Η Μπιγιονσέ δωρίζει 1 εκατ. δολάρια στους σεισμόπληκτους της Κολομβίας

Η Μπιγιονσέ, η Σακίρα και η Κάρολ G προσφέρουν εκατομμύρια δολάρια για τους σεισμόπληκτους της Κολομβίας μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.

Η Μπιγιονσέ στέκεται στο πλευρό των κατοίκων της Κολομβίας που δοκιμάζονται από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε πρόσφατα τη χώρα, ανακοινώνοντας προσωπική δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την υποστήριξη των πληγέντων. Η διάσημη τραγουδίστρια ενώνει τις δυνάμεις της με εκείνη άλλων σημαντικών ονομάτων της διεθνούς και λατινοαμερικανικής μουσικής σκηνής, καθώς η ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο σεισμός συνεχίζει να επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής και διαχείρισης της Μπιγιονσέ, Parkwood Entertainment, η δωρεά θα διατεθεί για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών στέγασης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών, ο οποίος σημειώθηκε στην περιοχή Τσόκο της Κολομβίας στις 10 Αυγούστου.

Το μέγεθος της καταστροφής είναι τεράστιο. Τουλάχιστον 312 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περίπου 29.000 κατοικίες καταστράφηκαν, αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες χωρίς σπίτι και χωρίς πρόσβαση σε βασικές υποδομές. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, περίπου 69.000 άνθρωποι στην περιοχή Τσόκο έχουν επηρεαστεί ή εκτοπιστεί εξαιτίας του σεισμού. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της ανθρωπιστικής πρόκλησης.

Η δωρεά της Μπιγιονσέ αναμένεται να κατευθυνθεί σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται άμεσα στις πληγείσες περιοχές, με στόχο την κάλυψη των πιο επείγουσων αναγκών. Μέσα από την ανακοίνωσή της, η Parkwood Entertainment ενθάρρυνε επίσης όσους έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις προσπάθειες ανακούφισης μέσω οργανισμών όπως οι Food For the Poor και World Central Kitchen, που παρέχουν βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες φυσικών καταστροφών.

Η Σακίρα στο πλευρό της πατρίδας της

Η Μπιγιονσέ δεν είναι η μόνη καλλιτέχνις που κινητοποιήθηκε για την Κολομβία. Η Σακίρα, η οποία κατάγεται από την Κολομβία, προχώρησε επίσης σε σημαντική οικονομική ενίσχυση για τις πληγείσες κοινότητες, ανακοινώνοντας δέσμευση ύψους 1,25 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση σχολείων που υπέστησαν ζημιές.

Η τραγουδίστρια συναντήθηκε με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο της περιοχής Τσόκο, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την έκταση των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Το συνολικό ποσό της βοήθειας της Σακίρα περιλαμβάνει 500.000 δολάρια από το FIFA Global Citizen Education Fund, επιπλέον 500.000 δολάρια μέσω αντίστοιχης χρηματοδότησης από το Live Nation και ακόμη 250.000 δολάρια από την CAF.

Σε δήλωσή της, η Κολομβιανή σταρ αναφέρθηκε στη δύναμη και την αλληλεγγύη που έχει δείξει ο λαός της χώρας της μέσα στις δύσκολες αυτές ημέρες, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της αποκατάστασης των σχολικών υποδομών.

Για τη Σακίρα, τα σχολεία δεν αποτελούν απλώς κτίρια, αλλά έναν χώρο που μπορεί να προσφέρει στα παιδιά σταθερότητα και μια αίσθηση κανονικότητας μετά από μια καταστροφή. Για τον λόγο αυτό, η ανοικοδόμηση των σχολείων και η επιστροφή των μαθητών στις τάξεις βρίσκονται στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας της.

Και η Κάρολ G συμμετέχει στην προσπάθεια

Σημαντική είναι και η συμβολή της Κάρολ G, η οποία ανακοίνωσε δωρεά ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων για τους σεισμόπληκτους μέσω του ιδρύματός της.

Η συμμετοχή τριών από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες της διεθνούς μουσικής σκηνής στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στην ανθρωπιστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή Τσόκο.

Συνολικά, μόνο από τις δωρεές της Μπιγιονσέ, της Σακίρα και της Κάρολ G, η οικονομική βοήθεια που έχει ανακοινωθεί φτάνει τα 3,45 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη άμεσων αναγκών, αλλά και σε έργα που θα βοηθήσουν τις κοινότητες να αρχίσουν σταδιακά να ξαναχτίζουν τη ζωή τους.

Στο μεταξύ, και το δημοφιλές κολομβιανό συγκρότημα Μοράτ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις εισιτηρίων για τις εμφανίσεις του στην Μπογκοτά στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον σεισμό.

Η κινητοποίηση των καλλιτεχνών έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις άμεσες συνέπειες της καταστροφής. Με 312 νεκρούς, 29.000 κατεστραμμένα σπίτια και 69.000 ανθρώπους που έχουν επηρεαστεί ή αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, η ανάγκη για διεθνή και εγχώρια υποστήριξη παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη.

Η δωρεά της Μπιγιονσέ ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων αποτελεί μία ακόμη σημαντική παρέμβαση στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η συμμετοχή καλλιτεχνών με ισχυρή σχέση με την Κολομβία, όπως η Σακίρα και η Κάρολ G, στέλνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης σε μια περίοδο που η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων μηνών.

Πέρα όμως από τα εκατομμύρια των δωρεών, η κινητοποίηση αυτή αναδεικνύει και κάτι ακόμη: τη σημασία της συλλογικής δράσης μετά από μια φυσική καταστροφή. Από την επείγουσα παροχή τροφίμων και στέγης μέχρι την ανοικοδόμηση σχολείων και κατοικιών, ο δρόμος προς την αποκατάσταση για τις πληγείσες κοινότητες της Τσόκο θα είναι μακρύς. Η οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα για τις χιλιάδες οικογένειες που καλούνται τώρα να ξεκινήσουν από την αρχή.