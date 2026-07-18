5 ελληνικές σειρές που βλέπω (σχεδόν) κάθε καλοκαίρι

Όσες φορές και να τις δω, τις απολαμβάνω όπως την πρωτη φορά

Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που το καλοκαίρι αφήνω για λίγο τις streaming πλατφόρμες και βλέπω κάποιες πολύ συγκεκριμένες ελληνικές σειρές (από το Youtube εν τω μεταξύ), τις οποίες προφανώς και έχω δει ένα εκατομμύριο φορές. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, μη με ρωτάτε. Αλλά θεωρώ πως το σηκώνει αυτή η εποχή - είναι που ξεφεύγουμε και από την καθημερινότητα πιθανότατα ή ότι αποζητώ λίγο από την παλιά καλτίλα.

Λίγο-πολύ όλοι έχουμε δει παλιές ελληνικές σειρές, ακόμα και αποσπασματικά επεισόδια. Αλλά για μένα, είναι κάτι σαν ιεροτελεστία να βλέπω στη μεσημεριανή μου ραστώνη κάποιες από τις ακόλουθες, με παγωτό στο χέρι (πόσο boomer). Ποιες είναι όμως; Ας τις θυμηθούμε παρέα.

5 ελληνικές σειρές, ιδανικές για τα μεσημέρια του καλοκαιριού

Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος

Κατά την γνώμη μου, είναι από τις πιο έξυπνες ελληνικές σειρές που έχουν περάσει από την τηλεόραση. Νομίζω δεν έχω γελάσει τόσο με άλλη. Το πώς συνδυάζει την ελληνική μυθολογία με την Αθήνα της κρίσης (που δεν την ξεχνάμε εμείς οι millenials), με καυστικό χιούμορ και αυθάδεια, την κάνει μοναδική στο είδος της. Τα εύσημα ανήκουν στους Γιώργο Φειδά και Γιάννη Τσιτσώνη, φυσικά. 14 επεισόδια όλα κι όλα - την τελειώνεις γρήγορα.

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Ντόλτσε Βίτα

Θα είμαι πάντα φανατική της Σάσας. Το Ντόλτσε Βίτα, αρκετά μπροστά από την εποχή του, αν σκεφτεί κανείς πως ουσιαστικά είδαμε τον απαγορευμένο έρωτα μιας ώριμης χήρας. Αλλά στην πραγματικότητα, το χιούμορ είναι αξεπέραστο και το έχουν όλοι οι χαρακτήρες. Δηλαδή, δεν γίνεται να αγαπήσεις μόνο έναν. Επίσης, Χριστόφορος Παπακαλιάτης να χορεύει Gangsta Paradise, ό,τι καλύτερο.

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Υπέροχα Πλάσματα

Έχω χάσει το μέτρημα από το πόσες φορές έχω δει τα Υπέροχα Πλάσματα - με διαφορά από τις πιο αγαπημένες μου ελληνικές σειρές. Και ακόμα και αν συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό το 2007, δεν έχουν αλλάξει και πολλά στην Αθήνα του σήμερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. 26 επεισόδια θα τα δεις μονοκοπανιά.

Το Ρετιρέ

Υπάρχει πιο cult ελληνική σειρά από το Ρετιρέ; Εντάξει μπορεί και να υπάρχει, αλλά είναι δεδομένο πως είναι από τις καλύτερες. Με έξυπνη σάτιρα, η σειρά περιέγραφε τα αρνητικά φαινόμενα της κοινωνίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Χαρούλα Πεπονάκη, ο αγαπημένος μου χαρακτήρας ever.

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Σαββατογεννημένες

Επίσης από τις καλύτερες ελληνικές σειρές που έχουν περάσει από την τηλεόραση. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μια από τις πιο απολαυστικές ελληνικές κωμωδίες, με ατάκες που έχουν μείνει μέχρι σήμερα και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Η πρώτη του δουλειά γνώρισε τεράστια επιτυχία και όλοι ξέρουμε τι ακολούθησε στη συνέχεια.