Η Ριάνα βρέθηκε στον τόπο καταγωγής της, τα Μπαρμπάντος μαζί με τα 3 παιδιά της. Η συγκινητική επιστροφή στις ρίζες της και οι φωτογραφίες που μοιράστηκε.

Η Ριάνα επέστρεψε για λίγο στα παιδικά της χρόνια, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της τα τρία παιδιά της. Η 38χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς ταξίδεψε στα Μπαρμπάντος και επισκέφθηκε μαζί με την οικογένειά της τον δρόμο όπου μεγάλωσε, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή.

Ο δρόμος στον οποίο πέρασε τα παιδικά της χρόνια δεν ονομάζεται πλέον Westbury New Road. Από το 2017 έχει μετονομαστεί σε Rihanna Drive προς τιμήν της, αποτελώντας πλέον ένα πολιτιστικό σημείο αναφοράς για τα Μπαρμπάντος. Και αν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να επιστρέφεις στον τόπο που σε διαμόρφωσε, είναι μάλλον να τον γνωρίζεις στα δικά σου παιδιά.

Η Ριάνα έδειξε στα παιδιά της τον δρόμο όπου μεγάλωσε

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram μερικά σπάνια στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους επίσκεψη. Στις φωτογραφίες βλέπεις τον τετράχρονο ΡΖΑ και τον τρίχρονο Ράιοτ να ποζάρουν δίπλα στη μητέρα τους, ενώ εκείνη κρατά στην αγκαλιά της τη μικρότερη κόρη της, Ρόκι Άιρις.

Η μικρή, η οποία είναι το τρίτο παιδί της Ριάνα και του ASAP Ρόκι, θα γιορτάσει τα πρώτα της γενέθλια τον επόμενο μήνα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Ριάνα κρατά τη Ρόκι στο γόνατό της, πιάνει το χέρι του Ράιοτ και αγκαλιάζει τον μεγαλύτερο γιο της. Μια εικόνα που μοιάζει απλή, αλλά κρύβει πίσω της μια ολόκληρη ιστορία.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους followers της και τις σκέψεις της για αυτή την επιστροφή στις ρίζες της. «Μια στιγμή νιώθω σαν εκείνο το παιδί από το Γουέστμπερι και την επόμενη φέρνω τα δικά μου παιδιά πίσω στο Rihanna Drive», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Eίναι απίστευτο το πώς λειτουργεί η ζωή!» πρόσθεσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την πορεία που έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο δρόμος που πήρε το όνομά της

Η απόφαση να μετονομαστεί ο δρόμος όπου μεγάλωσε η Ριάνα σε Rihanna Drive ανακοινώθηκε το 2017, σε μια ειδική τελετή στην οποία έδωσε το «παρών» και η ίδια. Η κίνηση αυτή έγινε προς τιμήν της διεθνούς σταρ, η οποία γεννήθηκε στα Μπαρμπάντος και κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως.

Η επιστροφή της, λοιπόν, στον συγκεκριμένο δρόμο δεν ήταν μια ακόμη οικογενειακή βόλτα. Είναι ένας τρόπος να δείξεις στα παιδιά σου από πού ξεκίνησες και να τους συστήσεις ένα κομμάτι της δικής σου ιστορίας.

Η Ριάνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στα Μπαρμπάντος και περνά χρόνο στη χώρα όπου γεννήθηκε. Πρόσφατα μάλιστα παρακολούθησε την παρέλαση Grand Kadooment Day, η οποία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του φεστιβάλ Crop Over. Για την περίσταση επέλεξε, φυσικά, μια εντυπωσιακή εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, εκείνη και ο ASAP Ρόκι είχαν οργανώσει και το πάρτι γενεθλίων του γιου τους Ράιοτ με θέμα τον Spider-Man. Και όπως φαίνεται, ο μικρός είναι πραγματικά μεγάλος fan του υπερήρωα, αφού εμφανίστηκε αργότερα με μπλουζάκι και παπούτσια Spider-Man κατά την επίσκεψη της οικογένειας στο Rihanna Drive.

Μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση

Η Ριάνα και ο ASAP Ρόκι δεν εμφανίζονται συχνά δημόσια και με τα τρία παιδιά τους. Το γεγονός ότι μοιράστηκαν αυτή τη φορά οικογενειακές φωτογραφίες έκανε τη συγκεκριμένη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή. Η οικογενειακή τους ζωή παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρότι οι δυο τους αποτελούν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της showbiz. Πρόσφατα, μάλιστα, ο ASAP Ρόκι μίλησε για την καθημερινότητά τους ως γονείς και αποκάλυψε ότι έχουν αρκετή βοήθεια στην ανατροφή των παιδιών.

Όπως εξήγησε, τόσο οι μητέρες τους όσο και οι νταντάδες τους βοηθούν σημαντικά, κάτι που θεωρεί απαραίτητο, ιδιαίτερα λόγω των απαιτητικών επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχουν και οι δύο.