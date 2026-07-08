Για τον Ματ Ντέιμον, η Οδύσσεια ήταν η πιο δύσκολη και απαιτητική ταινία στην μέχρι τώρα καριέρα του

Η Οδύσσεια θα είναι η ταινία της χρονιάς, με τις πρώτες αντιδράσεις να είναι διθυραμβικές

Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από την μεγάλη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Η «Οδύσσεια» είναι το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, είναι γνωστός τοις πάσι. Αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις, μετά και την πρεμιέρα στο Λονδίνο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης φαίνεται πως θα κερδίσει το μεγάλο στοίχημα. Το Χόλιγουντ δεν αγαπά ιδιαίτερα τις ιστορικές ταινίες, αλλά το έπος του Ομήρου ίσως να γίνει η εξαίρεση.

Για τον Ματ Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα, η Οδύσσεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της κινηματογραφικής του καριέρας. Η σχεδόν τρίωρη ταινία της Universal Pictures είναι η πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, με τον ηθοποιό να εξηγεί: «Έτσι θα γυριζόταν μια ταινία πριν από 80 χρόνια. Όλα καταγράφονται μπροστά στην κάμερα. Αν βλέπεις χίλια άτομα στην οθόνη, τότε υπάρχουν πραγματικά χίλια άτομα εκεί. Τα πλοία που φαίνονται στο βάθος είναι αληθινά πλοία».

Οδύσσεια / Tanweer

Τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» πραγματοποιήθηκαν σε έξι χώρες, μεταξύ των οποίων το Μαρόκο, η Ελλάδα και η Ισλανδία. Ο Ντέιμον και οι υπόλοιποι ηθοποιοί εργάστηκαν κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές που τους έπλητταν ενώ βρίσκονταν πάνω σε πλοία στην ανοιχτή θάλασσα. «Χωρίς καμία αμφιβολία, ήταν η πιο δύσκολη και απαιτητική ταινία στην οποία έχω συμμετάσχει ποτέ», είπε ο Ματ Ντέιμον.

Με τη σειρά της, η Ζεντάγια, η οποία υποδύεται την θεά Αθηνά, δήλωσε πως δεν είχε λόγια όταν είδε την κινηματογραφική μεταφορά του έργου, από τον Κρίστοφερ Νόλαν. «Είναι μια τόσο έντονη και βαθιά συναισθηματική εμπειρία, που πραγματικά νιώθεις πως συμμετέχεις σε αυτή την οδύσσεια μαζί με τον Οδυσσέα από την αρχή μέχρι το τέλος. Βρίσκεσαι συνεχώς στο πλευρό του. Η ένταση δεν υποχωρεί ούτε στιγμή».

Οι πρώτες αντιδράσεις για την Οδύσσεια

Διθυραμβικές ήταν οι αντιδράσεις για την Οδύσσεια, από τους κριτικούς κινηματογράφου. Η Πέρι Νεμίροφ του Collider έκανε λόγο για «μια πραγματική κινηματογραφική πανδαισία. Μια μεγαλειώδης και καθηλωτική απόδοση του ομηρικού έπους, που φέρει ανεξίτηλα την προσωπική σφραγίδα του Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ειλικρινά δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη στον κόσμο να μπορεί να μεταφέρει αυτό το υλικό στη μεγάλη οθόνη σε τόσο μεγάλη κλίμακα, εύρος και συναισθηματικό βάθος».

Η Αν Τόμσον του IndieWire, έγραψε πως η εντυπωσιακά στημένη Οδύσσεια θα είναι το απόλυτο φαβορί στα Όσκαρ, ενώ συμπλήρωσε πως ο Ματ Ντέιμον θα μπορούσε να κερδίσει και το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός συντάκτης της Independent, Τζέικομπ Στολγουόρθι, χαρακτήρισε την ταινία «τη μεγαλύτερη του Νόλαν μέχρι σήμερα» και πρόσθεσε: «Διαθέτει τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν και καθεμία από αυτές κόβει την ανάσα με τον δικό της τρόπο».