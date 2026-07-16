Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες που θα μας οδηγήσουν στα θερινά σινεμά

Είναι αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα, που στις νέες ταινίες συγκαταλέγεται, επιτέλους, η πολυαναμενόμενη Οδύσσεια. Από σήμερα, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, με ένα all star καστ, ξεκινάει το ταξίδι της στις αίθουσες και τα θερινά σινεμά. Φιλική συμβουλή: Πηγαίνετε χωρίς να διαβάσετε κριτικές και απλά απολαύστε το μεγαλείο του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Επιπλέον, από νέες ταινίες έχουμε και μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, DJ Βοσκός, που απέσπασε και το Βραβείου Κοινού στο Φεστιβάλ Sundance, αλλά και την cult ελληνική ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», που θα προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (16/7)

Οδύσσεια

Μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στην Οδύσσεια πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, με τη συμμετοχή της Ζεντάγια και της Σαρλίζ Θερόν.

Dj Βοσκός (DJ Ahmet)

Τι δουλειά έχει η dance μουσική σε έναν folk βαλκανικό γάμο; Μια τολμηρή μίξη κοινωνικού ρεαλισμού και pop κουλτούρας, αφιερωμένη στην νεανική εξέγερση και την αναζήτηση ταυτότητας. Ένα κινηματογραφικό πάρτι γεμάτο παράδοση, ήχους και πολύχρωμα πρόβατα, που μας υπενθυμίζει πως η δύναμη της θέλησης μπορεί να ξεπεράσει κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης.

Ας Περιμένουν οι Γυναίκες

Είκοσι οκτώ χρόνια μετά την αρχική της κυκλοφορία, η θρυλική cult κωμωδία του Σταύρου Τσιώλη, Ας Περιμένουν οι Γυναίκες, κυκλοφορεί ξανά σε επιλεγμένους κινηματογράφους. Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος και Μιχάλης ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους. Ο Πάνος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Ανήσυχος τότε ο Μιχάλης, καλεί τον Αντώνη, τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες.

Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη

Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ ερευνά τη δολοφονία ενός πρώην πρέσβη και ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο ερωτικό μυστικό που κρατούσε μισό αιώνα. Μέσα από παλιά γράμματα, οικογενειακές εντάσεις και ύποπτες σιωπές, η υπόθεση παίρνει απρόσμενες τροπές. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και η αλήθεια αποκαλύπτεται μόνο την τελευταία στιγμή. Μια ταινία του Πασκάλ Μπονιτσέρ.

Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ

Στην κεντρική πλατεία μιας επαρχιακής πόλης, εκατοντάδες στέκονται γύρω από μια σκηνή τσίρκου και περιμένουν να δουν το βαλσαμωμένο κουφάρι μιας αληθινής φάλαινας. Η άφιξη του κήτους, η κοσμοσυρροή και το τσουχτερό κρύο πυροδοτούν μια αλυσίδα από ανεξέλεγκτα πάθη, μίση, αντιπαλότητες και φιλοδοξίες και όλοι αυτοί οι άνθρωποι αναίτια εξεγείρονται. Ο μοναδικός υπερασπιστής μια ανθρωπότητας, είναι ο Γιάνος Βάλουσκα, ένας αλαφροΐσκιωτος και ονειροπαρμένος ταχυδρομικός υπάλληλος, που βαίνει ολοταχώς προς το χείλος της αβύσσου. Το αριστουργηματικό φιλμ του Μπέλα Ταρ, για πρώτη φορά στην πλήρη ψηφιακή αποκατάστασή του, επιμελημένη από τον ίδιο.

Το Εξπρές του Μεσονυχτίου

Ταινία του 1978 σε σκηνοθεσία Άλαν Πάρκερ και σενάριο Όλιβερ Στόουν, ο οποίος κέρδισε και το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου. Το Εξπρές του Μεσονυχτίου βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μπίλι Χέιζ και αφηγείται την αληθινή, σοκαριστική ιστορία ενός Αμερικανού φοιτητή που φυλακίστηκε στην Τουρκία για απόπειρα λαθρεμπορίου χασίς.