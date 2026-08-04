Είσαι το ταίρι μου: Αλέξης Γεωργούλης & Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσαν την πιο ρομαντική σκηνή, 24 χρόνια μετά

Το post που δεν γνωρίζαμε ότι χρειαζόμασταν αυτό το καλοκαίρι.

Αν είσαι millennial που σέβεται τον εαυτό του, τότε σίγουρα έχεις δει - έστω μια φορά στη ζωή σου - το «Είσαι το ταίρι μου». Μπορεί να έκανε πρεμιέρα στη συχνότητα του MEGA το 2001, όμως δύο δεκαετίες και κάτι μετά συνεχίζει να αγαπιέται από τις νέες γενιές - ναι, το έγραψα - και να πρωταγωνιστεί στα social media λόγω των απολαυστικών και καθόλου προβλέψιμων ατακών της. Το «Είσαι το ταίρι μου» δεν ήταν μια σειρά σαν όλες τις άλλες, όπως επιβεβαιώνεται αφενός από τη διαχρονικότητά της και αφετέρου από τις υψηλές επιδόσεις της στα μηχανάκια της AGB, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια συνεχούς προβολής.

Και μπορεί ολόκληρο το καστ να υπήρξε πυλώνας αυτής της επιτυχίας, ωστόσο δύο πρόσωπα της ιστορίας, η Στέλλα και ο Σωτήρης, πρωταγωνίστησαν στην καρδιά των πιστών φαν με το love story τους. Βίκυ Σταυροπούλου και Αλέξης Γεωργούλης, 24 χρόνια μετά το τέλος της σειράς «Είσαι το ταίρι μου», παραμένουν κολλητοί φίλοι και κάθε κοινή ανάρτηση - είτε έχει άρωμα αυτής της αξέχαστης συνεργασίας είτε όχι - γίνεται viral. Πώς μπορεί, άλλωστε, κανείς να ξεχάσει εκείνη την εποχή;

Αλέξης Γεωργούλης και Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσαν την τελευταία σκηνή του «Είσαι το ταίρι μου»

Ο Αλέξης Γεωργούλης εξέπληξε ευχάριστα τους διαδικτυακούς φίλους του, ανεβάζοντας στο IG ένα βίντεο με τη Βίκυ Σταυροπούλου, στο οποίο αναβιώνουν την τελευταία σκηνή της σειράς «Είσαι το ταίρι μου». Αναμφίβολα, αυτό το φινάλε αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά happy ends που έχουμε παρακολουθήσει σε ελληνική σειρά, με τον Σωτήρη να παραδέχεται, τελικά, ανοιχτά τον έρωτά του για τη Στέλλα, μετά από 40 κύματα που πέρασαν οι δυο τους.

Ο διάλογος γνωστός - σίγουρα τον έχεις πετύχει στο TikTok - ωστόσο αυτή τη φορά, ο ένας είπε τα λόγια του άλλου, χαρίζοντας ένα απολαυστικό θέαμα στους χρήστες του διαδικτύου. Όντες πάνω στη μηχανή με τα κράνη τους, οι δυο τους απολαμβάνουν τη βόλτα τους, γυρνώντας μας πολλά χρόνια πίσω. Ο Αλέξης Γεωργούλης, μάλιστα, δεν παρέψειλε να τραγουδήσει λίγο από το ομώνυμο τραγούδι της σειράς, ξυπνώντας αναμνήσεις.

Αν θέλεις να θυμηθείς το φινάλε του «Είσαι το ταίρι μου», σ' έχω: