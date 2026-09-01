Ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, μίλησε για τη σχέση τους, αλλά και για το πώς διαχειρίζονται τους καβγάδες τους.

Η Τζένιφερ Ανιστον και ο Τζιμ Κέρτις είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Hollywood. Οι δυο τους έχουν μια όμορφη σχέση και έχουν καταφέρει να την προστατεύσουν αρκετά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο υπνοθεραπευτής ξεκίνησε να βγαίνει με την πρωταγωνίστρια της σειράς “Friends” πριν από ενάμιση χρόνο και πρόσφατα μίλησε για τη σχέση τους κατά την εμφάνισή του στις 31 Αυγούστου στην εκπομπή “The Jamie Kern Lima Show”.

Εκεί αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη χρήση της προσευχής “Hoʻoponopono” στις ομαδικές συνεδρίες θεραπείας που πραγματοποιεί. «Λυπάμαι. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Ευχαριστώ. Σ' αγαπώ», είπε ο 50χρονος Τζιμ Κέρτις, επαναλαμβάνοντας το δημοφιλές χαβανέζικο μάντρα.

Η παρουσιάστρια, Τζέιμι Κερν Λίμα, μοιράστηκε τότε ότι χρησιμοποιεί και η ίδια αυτή την προσευχή μαζί με τον σύζυγό της και τη χαρακτήρισε «πολύ βοηθητική» στη διάρκεια ενός καβγά. Ο Τζιμ Κέρτις αποκάλυψε ότι και ο ίδιος με την Τζένιφερ Άνιστον έχουν μια παρόμοια προσέγγιση όταν προκύπτουν διαφωνίες. «Κάνουμε πολύ διαλογισμό, μιλάμε πολύ», εξήγησε. «Δεν χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη προσευχή, αλλά είναι κάτι πολύ απλό» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, όταν πρόκειται για τη διαχείριση των συγκρούσεων, κάθε ζευγάρι χρειάζεται «διαφορετικά εργαλεία», ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχέση του.

«Μετά από 24 χρόνια, είναι σαν να λες: “Σε ξέρω και είμαι έτοιμος για σένα”», ανέφερε ο Τζιμ Κέρτις, ο οποίος αυτή την περίοδο προωθεί το βιβλίο αυτοβελτίωσης The Book of Possibility. «Όταν χρησιμοποιείς αυτό το εργαλείο, μειώνονται οι άμυνες. Είναι σαν να λες: “Δεν χρειάζεται πια να είμαι θωρακισμένος απέναντί σου, γιατί είμαστε στην ίδια ομάδα και σ' αγαπώ”».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δική του σχέση με τη διάσημη ηθοποιό. «Η Τζεν κι εγώ είμαστε μαζί ενάμιση χρόνο, οπότε αυτό το εργαλείο δεν είναι το πρώτο στο οποίο καταφεύγουμε. Εμείς επιλέγουμε τον διαλογισμό, την αποδοχή, την κατανόηση. Αυτού του είδους τα πράγματα. Στη φάση του μέλιτος, τα εργαλεία σου δεν χρειάζεται να είναι σαν μεγάλα βαριοπούλια».

Η σχέση τους

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για τη σχέση τους το περασμένο καλοκαίρι, όταν εθεάθησαν μαζί στο Big Sur της Καλιφόρνιας και στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Τον περασμένο Ιούλιο, μια πηγή είχε δηλώσει στο People ότι το ζευγάρι έβγαινε μαζί εδώ και «μερικούς μήνες» και ήταν «πολύ ευτυχισμένο».

Έκαναν τη σχέση τους επίσημη στο Instagram τον Νοέμβριο, όταν η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε ένα μήνυμα για τα γενέθλια του αγαπημένου της, συνοδεύοντάς το με μια τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία τον αγκαλιάζει.

Όταν η Λίμα ζήτησε από τον Τζιμ Κέρτις να μοιραστεί περισσότερα για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον, εκείνος σημείωσε ότι τα πράγματα μεταξύ τους «πηγαίνουν πραγματικά πολύ καλά». «Η δική μου εμπειρία μαζί της είναι ότι είναι τόσο προσγειωμένη, ανοιχτή, δοτική, ευγενική και γεμάτη αγάπη», είπε χαρακτηριστικά.

Μίλησε, μάλιστα, με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον στενό κύκλο φίλων της ηθοποιού, τον οποίο περιέγραψε ως την «οικογένειά» τους. «Νιώθω απίστευτα ευλογημένος που με έχουν καλωσορίσει σε αυτή την οικογένεια», είπε και συμπλήρωσε: «Και νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τόσο ανοιχτή καρδιά, που είναι τόσο ευγενικός και γεμάτος αγάπη».

Τον Ιούλιο, ο Τζιμ Κέρτις και η Τζένιφερ Άνιστον φωτογραφήθηκαν ξανά μαζί σε διακοπές στη Μαγιόρκα, αυτή τη φορά παρέα με τη συμπρωταγωνίστριά της στα Friends, Κόρτνεϊ Κοξ, και τον ηθοποιό Πέδρο Πασκάλ. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Τζένιφερ Άνιστον είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το καλοκαίρι της, ανάμεσα στις οποίες υπήρχαν στιγμιότυπα με τον σύντροφό της αλλά και αρκετούς από τους στενούς φίλους της.

«Αυτό λέει πολλά για την ίδια και για όλους αυτούς. Υπάρχει λόγος που ολόκληρη αυτή η παρέα και η κοινότητά τους είναι τόσο αγαπητή», σχολίασε ο Τζιμ Κέρτις αναφερόμενος στις στενές σχέσεις της.