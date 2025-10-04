Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, μιλήσαμε με τον ιδρυτή της Pet Mobility, της ελληνικής εταιρείας που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή αναπηρικών αμαξιδίων και βοηθητικού εξοπλισμού κινητικής υποστήριξης για κατοικίδια ζώα

Πέντε χρόνια μαζί με τον σκύλο μου, κι ακόμα θυμάμαι εκείνη την πρώτη στιγμή που ήρθε στη ζωή μου — μέσα στην καραντίνα, σαν μια μικρή έκπληξη που γέμισε τις δύσκολες μέρες με φως και χαρά. Ναι, ήταν από εκείνα τα καλά που έφερε ο κορονοϊός. Τα χρόνια που έχω περάσει μαζί του με έμαθαν πιο πολλά από όσα μπορώ να εκφράσω με λέξεις. Πλέον, ξέρω τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη και αφοσίωση. Ξέρω τι σημαίνει να ζεις με ένα πλάσμα που δεν επικοινωνεί με τον «ανθρώπινο» τρόπο, αλλά σε κοιτάζει στα μάτια και σε καταλαβαίνει. Είναι εκεί πάντα για σένα, χωρίς να ζητά πολλά – θέλει απλώς να είσαι δίπλα του.

Αυτά τα πέντε χρόνια έμαθα να βλέπω τα ζώα όχι απλά σαν παρέα, αλλά σαν πραγματικούς συντρόφους που νιώθουν, παλεύουν και έχουν ανάγκες, όπως εμείς. Κι όταν βλέπεις ένα ζωάκι να μην μπορεί να κινηθεί, να μην μπορεί να τρέξει ελεύθερα, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να έχει(ς) τη σωστή στήριξη. Ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, κλινικός κτηνίατρος, γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η ζωή για τα ζώα που χάνουν την κινητικότητά τους — αλλά και για τους ανθρώπους που τα φροντίζουν. Την εποχή που η αναπηρία ήταν ακόμα ταμπού, ο ίδιος έβλεπε πως οι επιλογές ήταν ελάχιστες και συχνά άδικες.

Κάπως έτσι, σε συνεργασία με μηχανολόγους μηχανικούς, δημιούργησε την Pet Mobility, μια ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή αναπηρικών αμαξιδίων και βοηθητικού εξοπλισμού κινητικής υποστήριξης για κατοικίδια ζώα με κινητικά προβλήματα. Γιατί με τη σωστή στήριξη, όλα τα ζωάκια μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με ποιότητα και αξιοπρέπεια.

Εμείς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, μιλήσαμε μαζί του για το πώς γεννήθηκε η ιδέα της Pet Mobility, για τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής των αμαξιδίων και το πώς αισθάνεται που με αυτήν την πρωτοβουλία δίνει πίσω τη χαρά στους μικρούς μας φίλους.

Η δημιουργία της Pet Mobility

Πώς και πότε προέκυψε η ιδέα/ανάγκη για τη δημιουργία της Pet Mobility; Υπήρξε κάποιο προσωπικό βίωμα που σας παρακίνησε για να ξεκινήσετε αυτήν την ξεχωριστή πρωτοβουλία;

Η ιδέα για την Pet Mobility γεννήθηκε τον χειμώνα του 2014, σε μια περίοδο όπου η λέξη «αναπηρία» στα ζώα ήταν ακόμα ταμπού. Τότε εργαζόμουν ως κλινικός κτηνίατρος σε κάποιο τοπικό ιατρείο ζώων της Αττικής, οπότε και ερχόμουν συχνά σε επαφή με ζώα που είχαν χάσει την κινητικότητά τους από κάποιο ατύχημα ή άλλα παθολογικά αίτια και διαπίστωσα ότι οι κηδεμόνες δεν είχαν καμία ουσιαστική επιλογή για να βοηθήσουν το κατοικίδιό τους, πέρα από το να αποδεχτούν αυτήν την κατάσταση. Αυτό το βίωμα σε συνδυασμό με το τεράστιο κενό που υπήρχε στην ελληνική αγορά για προσιτές και ποιοτικές λύσεις, ήταν η αφορμή για να ιδρύσουμε την Pet Mobility σε συνεργασία με Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Pet Mobility

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των αναπηρικών αμαξιδίων σας και του βοηθητικού εξοπλισμού κινητικής υποστήριξης; Σε τι διαφέρουν τα τροχήλατα της Pet Mobility από άλλα που μπορεί να βρει κάποιος στην αγορά;

Η Pet Mobility αναλαμβάνει αρχικά τον σχεδιασμό του αναπηρικού αμαξιδίου αφού πρώτα έρθει σε επαφή εξειδικευμένο κτηνιατρικό προσωπικό με το ζωάκι για το οποίο προορίζεται, και σε συνεννόηση με τον κηδεμόνα του, καταγράψει ένα πλήρες ιστορικό, ληφθούν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινική εξέταση, α/α, MRI), εν συνεχεία οι σωματομετρικές διαστάσεις και οι ανάγκες του. Κατά την κατασκευή του αμαξιδίου, χρησιμοποιούμε ελαφριά και ανθεκτικά υλικά, όπως το αλουμίνιο, με ρυθμιζόμενο σκελετό, ώστε να προσαρμόζεται στο ζητούμενο μέγεθος και βάρος.

Είμαστε οι μόνοι που δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εργονομία, με ειδικούς ιμάντες στήριξης που κρατούν το ζώο άνετο και ασφαλές, ενώ οι τροχοί και οι αναρτήσεις έχουν επιλεγεί ώστε να ανταποκρίνονται τόσο σε αστικά πεζοδρόμια, όσο και σε χωμάτινα μονοπάτια.

Ουσιαστικά, το αποτέλεσμα προκύπτει μέσω μιας συνεργασίας κτηνιάτρων και μηχανολόγων μηχανικών, ώστε η λύση να είναι για κάθε περιστατικό ιατρικά ορθή, τεχνικά αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή για όλους.

Τα αμαξίδια της Pet Mobility ξεχωρίζουν για την εξατομικευμένη σχεδίασή τους, τα υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, την εύχρηστη εφαρμογή τους, τον ρυθμιζόμενο σκελετό τους και τις προσιτές τιμές. Επιπλέον, είναι η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία κατασκευής αναπηρικών αμαξιδίων που διαθέτει τα απαραίτητα ISO για την ασφάλεια των μικρών μας φίλων, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα δίκτυο επιστημόνων αποτελούμενο από κτηνιάτρους, ακτινολόγους, φυσιοθεραπευτές, εκπαιδευτές σκύλων, που αξιολογούν το κάθε περιστατικό σε συνεργασία με τον θεράπον ιατρό του ζώου.

Pet Mobility

Στην ιστοσελίδα σας διαβάζουμε ότι τα προϊόντα σας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξολοκλήρου στην Ελλάδα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να στηθεί μια τέτοια γραμμή παραγωγής εδώ;

Το να στήσει κάποιος μία τέτοια γραμμή παραγωγής αυτού του επιπέδου στην Ελλάδα δεν ήταν, ούτε και είναι εύκολο, γιατί χρειάζεται να συνδυαστούν εξειδικευμένες γνώσεις κτηνιατρικής και μηχανολογίας, να βρεθούν κατάλληλα υλικά υψηλής ποιότητας και το τελικό προϊόν να απευθύνεται στο ελληνικό αγοραστικό κοινό, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα και την αξιοπιστία του. Παρά τις δυσκολίες όμως, η παραγωγή εδώ μας δίνει μεγάλη ευελιξία: Μπορούμε να προσαρμόζουμε άμεσα τα προϊόντα στις ανάγκες κάθε ζώου μέσω τις διά ζώσης επαφής με αυτό, να ελέγχουμε τη διαδικασία σε κάθε στάδιο υλοποίησης και ταυτόχρονα να στηρίζουμε την ελληνική τεχνογνωσία και παραγωγή.

«Κάθε ζώο έχει έναν μοναδικό τρόπο να δείχνει κάθε φορά τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του»

Φτιάχνετε custom αμαξίδια, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κατοικίδιου. Ποιο είναι το πιο δύσκολο «τεχνικό» πρόβλημα που καλείστε να λύσετε κάθε φορά, λεπτομέρειες που μπορεί κάποιος να μη γνωρίζει;

Η πιο δύσκολη πρόκληση είναι να συνδυάσουμε ατομική προσαρμογή με ασφάλεια και εργονομία. Για παράδειγμα, πρέπει να υπολογίσουμε με ακρίβεια το βάρος που θα στηρίζεται στους τροχούς και στους ιμάντες, ώστε να μη δημιουργείται επιβάρυνση στη σπονδυλική στήλη ή στις αρθρώσεις. Επιπλέον, ο σκελετός πρέπει να είναι ρυθμιζόμενος ώστε να επιτρέπει μελλοντικές αλλαγές σε περίπτωση που το ζώο μεγαλώσει ή αλλάξει σωματότυπο και ταυτόχρονα σταθερός για να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ασταθούς στήριξης. Με άλλα λόγια, το ζώο πρέπει να κινείται με ένα αμαξίδιο που του παρέχει δυνατότητα κίνησης με γνώμονα την ευζωία και την ασφάλεια του και αυτό δεν είναι απλό. Έχουμε συναντήσει πρόχειρες ιδιοκατασκευές να προκαλούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσπάθησαν να λύσουν σε ένα ανάπηρο ζώο, επομένως η τεχνική επάρκεια και η ιατρική επιστημοσύνη σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία είναι το κλειδί για την επιτυχία.

Pet Mobility

Πόσο προσιτό είναι το κόστος ένα αμαξιδίου ή βοηθητικού εξοπλισμού για έναν ιδιοκτήτη; Υπάρχουν επιλογές ή διευκολύνσεις για όσους έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό;

Το κόστος των προϊόντων μας εξαρτάται κυρίως από τα σωματομετρικά στοιχεία, τις ειδικές ανάγκες του ζώου, καθώς και τις επιθυμίες του κηδεμόνα. Υπάρχει ευρεία γκάμα επιλογών στις οποίες στόχος μας ήταν εξαρχής να έχει πρόσβαση αν όχι σε όλες, τότε στις περισσότερες ένας μέσος Έλληνας που διαμένει και εργάζεται στη χώρα μας και το έχουμε πετύχει. Ωστόσο, ακόμα και για τις περιπτώσεις αναπήρων ζώων που φιλοξενούνται σε καταφύγια ζώων ή φιλοζωικά σωματεία, έχουμε παράσχει και συνεχίζουμε να παρέχουμε αμαξίδια καθώς και ιατρικές υπηρεσίες αφιλοκερδώς μέσω της δράσης «Freedom on Wheels».

Θυμάστε κάποιο κατοικίδιο ζωάκι που ξαναπερπάτησε με τη βοήθεια της Pet Mobility και σας συγκίνησε βαθιά;

Κάθε ζώο που βιώνει ξανά την αυτονομία της κίνησης μας συγκινεί βαθιά, καθώς έχει έναν μοναδικό τρόπο να δείχνει κάθε φορά τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του.

Σε αυτήν την πρώτη εφαρμογή του αμαξιδίου προσπαθούμε να είμαστε παρόντες όχι μόνο για να διαπιστώσουμε την ορθή χρήση του αλλά και να βιώσουμε αυτή την συναισθηματικά έντονη στιγμή που μας γεμίζει ικανοποίηση και μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε.

Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση/γνώση στην Ελλάδα γύρω από την αναπηρία γενικότερα – και ειδικότερα των ζώων;

Η ενημέρωση γύρω από την αναπηρία γενικότερα αλλά και ειδικά στα ζώα, στην Ελλάδα είναι ακόμα περιορισμένη. Πολλοί κηδεμόνες δε γνωρίζουν ότι υπάρχουν λύσεις που μπορούν να δώσουν κινητικότητα και ποιότητα ζωής σε ένα ανάπηρο ζώο και συχνά αποδέχονται την ακινησία και τα προβλήματα που αυτή επιφέρει, ή προβαίνουν σε άλλες σκέψεις που δεν βοηθούν. Για τον λόγο αυτό, μέσα από τη δράση μας στην Pet Mobility, προωθούμε διάφορες καμπάνιες, συνεργαζόμαστε με φιλοζωικούς οργανισμούς, συμμετέχουμε σε ημερίδες, επισκεπτόμαστε σχολεία με σκοπό να διαδοθεί η γνώση, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι τα ζώα με κινητικές δυσκολίες μπορούν να ζουν μια ποιοτική και χαρούμενη ζωή.

Pet Mobility

Η αναπηρία στα ζώα συχνά δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο «σεβασμό» και σοβαρότητα όπως στους ανθρώπους. Τι έχετε διαπιστώσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την επαφή με ιδιοκτήτες κατοικίδιων, κτηνιάτρους, φιλοζωικές; Έχει αλλάξει ή αλλάζει κάτι στην αντίληψη του κόσμου;

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον για τη ζωή των ζώων με κάποιου είδους αναπηρία και υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή για τη χρήση τεχνολογικών λύσεων όπως τα αμαξίδια. Παρ’ όλα αυτά η ενημέρωση παραμένει περιορισμένη, γι΄ αυτό και ο ρόλος μας πέρα από την παροχή εξατομικευμένων λύσεων αποκατάστασης της κινητικότητας είναι και η συνεχής ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού.

H δράση «Freedom on Wheels»

Eκτός από την Pet Mobility, έχετε ξεκινήσει και την κοινωνική δράση «Freedom on Wheels» και προσφέρετε δωρεάν βοηθητικά αμαξίδια και ορθοτικές κατασκευές σε ζώα με αναπηρίες. Πώς επιλέγετε τα περιστατικά που θα υποστηρίξετε;

Στο πρόγραμμα «Freedom on Wheels» επιλέγουμε τα περιστατικά που θα υποστηρίξουμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες των ζώων και την κοινωνική τους κατάσταση. Δίνουμε προτεραιότητα κυρίως σε ζώα που φιλοξενούνται σε φιλοζωικούς οργανισμούς και σε οικογένειες που αδυνατούν οικονομικά να καλύψουν το κόστος υποστήριξής τους, αλλά για τα οποία η κινητικότητα είναι κρίσιμη για την ποιότητα ζωής τους. Στόχος μας είναι κανένα ανάπηρο να μη μένει καθηλωμένο λόγω οικονομικών περιορισμών.

Πώς καλύπτεται το κόστος αυτών των κατασκευών;

Η δράση «Freedom on Wheels» υποστηρίζεται κυρίως μέσα από συνεργασίες με φιλοζωικούς οργανισμούς, καθώς και δωρεές ή χορηγίες από ιδιώτες που θέλουν να συμβάλουν σε αυτό. Επιπλέον, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο στο οποίο ένας κηδεμόνας που δεν χρειάζεται πλέον το αμαξίδιό του ή που κατέχει ένα μη κατάλληλο αμαξίδιο για τις ανάγκες του δικού του ζώου, να μπορεί μέσα από την απαραίτητη παρέμβαση της Pet Mobility κυρίως σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε επικοινωνιακό, να το αναπροσαρμόζει και εν τέλει να το διαθέτει εντελώς δωρεάν σε ένα ζώο που το έχει ανάγκη.

Pet Mobility

Ποιο είναι το όραμά σας για την Pet Mobility τα επόμενα χρόνια; Υπάρχουν σχέδια για νέες συνεργασίες ή κάτι νέο που ετοιμάζετε;

Όραμά μας είναι να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ζώα που μας έχουν ανάγκη, προσφέροντάς τους λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και κατ’ επέκταση της οικογένειάς τους.

Ξεκινώντας το 2017 με 3D κατασκευές και το 2019 με την παραγωγή προσθετικών, έχουμε φτάσει σήμερα να δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο κέντρο φυσικοθεραπείας που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες, από πλήρη ιατρική φροντίδα έως αμαξίδια και προσθετικά μέλη, δεν είμαστε απλώς ένα εργαστήριο.

Η στήριξη του κόσμου και τα αποτελέσματα που βλέπουμε καθημερινά, μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε, ενώ η προσπάθειά μας έχει ήδη αναγνωριστεί με 4 χρυσά και 1 πλατινένιο βραβείο, καθώς και με την ανάδειξή μας ως το καλύτερο προϊόν στην κατηγορία του πανελλαδικά το 2022 και το 2023, κατακτώντας μάλιστα την 4η θέση παγκοσμίως στον κλάδο.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε ανθρώπους που έχουν κατοικίδια με κινητικά προβλήματα, αλλά ίσως δεν ξέρουν ποιες λύσεις υπάρχουν ή δεν τολμούν να τις αναζητήσουν;

Η αναπηρία δεν σημαίνει το τέλος ενός ζώου, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι μέρος της ζωής του είτε λόγω κάποιου ατυχήματος, είτε λόγω ηλικίας ή άλλων παθολογικών αιτιών. Σήμερα υπάρχουν λύσεις που μπορούν να του χαρίσουν ξανά κίνηση, ανεξαρτησία και χαρά – από τα πιο απλά βοηθήματα μέχρι τα εξειδικευμένα αμαξίδια.