός ιδρύματος που έχει στόχο να στηρίζει μετανάστες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παρέχοντας οικονομική βοήθεια και πόρους σε οργανισμούς που προσφέρουν προστασία και φροντίδα.

