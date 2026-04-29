Η συμπεριφορά των σεναριογράφων της σειράς Friends έγινε γνωστή το 2000, σε μια υπόθεση που έφτασε μέχρι και στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η Λίζα Κούντροου μίλησε στους Times του Λονδίνου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα Φιλαράκια, τη σειρά που την καθιέρωσε στην υποκριτική. Αν και η σειρά σημείωσε παγκόσμια επιτυχία και έκανε τους πρωταγωνιστές παγκοσμίως διάσημους, τα πράγματα πίσω από τις κάμερες δεν ήταν πάντα ευχάριστα.

Για την ακρίβεια, η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε πως η ομάδα των σεναριογράφων της σειράς, που ήταν κυρίως άντρες, είχαν σκληρή συμπεριφορά όταν οι ηθοποιοί ξεχνούσαν ατάκες, ενώ περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους μοιράζοντας μεταξύ τους τις σεξουαλικές φαντασιώσεις τους για τις συμπρωταγωνίστριές της.

«Συνέβαιναν κακεντρεχή πράγματα στα παρασκήνια. Μην ξεχνάτε ότι κάναμε γυρίσματα μπροστά σε ζωντανό κοινό 400 ατόμων, και αν χαλούσες μια ατάκα κάποιου σεναριογράφου ή δεν είχε την τέλεια ανταπόκριση, μπορούσαν να πουν: “Δεν μπορεί αυτή η σκύλα να διαβάσει; Δεν προσπαθεί καν. Κατέστρεψε την ατάκα μου”».

Η Λίζα Κούντροου πρόσθεσε επίσης πως στο δωμάτιο των σεναριογράφων «οι άνδρες έμεναν μέχρι αργά συζητώντας τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για την Τζένιφερ Άνιστον και την Κόρτνεϊ Κοξ. Ήταν έντονο». Η ηθοποιός εξήγησε, βέβαια, πως δεν τους έδινε ιδιαίτερη σημασία για τη σκληρή συμπεριφορά τους, καθώς τα περισσότερα από αυτά συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες.

Όπως αναφέρει το Variety, η συμπεριφορά των σεναριογράφων είχε γίνει γνωστή ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν η Amaani Lyle έφερε στο φως διάφορα περιστατικά. Η ίδια, που εργάστηκε στα Φιλαράκια το 1999 κατά τη διάρκεια της 6ης σεζόν, κατέθεσε αγωγή κατά της Warner Bros. Television για τη συμπεριφορά τους.

Στην αγωγή υποστήριξε ότι έκαναν συχνά σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια και, ως βοηθός τους, αναγκαζόταν να κρατά σημειώσεις για όλα όσα λέγονταν. Η υπόθεση έφτασε τελικά μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έκρινε πως αυτή η συμπεριφορά αποτελούσε μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος.