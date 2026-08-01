Νικ Κέιβ: Αιφνιδίασε τους θαυμαστές του με δωρεάν συναυλία στην ταράτσα δισκοπωλείου

Ο Νικ Κέιβ χάρισε μια απρόσμενη δωρεάν εμφάνιση στο Μπράιτον, μετατρέποντας την ταράτσα ενός δισκοπωλείου σε μουσική σκηνή.

Μια από τις πιο ξεχωριστές μουσικές στιγμές του καλοκαιριού χάρισε ο Νικ Κέιβ, ο οποίος αιφνιδίασε τους θαυμαστές του με μια δωρεάν συναυλία στην ταράτσα ενός ιστορικού δισκοπωλείου στο Μπράιτον, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Preston Park. Η απρόσμενη αυτή πρωτοβουλία μετέτρεψε το κέντρο της πόλης σε έναν υπαίθριο συναυλιακό χώρο, με εκατοντάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται στους δρόμους για να απολαύσουν από κοντά τον καλλιτέχνη.

Οι Nick Cave and the Bad Seeds εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί στο μπαλκόνι του γνωστού δισκοπωλείου Resident Music, στην περιοχή The Lanes του Μπράιτον. Χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις και με τη χαρακτηριστική αμεσότητα που τον διακρίνει, ο Νικ Κέιβ ξεκίνησε ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μουσικό πρόγραμμα, το οποίο γρήγορα προσέλκυσε πλήθος κόσμου.

Οι περαστικοί σταμάτησαν για να παρακολουθήσουν τη μοναδική αυτή στιγμή, ενώ αρκετοί θαυμαστές που είχαν ήδη φτάσει στην πόλη για τη βραδινή συναυλία δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους για το απρόσμενο δώρο που τους επιφύλασσε ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης.

Το Μπράιτον δεν αποτελεί μια τυχαία στάση για τον Νικ Κέιβ. Ο μουσικός εγκαταστάθηκε στην πόλη το 1999 και έζησε εκεί για περισσότερες από δύο δεκαετίες, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο δεσμό με την τοπική κοινωνία.

«Ευχαριστώ, Μπράιτον. Τι υπέροχο πράγμα είναι αυτό που κάνουμε» δήλωσε κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του, Σούζι Κέιβ, και ο γιος τους, Έρλ, οι οποίοι παρακολούθησαν την εμφάνιση από τα παρασκήνια. Το συγκρότημα παρουσίασε ένα προσεκτικά επιλεγμένο πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από τη μακρόχρονη πορεία του. Παράλληλα, απέτισε φόρο τιμής στους θρυλικούς T. Rex, ερμηνεύοντας μία από τις διαχρονικές επιτυχίες του βρετανικού συγκροτήματος.

Το φινάλε της εμφάνισης ήρθε με το τραγούδι Papa Won't Leave You, Henry, από το άλμπουμ Henry's Dream του 1992. Το κοινό συμμετείχε αυθόρμητα στο ρεφρέν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο γιορτή ανάμεσα σε φίλους παρά μια προγραμματισμένη συναυλία.

«Θα τα πούμε απόψε. Ευχαριστώ όλους σας και ευχαριστώ το Resident Records. Είναι το καλύτερο δισκοπωλείο στον κόσμο.»

Η παρουσία του καλλιτέχνη ήταν αισθητή σε κάθε γωνιά του Μπράιτον. Οι επισκέπτες που έφταναν στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης υποδέχονταν ένα ειδικά ηχογραφημένο μήνυμα καλωσορίσματος με τη φωνή του Νικ Κέιβ, μια πρωτοβουλία που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας.

Η βραδινή συναυλία στο Preston Park αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μουσικές διοργανώσεις της χρονιάς για την πόλη. Τα εισιτήρια είχαν προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον ήδη από την έναρξη της προπώλησης τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν εκατοντάδες θαυμαστές περίμεναν για ώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης οι Αμερικανοί ψυχεδελικοί ρόκερς The Flaming Lips, το βρετανικό συγκρότημα English Teacher, η Ουαλή τραγουδοποιός Κέιτ Λε Μπον και το post-punk συγκρότημα Warmduscher, συνθέτοντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσικά line-up του καλοκαιριού.

Οι εκδηλώσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στη συναυλία. Το ιστορικό κινηματοθέατρο Duke of York's Picturehouse φιλοξενεί ένα ειδικό κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Νικ Κέιβ, προβάλλοντας πέντε ταινίες που επέλεξε ο ίδιος ο μουσικός.