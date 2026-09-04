Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ χώρισαν μετά από εννέα χρόνια και πλέον είναι ζευγάρι με τον Τζάστιν Τριντό.

Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ ήταν μαζί για εννέα χρόνια και αρραβωνιάστηκαν το 2019, πριν υποδεχτούν την κόρη τους το 2020. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια έκανε μία σπάνια αναφορά στην πρώην σχέση της με τον ηθοποιό, με τον οποίο μάλιστα και σχεδίαζε να παντρευτεί.

Το ζευγάρι ξεκίνησε να βγαίνει το 2016, όμως έναν χρόνο αργότερα αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους. Το 2018 επανασυνδέθηκε και λίγο αργότερα αρραβωνιάστηκε. Το 2020 απέκτησαν την κόρη τους, Ντέιζι Νταβ, ωστόσο η σχέση τους έφτασε στο τέλος της το 2025, με τις ομάδες τους να επιβεβαιώνουν τον χωρισμό στις αρχές Ιουλίου.

Κέιτι Πέρι, Ορλάντο Μπλουμ © Getty Images/ Neilson Barnard

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως το 2025 ήταν μια «πραγματικά δύσκολη» χρονιά μετά τον χωρισμό της, καθώς την ίδια περίοδο το άλμπουμ της «143» δέχτηκε έντονη κριτική και δεν σημείωσε την επιτυχία προηγούμενων δίσκων της.

Παρά το τέλος της σχέσης της με τον Ορλάντο Μπλουμ, η Κέιτι Πέρι ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τα εννέα χρόνια που πέρασαν μαζί. «Δεν θα έμενα σε κάτι για εννέα χρόνια αν δεν υπήρχαν πραγματικά σημαντικά πράγματα που έπρεπε να μάθω. Κάθε σχέση είναι ένας δάσκαλος, σωστά;» δήλωσε.

Μάλιστα ανέφερε ότι: «Έπρεπε να το αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να προχωρήσω. Πάντα ήθελα αυτή την επική, θρυλική αγάπη και μιλούσα γι' αυτό με τον ψυχοθεραπευτή μου. Όλα στη ζωή μου είναι επικά, αλλά αυτό ήταν κάπως το κομμάτι του παζλ που έλειπε – και μετά εμφανίστηκε».

Η ίδια πρόσθεσε πως το να βρίσκεται σε περιοδεία ενώ παράλληλα προσπαθούσε να διαχειριστεί τον χωρισμό της ήταν «πιθανότατα η πιο δύσκολη περίοδος».

«Οι φίλοι μου ήταν όλοι πίσω στο σπίτι και περνούσαν χρόνο μαζί. Εγώ έκλαιγα και ένιωθα απλώς πολύ μακριά. Αλλά τότε οι άγγελοί μου ανέλαβαν δράση. Ήταν πραγματικά εκεί για μένα», είπε, αναφερόμενη στην περίοδο κατά την οποία γνώρισε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί σε δείπνο στο Μόντρεαλ του Καναδά, τον Ιούλιο του 2025, κατά τη διάρκεια μιας στάσης της περιοδείας της. Δύο ημέρες αργότερα, ο Τριντό βρέθηκε στο κοινό της συναυλίας της.

«Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Γνώρισα τον Τζάστιν στην περιοδεία και μετά όλα άλλαξαν», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Η Κέιτι εξήγησε πως, τον Αύγουστο του 2025, είχε γράψει μια λίστα με όλα όσα ήθελε στη ζωή της και, όπως είπε, με κάποιον τρόπο είχε «δημιουργήσει» τη νέα της σχέση. «Το νούμερο 10 γράφει απλώς “Αληθινή αγάπη”. Και νομίζω πως εκεί βρισκόμαστε τώρα», ανέφερε.

Σχετικά με τον Τζάστιν Τριντό πρόσθεσε ότι τη στηρίζει διαρκώς και την ενθαρρύνει από το κοινό στις συναυλίες της.

«Ξέρει τα λόγια των τραγουδιών, με στηρίζει και με θαυμάζει. Είναι κάτι που λειτουργεί σαν θεραπεία» είπε και συμπλήρωσε: «Είναι πραγματικά άνθρωπος που λειτουργεί με την καρδιά και νομίζω ότι σε αυτό ταιριάζουμε. Είμαι τόσο ευγνώμων».

Instagram @katyperry

Ο χωρισμός της Κέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ φαίνεται πως έγινε σε φιλικό κλίμα. Τον Ιούλιο του 2025, μάλιστα, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να περνούν χρόνο σε ένα γιοτ στην Αυστραλία, μαζί με την κόρη τους, Ντέιζι Νταβ, αλλά και τον γιο του ηθοποιού, Φλιν.

Ο Ορλάντο Μπλουμ είχε επίσης μιλήσει δημόσια για το τέλος της εννιάχρονης σχέσης τους, σε συνέντευξή του, δηλώνοντας πως είναι «πολύ ευγνώμων» για όσα έζησαν μαζί. «Έχουμε την πιο όμορφη κόρη.Όταν τα δίνεις όλα… νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα. Είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά. Μόνο αγάπη» είπε χαρακτηριστικά.