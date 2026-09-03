Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, μιλούν ανοιχτά για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε εκείνος στο παρελθόν.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στη σκηνή του 92nd Street Y στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του 50χρονου υπνοθεραπευτή, με τίτλο «The Book of Possibility».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Τζιμ μίλησε στη 57χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» για το πόσο δύσκολη ήταν για εκείνον η περίοδος που, όταν ήταν στα 20 του, οι γιατροί εντόπισαν βλάβες στον νωτιαίο μυελό του. Οι βλάβες αυτές οδήγησαν σε μερική παράλυση και χρόνια νευρική βλάβη.

«Δεν λέω ότι, αν ο γιατρός σου πει να κάνεις κάτι, πρέπει να σηκωθείς και να φύγεις. Αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να ζεις ως θύμα. Δεν χρειάζεται να ζεις μέσα στον πόνο σου. Αυτό μπορεί να γίνει η δύναμή σου», είπε ο Τζιμ στην Τζένιφερ και το κοινό, σύμφωνα με το Us Weekly.

Ο ίδιος σημείωσε πως το κλειδί για να προχωρήσει κανείς πέρα από μια σοβαρή πρόκληση υγείας είναι να «την αποδεχτεί και να την αγαπήσει». Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε αρκετό χρόνο μέχρι να αποδεχτεί τη δική του διάγνωση. Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν ήταν πάντα ειλικρινής όταν τον ρωτούσαν γιατί περπατάει κουτσαίνοντας.

«Έλεγα ότι είχα πέσει θύμα τροχαίου με μηχανή», ανέφερε ο Τζιμ και συμπλήρωσε: «Ντρεπόμουν τόσο πολύ που είχα μια ιατρική πάθηση. [Σκεφτόμουν ότι] ήμουν κατά κάποιον τρόπο "χαλασμένος". Πίστευα ότι το ατύχημα με τη μηχανή ήταν τουλάχιστον λίγο πιο... αντρίκειο».

Ο Τζιμ συνέχισε λέγοντας ότι κατάφερε να «ξεπεράσει» αυτά τα συναισθήματα μέσα από την «αυτοαποδοχή και την αγάπη προς τον εαυτό του». Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι ήταν «ένα μακρύ ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να το είχα κάνει πιο γρήγορα».

«Υπάρχουν άνθρωποι που απλώς υποφέρουν επειδή δεν ξέρουν ποιο είναι το επόμενο βήμα ή επειδή χρειάζονται λίγη έμπνευση. Για μένα, αυτή ήταν μια εύκολη επιλογή», εξήγησε.

Στη συνέχεια, η Τζένιφερ ρώτησε τον Τζιμ τι συμβουλή θα έδινε σε κάποιον που νιώθει «εγκλωβισμένος» στη «ρουτίνα και τον ατελείωτο αγώνα της ζωής». «Δεν είμαι υπέρμαχος του "παράτα τα όλα και φύγε". Για μένα, αυτή η αποδοχή χρειάστηκε 25 χρόνια για να έρθει», σημείωσε.

Και συνέχισε: «Υπάρχει και η πραγματικότητα της ζωής. Έχεις ενοίκιο να πληρώσεις, ιατρικούς λογαριασμούς, παιδιά να ταΐσεις, όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά θα πω το εξής: δεν χρειάζεται να αφήσεις τον φόβο να σε εμποδίσει από το να ζήσεις το όνειρό σου. Μπορείς να δημιουργήσεις τη ζωή που θέλεις οποιαδήποτε στιγμή, εστιάζοντας στα αποτελέσματα που επιθυμείς».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τζιμ είχε μιλήσει επίσης για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον, τη διάσημη παρέα φίλων της, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους, το παράδειγμα που εκείνη δίνει στους άλλους, τις δικές του δυσκολίες με την κινητικότητα, αλλά και το πώς μπορεί κανείς να αλλάξει τη ζωή του.