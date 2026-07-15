Ματ Ντέιμον: Οι πέντε λέξεις της κόρης του που έκαναν να αξίζει όλη η «Οδύσσεια»

Μόλις πέντε λέξεις από το στόμα της κόρης του ήταν αρκετές, για να πείσουν τον Ματ Ντέιμον πως άξιζε κάθε κόπος για την ταινία “Οδύσσεια”.

Είτε είσαι είτε όχι σινεφίλ, αν μια λέξη ακούμε ξανά και ξανά τους τελευταίους μήνες, αυτή είναι η «Οδύσσεια» με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον. Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε αίσθηση πριν καν κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, αφενός λόγω των δυνατών ονομάτων που συναποτελούν το καστ και αφετέρου των διαφορετικών τοποθεσιών που πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα τους προηγούμενους μήνες. Το όνομα του Βρετανο-αμερικανού σκηνοθέτη αποτελεί από μόνο του παράσημο για μια δουλειά, συνεπώς η περιέργεια για το αποτέλεσμα είναι μεγάλη.

Ο Ματ Ντέιμον έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, δηλώνοντας πως η «Οδύσσεια» ήταν η πιο απαιτητική ταινία που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Πέρα από τις προσωπικές αλλαγές στην καθημερινότητά του - όπως το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης, για να καταφέρει να υποδυθεί άρτια τον Οδυσσέα - οι συνθήκες των γυρισμάτων απαιτούσαν πειθαρχία, επιμονή και υπομονή.

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της ταινίας στις ελληνικές αίθουσες, ο Ματ Ντέιμον μοιράστηκε την πιο σημαντική κριτική που έλαβε για την προσπάθειά σου. Και σίγουρα η αξία της δεν συγκρίνεται με κανενός κριτικού.

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε το feedback που έλαβε από την κόρη του για τον ρόλο του «Οδυσσέα» στην «Οδύσσεια»

«Αυτή η ταινία ήταν μακράν η πιο δύσκολη έως και η πιο απαιτητική στην οποία έχω συμμετάσχει ποτέ», δήλωσε ο ηθοποιός στο People, ωστόσο όταν άκουσε τα λόγια της κόρης του, οι εξαντλητικές ημέρες που πέρασε έμοιαζαν στο μυαλό του με τις πιο υπέροχες της ζωής του. Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε πως μία από τις κόρες του έκανε την πιο ιδιαίτερη κριτική για τη δουλειά του, με τα λόγια της να γεμίζουν την καρδιά του συγκίνηση και δικαίωση. Να θυμίσουμε, πως ο ηθοποιός έχει αποκτήσει τέσσερις κόρες με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα, την Αλεξία, 27 ετών, την Ιζαμπέλα, 20 ετών, την Τζία, 17 ετών, και τη Στέλλα, 15 ετών.

Matt Damon Says This 5-Word Review from His Daughter Made Filming ‘The Odyssey’ ‘All Worth It’ (Exclusive) https://t.co/M36rxxSQzg — People (@people) July 14, 2026

«Είδε την Οδύσσεια και στο τέλος της, γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε: "Μπαμπά, είμαι υπερήφανη για σένα". Δεν έχει πει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο, επειδή αστειευόμαστε πολύ, και έτσι σε εκείνο το σημείο, σκέφτηκα: "Είμαι καλά. Άξιζε τον κόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης πρεμιέρας της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο, ο Ματ Ντέιμον αναφέρθηκε στην οικογένειά του, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του, υπογραμμίζοντας πως στάθηκε βράχος όλους αυτούς τους μήνες των γυρισμάτων. «Είναι υπέροχο γιατί έπρεπε να θυσιάσουν κι αυτοί πολλά γι’ αυτή την ταινία. Έφυγα για λίγο, ήρθαν και με επισκέφτηκαν, αλλά ήταν μεγάλο το διάστημα. Ήταν μια πολύ μεγάλη ταινία, είχε πολύ εξαντλητικά γυρίσματα, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που τα κορίτσια μου θα τη δουν απόψε», είχε δηλώσει, επίσης, στο People μερικές ημέρες πριν.