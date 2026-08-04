“Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του (σ.σ. του Αγίου Νεκταρίου) και έχω γίνει μάρτυρας της χάρης του πολλές φορές στη δική μου ζωή. Φέτος όμως ένιωσα ένα ιδιαίτερο κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο”.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προέβη η Μαρία Μενούνος στον προσωπικό της λογαριασμό στο IG, με αφορμή την επίσκεψή της στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας μαζί με την κόρη της. Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη σχέση της με τη θρησκεία, την πίστη και τη βαθιά σύνδεση με τον Άγιο Νεκτάριο, στον οποίο εκπληρώνει κάθε χρόνο τα τάματά της, μετά τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασε η ίδια, αλλά και την απώλεια της μητέρας της.

Αυτό το καλοκαίρι, η Μαρία Μενούνος αποφάσισε να επισκεφτεί μαζί με την κόρη της, Αθηνά, την Παναγία της Τήνου, πραγματοποιώντας ακόμα μια επιθυμία της. Όπως έγραψε, φέτος ένιωσε την ανάγκη να προσκυνήσει την Παναγία, με την οποία έχει το ίδιο νόημα. Η παρουσιάστρια μπήκε γονατιστή στον ναό, κρατώντας από το χέρι την κόρη της, τιμώντας τη Μεγαλόχαρη, που χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Συγκινεί η ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος για την επίσκεψή της στην Παναγία της Τήνου

«Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, όπου αξιώθηκα να ακούσω τον Άγιο Νεκτάριο να χτυπά μέσα από τον τάφο του. Από εκείνη τη στιγμή, η σχέση μου μαζί του έγινε ακόμη πιο βαθιά. Αυτή η σύνδεση απέκτησε τόσο μεγάλη σημασία για εμένα, ώστε βαφτίσαμε την Αθηνά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και έχω γίνει μάρτυρας της χάρης του πολλές φορές στη δική μου ζωή. (Αν δεν έχετε δει την ταινία «Man of God», σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να γνωρίσετε την εκπληκτική ζωή του.)», ήταν τα πρώτα λόγια της Μαρίας Μενούνος.

Αναφερόμενη στην απόφασή της να επισκεφτεί την Τήνο, η ίδια σημείωσε: «Φέτος, όμως, ένιωσα ένα βαθύ κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο. Η μητέρα μου με ονόμασε προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε ένιωθα την προστασία της σε όλη μου τη ζωή. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σχέση έγινε ακόμη πιο δυνατή. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου ζητώ από την Παναγία να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί ώστε να της προσφέρω ό,τι πραγματικά έχει ανάγκη. Και, με έναν τρόπο που δύσκολα περιγράφεται, πάντοτε νιώθω αυτή την καθοδήγηση. Κάποιες φορές λέω κάτι στην Αθηνά ή διαισθάνομαι ακριβώς τι χρειάζεται, και τότε σταματώ και αναρωτιέμαι: «Από πού μου ήρθε αυτό;». Εκείνη τη στιγμή ξέρω πως η Παναγία με καθοδηγεί.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες αυτού του ταξιδιού ήταν η επίσκεψή μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας στην Τήνο. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την παράδοση, πολλοί προσκυνητές διανύουν γονατιστοί τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι τον ναό, ως πράξη πίστης, ευγνωμοσύνης, προσευχής ή για να εκπληρώσουν ένα τάμα προς την Παναγία. Κάτω από τον ναό αναβλύζει το αγίασμα, το οποίο εδώ και χρόνια αποτελεί πηγή ελπίδας, παρηγοριάς και θεραπείας για αμέτρητους πιστούς. Το να μπω σε αυτόν τον ιερό τόπο κρατώντας την Αθηνά από το χέρι είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Και συνέχισε: «Προσευχήθηκα να τη συνοδεύουν σε κάθε βήμα της ζωής της η ίδια αγάπη και η ίδια προστασία. Προσευχήθηκα για την οικογένειά μας και για όλους τους φίλους μας. Μόλις πέρασα το κατώφλι του ναού, πλημμύρισα από συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν τόπο. Το ίδιο ένιωσε και ο νονός της Αθηνάς, ο κουμπάρος μου. Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψής μας ήταν όταν ο πατέρας Πέτρος Γεώργης αφιέρωσε χρόνο για να μας ξεναγήσει στα ιερά σημεία του ναού και να μοιραστεί μαζί μας την ιστορία τους».