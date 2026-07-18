Ματ Ντέιμον για τη φιλία του με τον Μπεν Άφλεκ: «Ήμασταν οι μόνοι που πιστεύαμε ο ένας στον άλλον»

Ο Ματ Ντέιμον μιλά για τη φιλία του με τον Μπεν Άφλεκ που αριθμεί σχεδόν 50 χρόνια, για τα κοινά όνειρα και τη διαδρομή τους μέχρι το Χόλιγουντ.

Η ιστορία φιλίας ανάμεσα στον Ματ Ντέιμον και τον Μπεν Άφλεκ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και διαχρονικές σχέσεις στο Χόλιγουντ. Οι δύο ηθοποιοί δεν συνδέονται μόνο από μια μακρά επαγγελματική συνεργασία, αλλά κυρίως από έναν δεσμό που ξεκίνησε πολύ πριν γίνουν παγκόσμιοι σταρ.

Σε νέα συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον μίλησε για τη φιλία του με τον Μπεν Άφλεκ, θυμούμενος τα χρόνια που οι δυο τους ήταν απλώς δύο νεαροί από τη Μασαχουσέτη με ένα μεγάλο όνειρο: να καταφέρουν να μπουν στον κόσμο του κινηματογράφου.

Ο 55χρονος ηθοποιός, με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα επική ταινία «Η Οδύσσεια» του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, αναφέρθηκε στη σχέση που ανέπτυξε με τον Άφλεκ από την παιδική τους ηλικία μέχρι τη σημερινή τους κοινή πορεία ως ηθοποιοί, παραγωγοί και επιχειρηματικοί συνεργάτες.

«Όταν ξεκινάς ως ηθοποιός, πρέπει να έχεις αυτή την αίσθηση ότι μπορείς να τα καταφέρεις, γιατί οι πιθανότητες είναι πραγματικά εναντίον σου», ανέφερε ο Ντέιμον, εξηγώντας πως εκείνα τα πρώτα χρόνια η αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ τους ήταν καθοριστική.

Οι δύο φίλοι γνωρίστηκαν όταν ήταν παιδιά στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και σύντομα μοιράστηκαν το ίδιο πάθος για την υποκριτική. Ως έφηβοι ταξίδευαν στη Νέα Υόρκη με τρένο ή λεωφορείο για οντισιόν, κυνηγώντας ευκαιρίες σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο.

Ο Ματ Ντέιμον θυμήθηκε πως, εκείνη την εποχή, ο ίδιος και ο Άφλεκ ήταν οι μόνοι άνθρωποι στο περιβάλλον τους που πίστευαν πραγματικά ότι μπορούσαν να πετύχουν.

«Ήμασταν οι μόνοι που νιώθαμε ότι είχαμε ένα μικρό άνοιγμα σε αυτή την πόρτα και λέγαμε ο ένας στον άλλον: “Ναι, θα τα καταφέρεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι οικογένειές τους τούς στήριζαν, αλλά κανείς από το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν είχε σχέση με τη βιομηχανία του θεάματος. Έτσι, η φιλία τους έγινε το βασικό σημείο αναφοράς τους σε μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα.

Η κοινή τους πορεία κορυφώθηκε το 1997 με την ταινία «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ», το σενάριο της οποίας έγραψαν μαζί, κερδίζοντας το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Η επιτυχία εκείνη αποτέλεσε το μεγάλο άλμα που τους οδήγησε στην κορυφή της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Παρά τη φήμη, τις διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές και τις προσωπικές αλλαγές που έφεραν οι δεκαετίες, η σχέση τους παρέμεινε σταθερή. Σήμερα, περισσότερο από 45 χρόνια μετά τη γνωριμία τους, συνεχίζουν να συνεργάζονται μέσα από την εταιρεία παραγωγής τους Artists Equity, την οποία δημιούργησαν με στόχο έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Η εταιρεία αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Ντέιμον, έναν από τους λόγους που αποφάσισαν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Όπως εξήγησε, όταν έφτασαν στη δεκαετία των 50, ένιωσαν ότι είχαν την ενέργεια αλλά και την εμπειρία για να δημιουργήσουν ταινίες με ανθρώπους που εκτιμούν.

«Είναι η στιγμή να το κάνουμε. Είμαστε αρκετά νέοι για να έχουμε την ενέργεια και αρκετά μεγάλοι ώστε να καταλαβαίνουμε γιατί αξίζει να το κάνουμε», σημείωσε.

Πέρα από την επαγγελματική τους συνεργασία, οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται πλέον σε μια παρόμοια φάση προσωπικής ζωής, καθώς και οι δύο έχουν οικογένειες και παιδιά που μεγαλώνουν.

Ο Ματ Ντέιμον είναι παντρεμένος με τη Λουτσιάνα Μπαρόσο από το 2005 και το ζευγάρι έχει τέσσερις κόρες: την Αλεξία, 27 ετών, την Ιζαμπέλα, 20 ετών, τη Τζία, 17 ετών, και τη Στέλα, 15 ετών.

Ο Μπεν Άφλεκ έχει τρία παιδιά από τον γάμο του με την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ: τη Βάιολετ, 20 ετών, τη Σεραφίνα Ρόουζ, 17 ετών, και τον Σάμιουελ, 14 ετών.

Ο Ντέιμον αποκάλυψε ότι οι δύο φίλοι συζητούν συχνά για τη νέα περίοδο που πλησιάζει, καθώς τα παιδιά τους μεγαλώνουν και η οικογενειακή ζωή αλλάζει.

«Δεν χρειάζεται πλέον πολλά για να συγκινηθούμε», είπε με χιούμορ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι βρίσκονται σε μια μεταβατική φάση, καθώς πλησιάζουν τα χρόνια όπου τα παιδιά τους θα φύγουν από το σπίτι.