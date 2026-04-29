Τσάνινγκ Τέιτουμ: Η ιδιαίτερη ανάρτηση, μετά την αποκάλυψη του αρραβώνα της πρώην του, Ζόι Κράβιτς, με τον Χάρι Στάιλς

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ προέβη σε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media, μετά τις φήμες που θέλουν την επί τρία χρόνια πρώην σύντροφό του, Ζόι Κράβιτς, να αρραβωνιάζεται τον Χάρι Στάιλς.

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ζόι Κράβιτς υπήρξαν για τρία χρόνια ζευγάρι και προς έκπληξη όλων πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Πλέον, έχουν γυρίσει και οι δύο σελίδα στην προσωπική ζωή τους, με την ηθοποιό να είναι σε σχέση εδώ και μήνες με τον Χάρι Στάιλς και τα τελευταία δημοσιεύματα να τους θέλουν να έχουν αρραβωνιαστεί. Αν και το ζευγάρι δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον δεσμό του, άνθρωποι από το περιβάλλον του επιβεβαιώνουν πως είναι full in love.

Μετά από μερικά εικοσιτετράωρα που η είδηση του αρραβώνα της Ζόι Κράβιτς και του Χάρι Στάιλς πρωταγωνιστεί στα ξένα μέσα, ο 46χρονος πρωταγωνιστής του «Magic Mike» επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σύντομο ποίημα του συγγραφέα John Roedel, το οποίο μιλά για μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στο μυαλό και την καρδιά.

Η ανάρτηση του Τσάνινγκ Τέιτουμ, μετά την είδηση του αρραβώνα της Ζόι Κράβιτς

Οι στίχοι που δημοσίευσε αναφέρονται σε ένα «διαζύγιο» μεταξύ λογικής και συναισθήματος που συνέβη πριν από χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα «χάος» – μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως την προσωπική του αντίδραση στις εξελίξεις στην προσωπική ζωή της πρώην αγαπημένης του.

Channing Tatum posts cryptic poem after ex Zoë Kravitz gets engaged to Harry Styles https://t.co/t1KO5Askng pic.twitter.com/8qPB7UMvPk — Page Six (@PageSix) April 27, 2026

Η ανάρτηση αυτή, την οποία ο Τσάνινγκ Τέιτουμ συνόδευσε με το τραγούδι Faith’s Hymn και τη λιτή λεζάντα «Διαβάστε...», έγραφε: «Ο εγκέφαλός μου και η καρδιά μου πήραν διαζύγιο πριν από μια δεκαετία… Για το ποιος έφταιγε, για το πόσο πολύ είχα διαλυθεί… Τελικά δεν μπορούσαν να βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο ο ένας με τον άλλον».

Η 37χρονη ηθοποιός και ο 32χρονος ποπ σταρ φαίνεται πως είναι πλέον επίσημα αρραβωνιασμένοι μετά από μόλις οκτώ μήνες σχέσης. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, ο τραγουδιστής είναι απόλυτα γοητευμένος από τη Ζόι Κράβιτς, ενώ οι φίλοι του ζευγαριού δηλώνουν πως κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα με αυτή την εξέλιξη, καθώς η χημεία τους ήταν προφανής από την πρώτη στιγμή.

Η σχέση του Τσάνινγκ Τέιτουμ και της Ζόι Κράβιτς ξεκίνησε το 2021 και το 2023 αρραβωνιάστηκαν, προτού αποφασίσουν ξαφνικά να χωρίσουν έναν χρόνο αργότερα. Παρά τον χωρισμό τους, άνθρωποι που τους γνωρίζουν υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε κάποιο δράμα ανάμεσά τους, αλλά απλώς απομακρύνθηκαν επειδή δεν είχαν πλέον τους ίδιους στόχους.