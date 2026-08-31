Η Λίζα Κούντροου απογοήτευσε τους πιστούς fans των “Friends” - Τι αρνείται πάντα να κάνει

Η Λίζα Κούντροου μπορεί να νοσταλγεί την περίοδο που βρισκόταν στα “Φιλαράκια”, όμως ένα από τα πράγματα που έκανε τότε, δεν της λείπει καθόλου.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η Λίζα Κούντροου παραμένει στη μνήμη και στην καρδιά μας ως η αγαπημένη «Φοίβη» από τα «Φιλαράκια». Τι κι αν έχουν συμπληρωθεί 22 ολόκληρα χρόνια από το φινάλε της σειράς, στην πραγματικότητα δεν τελείωσε ποτέ, αφού μέχρι σήμερα βρίσκεται στην playlist των περισσότερων πιστών τηλεθεατών της. Κι αν ένα είναι σίγουρο, είναι πως οι ατάκες και οι σκηνές αυτής της σειράς θα μας συντροφεύουν σε κάθε έκφανση της ζωής μας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Fresh Air», η Λίζα Κούντροου ρωτήθηκε φυσικά για τα «Φιλαράκια», με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως δεν ενοχλείται, όταν οι fans της σειράς τής ζητούν να επαναλάβει ατάκες της σειράς που έγραψαν ιστορία ή όταν την αποκαλούν με το όνομα «Φοίβη». Υπάρχει, ωστόσο, ένα πράγμα που κάθε φορά αρνείται να κάνει, παρά την επιμονή και τη θέληση των θαυμαστών της.

Friends star Lisa Kudrow reveals the annoying fan request she refuses: 'I really don't wanna do that' https://t.co/f5HIcZa2G4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 30, 2026

Η Λίζα Κούντροου δεν αντέχει να της ζητάνε να τραγουδήσει το «Smelly Cat» από τα «Φιλαράκια»

Ειδικότερα, η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε πως το αίτημα που αρνείται πεισματικά να εκπληρώσει, είναι να τραγουδήσει το «Smelly Cat», όπως έκανε η «Φοίβη». «Μερικές φορές άνθρωποι με σταματούν και μου λένε "Ω, τραγούδησε το Smelly Cat". Δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως κάθε φορά αποφεύγει ευγενικά να μπει σε αυτή τη διαδικασία.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω στην περίοδο των γυρισμάτων, η Λίζα Κούντροου θυμήθηκε τις αξέχαστες στιγμές που είχε ζήσει μαζί με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές. «Μόνο και μόνο η σχέση με τους άλλους ηθοποιούς... περνούσαμε όμορφα. Αυτό είναι τόσο σπάνιο. Και υπήρχε πραγματικός, ειλικρινής σεβασμός, αμοιβαίος σεβασμός. Ήταν μια πραγματικά καλή σχέση που απαιτούσε κάποια προσπάθεια και εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια. Ήταν υπέροχα. Όλα σε αυτή τη σειρά ήταν υπέροχα».

Αυτός είναι και ο λόγος που τόσα χρόνια μετά το φινάλε παραμένει μία από τις αγαπημένες σειρές των τηλεθεατών παγκοσμίως (και εννοείται παίζει στο repeat).

