Η Κέιτι Χολμς επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον νέο της σύντροφο με μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα.

Η Κέιτι Χολμς είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει! Η ηθοποιός επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση της με τον καλλιτέχνη Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι, μέσα από μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram, γεμάτη τρυφερές στιγμές, με αφορμή τα γενέθλια του ζωγράφου.

Η πρωταγωνίστρια του «Dawson's Creek» έγραψε: «Χρόνια πολλά στον καλύτερο των καλύτερων…», συνοδεύοντας τα λόγια της με μια φωτογραφία στην οποία το ζευγάρι φαίνεται να γελά αγκαλιασμένο. Σε μια δεύτερη φωτογραφία, μια τούρτα με κεριά φωτίζεται μέσα στο σκοτάδι, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική εικόνα.

Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί όταν φωτογραφήθηκε στο East Hampton, όπου είχε παρευρεθεί σε προβολή της ταινίας «The Invite» της Olivia Wilde.

«Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι μεταξύ τους και είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της όλο το βράδυ. Κάθονταν μαζί κατά τη διάρκεια της ταινίας και κάποια στιγμή είχε ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του. Έδειχναν πολύ γλυκοί μαζί» είχε δηλώσει τότε πηγή στο People.

Το δημοσίευμα σημείωσε πως, παρότι η έξοδός τους στο East Hampton ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν δημόσια μαζί, στην πραγματικότητα είχαν γνωριστεί νωρίτερα, σε ένα δείπνο.

«Βγήκαν ραντεβού λίγο αργότερα και εκείνη τον βρίσκει ενδιαφέροντα. Η Κέιτι ανέκαθεν έλκεται από δημιουργικούς ανθρώπους. Της αρέσει να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους που είναι παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Της αρέσει να μαθαίνει και να γνωρίζει καινούργια πράγματα» ανέφερε το People

Η Χολμς και ο Γιαρμόσκι έχουν κάνει μαζί και ορισμένες εμφανίσεις σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων το δείπνο για την 45η επέτειο του οίκου Michael Kors στο East Hampton.

Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι, ο οποίος έχει πτυχίο Καλών Τεχνών από το School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, έχει παρουσιάσει τα έργα του σε διάφορα σημεία του κόσμου. Έργα του έχουν φιλοξενηθεί, μεταξύ άλλων, στο Brooklyn Museum of Art, στο San Antonio Museum of Art και στο Yellowstone Art Museum, ενώ έχει συμμετάσχει και σε εκθέσεις σε γκαλερί στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες.