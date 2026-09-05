Τζένιφερ Άνιστον: Η συμβουλή της Ντόλι Πάρτον που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Η Τζένιφερ Άνιστον θυμήθηκε τη συμβουλή που της είχε δώσει η Ντόλι Πάρτον πριν από τον θάνατό της και μίλησε για τη δύναμη με την οποία ενέπνεε τους ανθρώπους γύρω της.

Η Ντόλι Πάρτον μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως τα λόγια και η αισιοδοξία της συνεχίζουν να ζουν μέσα στους ανθρώπους που γνώρισαν και αγάπησαν τη θρυλική τραγουδίστρια. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία αποκάλυψε μία από τις συμβουλές που της είχε δώσει η Πάρτον και η οποία, όπως φαίνεται, έχει μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη της.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη στις 2 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγαπημένη της φίλη, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατό της. Η Άνιστον είχε συνεργαστεί με την Πάρτον στην ταινία «Dumplin’», το 2018, και από τότε οι δύο γυναίκες είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση.

Η συμβουλή που θυμήθηκε η Άνιστον συνοψίζεται σε μία εικόνα που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία ζωής της Πάρτον: το κυνήγι των ονείρων και των «ουράνιων τόξων».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Τζένιφερ Άνιστον μίλησε για μία από τις πολλές φράσεις της Ντόλι Πάρτον που, όπως είπε, είναι αμέτρητες. Θυμήθηκε χαρακτηριστικά μια από τις πιο αισιόδοξες συμβουλές της τραγουδίστριας:

«Κυνήγησα μερικά ουράνια τόξα και έπιασα κάποια»

Η Άνιστον επανέλαβε το μήνυμα απευθυνόμενη στο κοινό και το μετέτρεψε σε μια προσωπική παρότρυνση που, όπως φαίνεται, θα κρατήσει μαζί της για χρόνια.

Το νόημα ήταν απλό αλλά βαθύ: να κυνηγά κανείς τα όνειρά σου, ακόμη κι αν μοιάζουν μακρινά ή δύσκολα, γιατί κάποια από αυτά τελικά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

«Πηγαίνετε να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και να πιάσετε μερικά ουράνια τόξα. Θα πιάσετε κάποια», είπε η ηθοποιός, προσθέτοντας πως η ίδια η Ντόλι Πάρτον κατάφερε να κάνει ακριβώς αυτό στη ζωή της.

Η Πάρτον ήταν για πολλές δεκαετίες κάτι πολύ περισσότερο από μια επιτυχημένη τραγουδίστρια. Η καριέρα της εκτινόταν από τη μουσική και τον κινηματογράφο μέχρι τους επιχειρηματικούς κλάδους και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, ενώ παράλληλα είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια μοναδική δημόσια προσωπικότητα που συνδύαζε το χιούμορ, την αυτοπεποίθηση και την αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ακριβώς αυτή την πλευρά της φαίνεται πως θυμούνται σήμερα πολλοί από τους ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά της.

Η Μάιλι Σάιρους και η «θεία Ντόλι»

Ανάμεσα στους ανθρώπους που είχαν μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την Πάρτον βρίσκεται και η Μάιλι Σάιρους. Η τραγουδίστρια αποκαλούσε την Πάρτον «Aunt Dolly», καθώς η σχέση τους ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία.

Ο πατέρας της Μάιλι, Μπίλι Ρέι Σάιρους, είχε ζητήσει από την Πάρτον να γίνει νονά της κόρης του το 1992. Έκτοτε, η σχέση τους παρέμεινε ιδιαίτερα στενή και η Πάρτον αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που επηρέασαν τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μάιλι.

Μετά τον θάνατό της, η Μάιλι μοιράστηκε δημόσια το πένθος της, αλλά ταυτόχρονα αναφέρθηκε στα μαθήματα που της άφησε η αγαπημένη της «θεία».

Σε ανάρτησή της, έγραψε πως γνωρίζει ότι η Ντόλι θα ήθελε να βιώσει τον πόνο της απώλειας, να τον μετατρέψει σε τραγούδι και στη συνέχεια να συνεχίσει δυνατή.

«Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι η παρουσία της Πάρτον θα συνεχίσει να τη συνοδεύει.

Η Μάιλι τόνισε ακόμη πως θα την αγαπά για πάντα και θα θέλει να την κάνει περήφανη, ενώ μίλησε για τη μεγάλη απώλεια που βιώνουν η οικογένεια, οι φίλοι αλλά και ολόκληρος ο κόσμος.

«Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον πολύ»

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το πνεύμα που χαρακτήριζε την τραγουδίστρια.

Η ανιψιά της, Τζέιντα Σταρ, μίλησε για εκείνη σε συνέντευξή της και αποκάλυψε μια ακόμη πλευρά της προσωπικότητάς της. Όπως είπε, η Πάρτον πιθανότατα θα ήθελε από τους δικούς της ανθρώπους να σταματήσουν σταδιακά να θρηνούν και να επιστρέψουν στη δουλειά τους.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θα τους έλεγε να αγαπούν ο ένας τον άλλον.