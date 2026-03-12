ΒΟΞ: Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος για την ανεξάρτητη διαβίωση και την πίεση να φαίνεσαι πάντα δυνατός

Άνθρωποι που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε συζητήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας

Στο 13ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ψυχίατρος, κοινωνικός ακτιβιστής και πρώην ευρωβουλευτής, μιλάει για τη ζωή, την ανεξάρτητη διαβίωση, την πολιτική και την πίεση να φαίνεσαι πάντα δυνατός.

Τι σημαίνει στην πράξη "ανεξάρτητη διαβίωση"; Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, συνιδρυτής του i-Living (πρώτος ελληνικός οργανισμός που διοικείται αποκλειστικά από άτομα με αναπηρία), εξηγεί ότι για εκείνον και τους υπόλοιπους συνιδρυτές είναι στοίχημα ζωής. Όλοι τους γεννήθηκαν σε μια εποχή που η νοοτροπία απέναντι στους ανθρώπους με αναπηρία ήταν "είστε κακόμοιροι", όπως χαρακτηριστικά λέει. Οπότε θέλει να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους με αναπηρία να "ζήσουν".

Κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν φαντάζεται για εκείνον (ή και άλλους ανθρώπους με αναπηρία); Ο ίδιος με χιούμορ απαντάει ότι "πάει τουαλέτα"!. Ακόμη, ότι χρησιμοποιεί υπολογιστή, ότι είναι ερωτευμένος, ότι κάνει έρωτα, ότι τρώει. Και τα λέει όλα γιατί, όπως αναφέρει, με έναν μαγικό τρόπο "αφαιρούνται οι ανάγκες των αναπήρων από το μυαλό των μη αναπήρων".

Παράλληλα, ο κ.Κυμπουρόπουλος διατηρεί και podcast με τίτλο "Στο ύψος σου" όπου είχε ως πρώτο καλεσμένο τον προσωπικό του βοηθό συζητώντας για την καθημερινότητά του, για το πώς κάποιος βρίσκει αυτό το επάγγελμα και μαθαίνει μέσα από αυτό. Όπως τονίζει, ο προσωπικός βοηθός είναι ένα επάγγελμα ζωτικής σημασίας για να ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη διαβίωση.

Δείτε ολόκληρο το vidcast εδώ: