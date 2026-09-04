Η Σίντνεϊ Σουίνι υιοθέτησε την τάση του naked dress στο Φεστιβάλ Βενετίας

Η ηθοποιός μαγνήτισε γι’ ακόμα μια φορά τα βλέμματα όλων με την εντυπωσιακή και σίγουρα σέξι εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του οίκου Armani.

Το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας βρίσκεται σε εξέλιξη και πολλοί είναι οι celebrities - Έλληνες και μη - που έχουν ήδη περπατήσει στο κόκκινο χαλί. Ανάμεσά τους και η Σίντνεϊ Σουίνι. Η ηθοποιός υπήρξε επίτιμη καλεσμένη του οίκου Armani στο ξεχωριστό δείπνο που παραχώρησε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ και έτσι έδωσε το «παρών», τραβώντας ξανά όλα τα βλέμματα επάνω της με τη λαμπερή παρουσία της.

Γι’ αυτή την ιδιαίτερη περίσταση, η Σίντνεϊ Σουίνι επέλεξε μια διαφανή δημιουργία με ασημένιες παγιέτες που «αγκάλιαζε» το σώμα της. Πρόκειται για ένα vintage φόρεμα από το αρχείο του οίκου Giorgio Armani, το οποίο ανήκει στη συλλογή του brand για το Φθινόπωρο του 2000. Η «αστραφτερή» τουαλέτα έχει ανοιχτή πλάτη, βαθύ άνοιγμα στο ντεκολτέ και μια ροζέτα λίγο κάτω από τον ώμο που ενισχύει την υψηλή αισθητική της.

Η Σίντνεϊ Σούνι στο Φεστιβάλ Βενετίας με δημιουργία Armani

26 χρόνια μετά τη δημιουργία του, η ηθοποιός φοράει ξανά αυτό το εντυπωσιακό φόρεμα, «ξυπνώντας» αναμνήσεις. Και μπορεί λίγοι να θυμήθηκαν τη μακρά ιστορία του φορέματος, ωστόσο όλοι πρόσεξαν το μαύρο εσώρουχο που φορούσε από μέσα η Σίντνεϊ Σουίνι, όπως και την επιλογή της να μη βάλει σουτιέν, υιοθετώντας έτσι την τάση του naked dress. Το look ολοκληρώθηκε με ένα φυσικό μακιγιάζ με προϊόντα Armani, ενώ τα μαλλιά της έπεφταν στους ώμους της κυματιστά και ανέμελα.

Η ηθοποιός πόζαρε στον φακό άλλοτε χαμογελαστή και άλλοτε σοβαρή και μοιραία, με τις φωτογραφίες της να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Αυτή η εμφάνιση της Σίντνεϊ Σούινι μας άρεσε, εσένα;