Η μικρή Ρόκι κλέβει ξανά τις εντυπώσεις - Δεύτερο εξώφυλλο για την κόρη της Ριάνας

Η κόρη της Ριάνας και του A$AP Rocky γίνεται fashion icon από κούνια, ποζάροντας στο πλευρό του πατέρα της για το W Magazine China.

Η Ρόκι μπορεί να μην έχει συμπληρώσει ακόμη τον πρώτο χρόνο της ζωής της, έχει όμως ήδη αρχίσει να αποκτά τη δική της θέση στον κόσμο της μόδας. Η κόρη της Rihanna και του A$AP Rocky πρωταγωνιστεί στο νέο εξώφυλλο του W Magazine China, σε μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογράφιση με τον διάσημο πατέρα της, επιβεβαιώνοντας πως το fashion DNA της οικογένειας είναι μάλλον αδύνατο να κρυφτεί.

Η μικρή, η οποία γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, ποζάρει στην αγκαλιά του A$AP Rocky φορώντας ένα αξιολάτρευτο denim σύνολο. Με το χαμόγελό της να κλέβει την παράσταση, η Rocki εμφανίζεται χαλαρή και παιχνιδιάρα, ενώ ο πατέρας της κινείται στο ίδιο στιλιστικό ύφος, επιλέγοντας τζιν παντελόνι, μπλε πουκάμισο και λευκό T-shirt. Την εμφάνιση του ράπερ συμπληρώνει ένα νέο look στα μαλλιά του, αυτή τη φορά σε ροζ απόχρωση.

Το εξώφυλλο κυκλοφορεί στο πλαίσιο του Love Issue του περιοδικού, ενός τεύχους αφιερωμένου όχι μόνο στον έρωτα, αλλά και στις διαφορετικές μορφές αγάπης, με ιδιαίτερη έμφαση στους οικογενειακούς δεσμούς. Μάλιστα, πάνω στη φωτογραφία του A$AP Rocky με την κόρη του εμφανίζεται ένα ποίημα γραμμένο από τον ίδιο, με τον χαρακτηριστικό χειρόγραφο γραφικό του χαρακτήρα.

Στο αφιέρωμα, ο καλλιτέχνης μιλά για την πατρότητα και την αγάπη που νιώθει για τα παιδιά του, σημειώνοντας πως όλοι οι άνθρωποι αναζητούν την εμπειρία του να αγαπούν κάποιον χωρίς να περιμένουν κάτι ως αντάλλαγμα. Ο ίδιος, όπως αναφέρει, αισθάνεται τυχερός που έχει τρία παιδιά, τα οποία μπορεί να αγαπά με αυτόν ακριβώς τον τρόπο.

Το νέο εξώφυλλο δεν αποτελεί την πρώτη fashion εμφάνιση της Rocki. Η μικρή είχε ήδη κάνει το ντεμπούτο της σε περιοδικό τον περασμένο Απρίλιο, όταν φωτογραφήθηκε μαζί με τη μητέρα της, Rihanna, για το αμερικανικό W Magazine.

Και όπως ήταν αναμενόμενο από την κόρη ενός από τα πιο επιδραστικά fashion icons της εποχής, η εμφάνισή της δεν ήταν καθόλου… συμβατική. Η Ρόκι φορούσε μια δημιουργία Dior Haute Couture, προσαρμοσμένη φυσικά στην ηλικία και το μέγεθός της, με την πάνα της να μετατρέπεται ουσιαστικά σε fashion statement.

Η μικρή φαίνεται πως έχει ήδη εξοικειωθεί με τα φώτα των φωτογραφικών μηχανών, ενώ οι εμφανίσεις της μαζί με τους γονείς της συχνά τραβούν τα βλέμματα, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνουν δημιουργίες κορυφαίων οίκων μόδας.

Τα backstage στιγμιότυπα της φωτογράφισης

Το W Magazine China έδωσε στη δημοσιότητα και στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης, προσφέροντας μια πιο αυθόρμητη εικόνα της διαδικασίας. Ο A$AP Rocky εμφανίζεται με διαφορετικά looks, πολλά από τα οποία είναι δημιουργίες του οίκου Chanel, πριν πάρει στην αγκαλιά του την κόρη του.

«Smile, baby!» ακούγεται να της λέει, προσπαθώντας να αποσπάσει ένα χαμόγελο από τη μικρή. Εκείνη, ωστόσο, μοιάζει περισσότερο απασχολημένη με το να εξερευνήσει τον χώρο και να παρατηρήσει όσα συμβαίνουν γύρω της. Ο μπαμπάς της, βλέποντάς την να δείχνει κάπως… overwhelmed από τη φωτογράφιση, ρωτά χαρακτηριστικά αν υπάρχουν παιχνίδια στο στούντιο.

Η σκηνή αποτυπώνει μια πολύ διαφορετική πλευρά του A$AP Rocky από αυτή που έχει συνηθίσει να βλέπει το κοινό στη σκηνή ή στα fashion events: εκείνη ενός πατέρα που προσπαθεί να κάνει την κόρη του να νιώσει άνετα μπροστά στις κάμερες.

«Είμαι πλέον μέλος του club των μπαμπάδων με κόρες»

Η άφιξη της Ρόκι στην οικογένεια ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον A$AP Rocky, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να αποκτήσει κόρη.

Σε συνέντευξή του στο Elle Magazine τον Οκτώβριο του 2025, λίγο πριν από τη γέννηση του τρίτου παιδιού του, είχε αποκαλύψει πως ήλπιζε το μωρό να είναι κορίτσι. «Το ελπίζω. Πραγματικά το ελπίζω», είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως προσεύχονταν για ένα κορίτσι.

Η επιθυμία του έγινε τελικά πραγματικότητα και, μετά τη γέννησή της, ο A$AP Rocky δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Στα CFDA Fashion Awards, όπου έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον ερχομό της κόρης του, απευθύνθηκε με χιούμορ στους υπόλοιπους πατεράδες που έχουν κόρες, δηλώνοντας πως πλέον είναι και ο ίδιος μέλος αυτής της ιδιαίτερης «αδελφότητας».

Η Ρόκι είναι το τρίτο παιδί της Rihanna και του A$AP Rocky, μετά τον RZA και τον Riot. Παρότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή της ζωής της, έχει ήδη κάνει δύο εμφανίσεις σε εξώφυλλα ενός από τα πιο αναγνωρισμένα fashion περιοδικά, ενώ οι εμφανίσεις της με τους διάσημους γονείς της δείχνουν πως το ενδιαφέρον της μόδας γύρω από εκείνη μόνο πρόκειται να μεγαλώσει.