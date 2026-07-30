Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον “Εκατομμυριούχο” και θα τα διαθέσει σε φιλανθρωπικό σκοπό

Μπράβο Μπεν, όχι μπράβο!

Για τον Μπεν Άφλεκ έχουμε σίγουρα να πούμε πολλά καλά που αφορούν κυρίως την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ωστόσο, ο ηθοποιός τις τελευταίες ώρες μας έχει χαρίσει απλόχερα ακόμα έναν λόγο να τον θαυμάζουμε: πήγε στο «Ποιος θέλεις να γίνει Εκατομμυριούχος» και κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια. Τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ, αφού το ποσό θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Μπράβο Μπεν, όχι μπράβο.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: χθες το βράδυ (29/7), ο Μπεν Άφλεκ και ο Τζέιμι Ντινγκ φιλοξενήθηκαν στον «Εκατομμυριούχο» και ήρθαν αντιμέτωποι με τις ερωτήσεις του παρουσιαστή. Οι δύο άνδρες κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις, φτάνοντας μέχρι το φινάλε. Εκεί κάπως τα πράγματα δυσκόλεψαν.

Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε τον «Εκατομμυριούχο»

Η τελευταία ερώτηση ανέφερε: «Σε μια ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει “χάρη” από πρόεδρο των ΗΠΑ;» και οι προτεινόμενες απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese και Spaghetti & Meatball.

Τόσο ο Μπεν Άφλεκ όσο και ο Τζέιμι Ντινγκ συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν την τηλεφωνική βοήθεια, καλώντας τον φίλο και συνεργάτη του δεύτερου, Στίβεν Μόρισον. Δυστυχώς για εκείνους, δεν κατάφερε να τους βοηθήσει και τότε ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ μοιράστηκε τις σκέψεις του επί του θέματος, καταλήγοντας στην επιλογή Spaghetti & Meatball, την οποία ενστερνίστηκαν οι παίκτες.

Ευτυχώς, η απάντηση ήταν σωστή, με τους δυο τους να σηκώνονται όρθιοι ενθουσιασμένοι και να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Κάπως έτσι, κατάφεραν να κερδίσουν το πολυπόθητο και καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο θα δοθεί στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, που ίδρυσαν ο Μπεν Άφλεκ μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς το 2010. Ο οργανισμός στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο ανατολικό Κονγκό, ενισχύοντας βασικές ανάγκες τους.

