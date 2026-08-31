Εύα Μέντες: Το τατουάζ που "μαρτυρά" όλα όσα δεν λέει για τον Ράιαν Γκόσλινγκ

Η Εύα Μέντες αποκάλυψε πως έχει μόνο ένα τατουάζ στο σώμα της – και αυτή η επιλογή μόνο τυχαία δεν φαίνεται να είναι.

Η Εύα Μέντες έχει μόνο ένα τατουάζ και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί έχει προκαλέσει τόσο ενδιαφέρον. Στο εσωτερικό του καρπού της είναι γραμμένο το «de Gosling», μια φράση που παραπέμπει προφανώς στον Ράιαν Γκόσλινγκ και γίνεται αντικείμενο συζήτησης σε κάθε δημόσια εμφάνισή της. Η ίδια, ωστόσο, δεν έχει μιλήσει ιδιαίτερα γι’ αυτό. Αυτή τη φορά, έκανε μια μικρή εξαίρεση και αποκάλυψε πως το συγκεκριμένο τατουάζ είναι το μόνο που έχει στο σώμα της - και το μοναδικό που χρειαζόταν.

Η συγκεκριμένη αναφορά της Εύα Μέντες στο τατουάζ της έγινε μέσα από μια πρόσφατη ανάρτηση στο προφίλ της στο IG. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε, η 52χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας ποζάρει μέσα σε ένα αυτοκίνητο, έχοντας το χέρι της σε πρώτο πλάνο, με το «de Gosling» να φαίνεται καθαρά στον καρπό της. Ένας follower, λοιπόν, σχολίασε το τατουάζ και η Εύα Μέντες απάντησε, χωρίς να αφήσει περιθώριο για παρερμηνείες: «Είναι το μόνο που έχω, το μόνο που ήθελα ποτέ».

Τι σημαίνει το «de Gosling» που έχει η Εύα Μέντες στον καρπό της

Το συγκεκριμένο tattoo έχει τραβήξει την προσοχή, όχι μόνο επειδή παραπέμπει στο επίθετο του Ράιαν Γκόσλινγκ, αλλά και λόγω της χρήσης της λέξης «de». Σε αρκετές λατινοαμερικανικές κουλτούρες, το «de» μπορεί να χρησιμοποιείται για να συνδέσει το επώνυμο μιας γυναίκας με εκείνο του συζύγου της μετά τον γάμο. Έτσι, το «de Gosling» έχει οδηγήσει αρκετούς fans στο συμπέρασμα ότι η Εύα Μέντες μπορεί να χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο το επίθετο του συντρόφου της.

Η ηθοποιός είχε δείξει για πρώτη φορά το τατουάζ το 2022, χωρίς όμως να εξηγήσει δημόσια τι ακριβώς σημαίνει για εκείνη. Από τότε, έχει αποτελέσει ένα από τα στοιχεία που τροφοδοτούν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση της με τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

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Η Εύα Μέντες και ο Ράιαν Γκόσλινγκ γνωρίστηκαν το 2011, στα γυρίσματα της ταινίας The Place Beyond the Pines, και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι, δημιουργώντας τη δική τους οικογένεια. Έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 11χρονη Εσμεράλντα και τη 10χρονη Αμάντα, προσπαθώντας να κρατούν την ιδιωτική ζωή τους μακριά από τη δημοσιότητα.

Κατά καιρούς, βέβαια, η Εύα Μέντες έχει μοιραστεί μικρές πληροφορίες για τη ζωή τους. Το 2022, σε τηλεοπτική της εμφάνιση στην Αυστραλία, είχε αναφερθεί στον Ράιαν Γκόσλινγκ ως «σύζυγό» της, προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων για το αν οι δυο τους έχουν παντρευτεί. Οι φήμες για έναν μυστικό γάμο είχαν κυκλοφορήσει ήδη από το 2016, όμως τότε πηγές είχαν διαψεύσει τα σχετικά δημοσιεύματα. Μέχρι σήμερα, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι έχει πραγματοποιηθεί γάμος.

Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η Εύα Μέντες έχει αποκαλύψει ότι εκείνη και ο Ράιαν Γκόσλινγκ προσπαθούν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον. Σε συνέντευξή της τον περασμένο Απρίλιο, μίλησε για τα τακτικά date nights που κάνουν, εξηγώντας ότι προσπαθούν να διατηρούν αυτόν τον χρόνο ως μέρος της καθημερινότητάς τους. Μάλιστα, ο κινηματογράφος φαίνεται πως παραμένει μία από τις αγαπημένες επιλογές τους.