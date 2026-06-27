Αμάλ Κλούνεϊ: «Η ζωή μου ήταν πιο εύκολη πριν παντρευτώ τον Τζορτζ Κλούνεϊ»

Παραδέχθηκε ότι ο γάμος της με τον Τζορτζ Κλούνεϊ άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη δημόσια εικόνα και την επαγγελματική της ζωή.

Μια σπάνια εξομολόγηση έκανε η Αμάλ Κλούνεϊ, μιλώντας για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο γάμος της με τον διάσημο ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ. Η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραδέχθηκε ότι, πριν από τη σχέση της με τον βραβευμένο σταρ του Χόλιγουντ, μπορούσε να διαχειρίζεται πολύ πιο εύκολα τα όρια ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή.

Η 48χρονη μίλησε σε εκδήλωση των Cartier Dialogues που πραγματοποιήθηκε στην Μπανγκόκ, εξηγώντας πως η μεγάλη δημοσιότητα που συνοδεύει τον σύζυγό της δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα, την οποία χρειάστηκε να μάθει να διαχειρίζεται.

«Ήταν πιο εύκολο όταν μπορούσα να αποφασίζω εγώ πόση δημοσιότητα θα είχε η ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πριν από τον γάμο της είχε τον πλήρη έλεγχο της δημόσιας εικόνας της.

Όπως είπε, η αλλαγή αυτή δεν ήταν εύκολο να τη διαχειριστεί στην αρχή.

«Ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για μένα. Μέχρι τότε η επαγγελματική και η προσωπική μου ζωή ήταν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Μπορούσα να τα κρατώ ξεχωριστά και να μην μπλέκονται μεταξύ τους. Όταν όμως παντρεύτηκα, αυτό άλλαξε σε μεγάλο βαθμό», εξήγησε.

Η Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία έχει χτίσει μια σπουδαία διεθνή καριέρα υπερασπιζόμενη υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσωπώντας προσωπικότητες αλλά και θύματα παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, παραδέχθηκε ότι στην αρχή ένιωθε πως κάθε δημόσια εμφάνισή της θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπιζαν στον επαγγελματικό χώρο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπήρξαν στιγμές που δίσταζε ακόμη και για τις ενδυματολογικές της επιλογές.

«Στην αρχή σκεφτόμουν ότι δεν θα έπρεπε να εμφανιστώ φορώντας ένα συγκεκριμένο φόρεμα ή να πάω σε μια εκδήλωση, γιατί τη Δευτέρα θα βρισκόμουν μπροστά σε έναν δικαστή και αναρωτιόμουν τι εντύπωση θα σχημάτιζε για μένα», είπε.

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, όπως εξήγησε, συνειδητοποίησε ότι τέτοιες σκέψεις δεν έχουν τελικά τόση σημασία.

«Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι να ζεις τη ζωή σου. Αν είσαι πραγματικά καλός στη δουλειά σου, αυτό είναι που θα φανεί», υπογράμμισε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν επέτρεψε ποτέ στη δημοσιότητα που συνοδεύει τον γάμο της να την αποτρέψει από πράγματα που θεωρεί σημαντικά για την οικογένεια ή τη σχέση της.

«Δεν θα άφηνα ποτέ αυτόν τον παράγοντα να με εμποδίσει να κάνω όσα έχουν αξία για την οικογένειά μου ή για τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου», σημείωσε.

Η Αμάλ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ παντρεύτηκαν το 2014 σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Βενετία, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και πλήθος διάσημων καλεσμένων από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας και της πολιτικής.

Τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, την Έλα και τον Αλεξάντερ, τα οποία σήμερα είναι εννέα ετών. Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα, το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τα παιδιά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας όσο μπορεί την ιδιωτική τους ζωή.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν έχει κρύψει ποτέ τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του. Σε αρκετές συνεντεύξεις του έχει μιλήσει με τα πιο θερμά λόγια για εκείνη, τονίζοντας ότι ο γάμος τους βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την επικοινωνία.

Μάλιστα, στις αρχές της χρονιάς είχε δηλώσει ότι στα χρόνια του γάμου τους δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε σοβαρή αντιπαράθεση, εξηγώντας πως με την ηλικία έμαθε να μην προσπαθεί να «κερδίζει» κάθε διαφωνία.

«Σήμερα νιώθω πολύ πιο σίγουρος για τον εαυτό μου και δεν έχω πια την ανάγκη να βγαίνω νικητής σε κάθε συζήτηση. Όταν είσαι νέος, προσπαθείς συνεχώς να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Αμάλ Κλούνεϊ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη στήριξη που λαμβάνει από τον σύζυγό της, τονίζοντας ότι αισθάνεται απόλυτα ελεύθερη να ακολουθήσει τη demanding επαγγελματική της πορεία χωρίς να χρειάζεται να απολογείται για τις επιλογές της.

«Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που στηρίζει απόλυτα τη δουλειά μου. Δεν αισθάνομαι ποτέ ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την καριέρα μου ή να περιορίσω τις φιλοδοξίες μου», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της