Σάντρα Μπούλοκ: Η κόρη της τής είπε να ξαναβγεί ραντεβού και, μάλιστα, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Μπράιαν Ράνταλ, η Σάντρα Μπούλοκ μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο dating.

Τρία χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του Μπράιαν Ράνταλ, ο οποίος υπήρξε σύντροφος της Σάντρα Μπούλοκ, και η ηθοποιός φαίνεται πως κάνει πλέον μικρά, αλλά σημαντικά βήματα προς μια νέα σελίδα. Η ίδια κρατάει εδώ και χρόνια την ιδιωτική ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά για την απώλεια που σημάδεψε την οικογένειά της, αλλά και για το ενδεχόμενο να ξαναμπεί κάποια στιγμή στον κόσμο των ραντεβού.

Η Σάντρα Μπούλοκ και ο Μπράιαν Ράνταλ ήταν μαζί από το 2015 μέχρι τον θάνατό του, το 2023, έπειτα από τη μακρά μάχη του με την ALS. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας ταινίας Practical Magic 2, η ηθοποιός αποφάσισε να μιλήσει περισσότερο για όσα έζησε τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν παίξει στη ζωή της τα δύο παιδιά της, ο 16χρονος Λούις και η 13χρονη Λάιλα.

Η Σάντρα Μπούλοκ αποκάλυψε τη συμβουλή της κόρης της για το dating

Σε νέα συνέντευξή της στο podcast Not Gonna Lie, η Σάντρα Μπούλοκ μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για τη ζωή της ως single μητέρα και την πιθανότητα να βγει ξανά ραντεβού. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, η κόρη της Λάιλα έχει ήδη άποψη για το θέμα - και δεν διστάζει καθόλου να την εκφράσει.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την έφηβη κόρη της «σκληρή», όταν πρόκειται για την ειλικρίνειά της. Για να δώσει, μάλιστα, και συγκεκριμένο παράδειγμα, θυμήθηκε μια στιγμή κατά την οποία βρισκόταν σε βιντεοκλήση και η Λάιλα πέρασε από μπροστά της, σχολιάζοντας ότι θα μπορούσε απλώς να βάλει ένα φίλτρο για να δείχνει καλύτερη.

Η Σάντρα Μπούλοκ, βέβαια, φαίνεται πως εκτιμά αυτή την απόλυτη ειλικρίνεια. Και η κόρη της δεν περιορίζεται μόνο σε σχόλια για την εμφάνιση της μητέρας της. Όπως αποκάλυψε, θεωρεί πως η ηθοποιός «χρειάζεται να βγαίνει ραντεβού», αλλά υπάρχει μία πολύ συγκεκριμένη προϋπόθεση: ο άντρας θα πρέπει να είναι κάποιος «που μπορεί να προσφέρει πράγματα». Αυτές είναι, σύμφωνα με την ίδια, οι απαραίτητες προδιαγραφές. Η ηθοποιός αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά την κόρη της έναν από τους πιο αυστηρούς, αλλά και προστατευτικούς ανθρώπους στη ζωή της.

Η εξομολόγηση της Σάντρα Μπούλοκ για τη μητρότητα

Πέρα από τις αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή της, η Σάντρα Μπούλοκ μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη μητρότητα και για το πώς έχει αλλάξει η σχέση της με τα παιδιά της όσο εκείνα μεγαλώνουν.

Αναφερόμενη στον γιο της είπε πως μοιάζει με έναν «78χρονο σοφό άντρα» μέσα στο σώμα ενός 16χρονου μπασκετμπολίστα. Μάλιστα, εμπιστεύεται τόσο πολύ την κρίση του, ώστε συχνά αναρωτιέται τι θα έκανε σε μια δύσκολη κατάσταση. Η Λάιλα, από την άλλη, είναι πολύ πιο αυθόρμητη και απόλυτα ειλικρινής. «Τα παιδιά μου είναι τα πάντα για μένα», εξήγησε η ηθοποιός, τονίζοντας πως η δουλειά της μπορεί να είναι σημαντική, όμως η οικογένειά της βρίσκεται πάντα πάνω από την καριέρα της.

