Τζορτζ Κλούνεϊ: “Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πλήξει με πολλούς τρόπους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε θέση άμυνας”

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, που τιμήθηκε στη Βενετία με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, μίλησε για το AI, τα deepfakes, την ελευθερία του λόγου και το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρέθηκε στο επίκεντρο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αυτή τη φορά για έναν ιδιαίτερα συμβολικό λόγο: στα 65 χρόνια του παρέλαβε τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Στη συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις αναμνήσεις από την πολυετή πορεία του στον κινηματογράφο, αλλά μίλησε για όσα τον απασχολούν στο σήμερα: από την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και την ελευθερία της έκφρασης μέχρι τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στο Χόλιγουντ.

«Είμαστε σε θέση άμυνας απέναντι στο AI»

Για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια συζήτηση που αφορά το μακρινό μέλλον. Η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και, όπως εκτιμά, η κινηματογραφική βιομηχανία δεν έχει προλάβει να προσαρμοστεί. «Περνάμε μια επανάσταση στον κλάδο μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει τεράστιο ρόλο και θα μας πλήξει με πολλούς τρόπους», δήλωσε, εξηγώντας ότι ορισμένες ειδικότητες κινδυνεύουν άμεσα.

«Αν είσαι επόπτης οπτικών εφέ, θα δυσκολευτείς να βρεις δουλειά, γιατί πολλές θέσεις θα εξαφανιστούν, πιθανότατα περίπου το 30%. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ακριβής αριθμός, αλλά πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε, ότι το Χόλιγουντ δεν έχει πάρει ακόμη την πρωτοβουλία να διαμορφώσει τους κανόνες. «Δεν είμαστε εμείς αυτοί που οδηγούμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε θέση άμυνας», είπε χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη απειλή είναι ίσως τα deepfakes

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί στον Τζορτζ Κλούνεϊ η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί εικόνες και βίντεο που μοιάζουν απολύτως αληθινά. «Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για εμάς να διακρίνουμε την αλήθεια», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι η τεχνολογία μπορεί να «δηλητηριάσει» την εμπιστοσύνη μας ακόμα και προς την ίδια την πραγματικότητα.

Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, δεν είναι μόνο να πιστέψει κάποιος ένα ψεύτικο βίντεο. Είναι ότι μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να αμφισβητούμε ακόμη και κάτι που έχει πραγματικά συμβεί. «Όταν βλέπεις κάτι αληθινό, μπορείς πλέον να πεις: “Είναι ψεύτικο”. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέφερε ακόμα, ότι έχει συζητήσει το θέμα με κορυφαίους ανθρώπους στον χώρο του AI, χωρίς να έχει πειστεί ότι τα σημερινά μέτρα προστασίας επαρκούν. Και, φυσικά, δεν έχασε την ευκαιρία να μας δείξει το χαρακτηριστικό χιούμορ του, λέγοντας: «Θα ήθελα να αποφύγω να εμφανίζομαι σε διαφήμιση για ταμπόν 20 χρόνια μετά τον θάνατό μου».