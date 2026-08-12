Ο Κριστιάνα Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου παρουσία των πέντε παιδιών τους.

Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν! Το ζευγάρι, μετά από δέκα χρόνια κοινής διαδρομής, επισημοποίησε τη σχέση του υπό άκρα μυστικότητα, ανακοινώνοντας το χαρμόσυνο γεγονός στα social media. Στην εν λόγω φωτογραφία, φαίνεται το χέρι του Κριστιάνο Ρονάλντο να κρατά αυτό της συζύγου του, φορώντας τις βέρες τους.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα, ο «γάμος της χρονιάς», όπως τον αποκαλούν, ήταν πολιτικός και πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου στην παραθαλάσσια πόλη Κασκάις, κοντά στη Λισαβόνα. Στο πλευρό τους, σε αυτή τη ξεχωριστή στιγμή για τη σχέση τους, ήταν φυσικά τα πέντε παιδιά τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς φίλους του στα social media, ανεβάζοντας τη φωτογραφία που «έριξε» το Instagram. Για την ακρίβεια, μέσα σε μισή ώρα συγκέντρωσε 19,2 εκατομμύρια likes. Πλέον, έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια, με τις ευχές και τα μηνύματα να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Το love story του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Κριστίνα Ροντρίγκεζ

Η γνωριμία του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ μοιάζει με σκηνή βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία. Ήταν το 2016, στη Μαδρίτη, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα του οίκου Gucci. Εκεί, ανάμεσα στους πελάτες του καταστήματος, βρέθηκε ο Ρονάλντο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για εκείνη την πρώτη συνάντηση, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε φτάσει με μια εντυπωσιακή Bugatti, τραβώντας φυσικά τα βλέμματα.

Η Τζορτζίνα, όμως, δεν ήταν απλώς μία ακόμη εργαζόμενη που τον υποδέχθηκε. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε έλξη και, λίγο αργότερα, σε σχέση. Οι πρώτες κοινές εμφανίσεις τους έγιναν προς τα τέλη του 2016, ενώ τον Ιανουάριο του 2017 έκαναν ουσιαστικά το δημόσιο ντεμπούτο τους ως ζευγάρι στα βραβεία της FIFA. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η σχέση τους άρχισε να απασχολεί σταθερά τον διεθνή Τύπο.

Για τον Ρονάλντο, η Τζορτζίνα έγινε η γυναίκα της ζωής του. Τον Νοέμβριο του 2017 γεννήθηκε η πρώτη κόρη τους, η Αλάνα Μαρτίνα, ενώ η Τζορτζίνα ανέλαβε ενεργό ρόλο και στη ζωή των υπόλοιπων παιδιών του ποδοσφαιριστή: του Κριστιάνο Τζούνιορ και των διδύμων Εύα και Ματέο. Το 2022 ήρθε μια ακόμη εγκυμοσύνη, αυτή τη φορά με δίδυμα, όμως η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν το αγοράκι τους, Άνχελ, πέθανε κατά τη γέννα. Η δίδυμη αδελφή του, Μπέλα Εσμεράλντα, επέζησε. Η απώλεια αυτή αποτέλεσε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της κοινής ζωής τους.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά την πρώτη τους γνωριμία, η σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ πέρασε σε ένα νέο κεφάλαιο. Τον Αύγουστο του 2025 εκείνη ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους, ποζάροντας με το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Ρονάλντο. Έναν χρόνο μετά, οι δυο τους ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

