Το brand March μάς βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση – Όσα πρέπει να ξέρεις για το πιο fun bazaar που έρχεται αυτή την Παρασκευή

«Γιατί τα μαγιό δεν είναι μόνο για τις διακοπές, είναι απαραίτητα όλο το χρόνο»

Το brand MARCH, το brand που «ντύνει» τις εμφανίσεις μας για την παραλία - και όχι μόνο, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2018 από τη σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Οικονόμου.

Με έμφαση στα ζωηρά prints, τα έντονα χρώματα και την ευκολία στο styling, οι συλλογές του brand MARCH αποπνέουν έναν διαρκή «vacation mode» χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα που δεν περιορίζεται μόνο στις διακοπές αλλά γίνεται στάση ζωής για κάθε εποχή του χρόνου.

Με φιλοσοφία το easy to buy, easy to wear, το brand προτείνει κομμάτια που συνδυάζονται μεταξύ τους μέσα από το χαρακτηριστικό mix & match concept του, καλύπτοντας κάθε ανάγκη για γυναίκες, άνδρες και παιδιά – αν θέλεις λοιπόν να προσθέσεις στη συλλογή σου κομμάτια που θα βγάλουν προς τα έξω την πιο φρέσκια διάθεσή σου, ξέρουμε πού και πότε θα έχεις την ευκαιρία.

Με αφορμή το επερχόμενο bazaar στις 8 και 9 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί στο showroom του στην Αθήνα, το brand μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε κομμάτια από προηγούμενες συλλογές σε μοναδικές τιμές, επιβεβαιώνοντας ότι το καλοκαιρινό στιλ είναι διαχρονικό.

Σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση λοιπόν, μιλήσαμε με την Χριστίνα Οικονόμου, τόσο για την εμπειρία που θα ζήσει κάθε ένας που θα επισκεφθεί το bazaar, όσο και για τη νέα collection του brand.

Όσα πρέπει να ξέρεις για το bazaar του brand MARCH που έρχεται αυτή την Παρασκευή

«Το bazaar μας πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο νέο μας atelier στο Κολωνάκι (Αναγνωστοπούλου 8). Είναι η τέλεια ευκαιρία να ανακαλύψετε αγαπημένα κομμάτια από προηγούμενες συλλογές μας σε πολύ προνομιακές τιμές, ένα μικρό fashion treasure hunt που δεν θέλετε να χάσετε»

Το Bazaar φαίνεται πως θα έχει έναν fun τόνο, γεμάτο χρώματα και prints, τι εμπειρία θέλετε να ζήσει κάποιος που θα έρθει στον χώρο;

«Μπαίνοντας στον χώρο μας, θέλουμε να νιώσετε ότι βυθίζεστε σε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα, prints και ιστορίες. Ένα ταξίδι μέσα από παλαιότερες συλλογές, που αποκαλύπτει την ταυτότητα του brand μας με τον πιο ζωντανό και αυθεντικό τρόπο».



Όποιος έρθει θα βρει κομμάτια από προηγούμενες συλλογές σε εκπτώσεις. Υπάρχουν κάποιοι... κρυμμένοι θησαυροί που πρέπει σίγουρα να ανακαλύψουμε;

«Στο bazaar θα βρείτε και επιλεγμένα resortwear κομμάτια από λινό και βαμβάκι, κομμάτια που δεν έχουμε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι η ιδανική ευκαιρία, ιδίως για όσους δεν μας γνωρίζουν από παλιά, να ανακαλύψουν τις πολλές επιλογές μας σε beachwear και να ολοκληρώσουν το καλοκαιρινό τους look».



Τι θα προτείνατε σε κάποιον που σας γνωρίζει πρώτη φορά να προσθέσει στη συλλογή του ώστε να «χτίσει» το πρώτο του year-round MARCH look;

«Το brand μας είναι πολυδιάστατο και βασίζεται σε αξίες που μας εκφράζουν απόλυτα: sustainability, inclusion και πάνω απ’ όλα το feel-good στοιχείο. Δημιουργούμε σχέδια για κάθε σώμα, με επιλογές και σε plus sizes, κομμάτια που φοριούνται και ως body, αλλά και υφάσματα από ανακυκλωμένα υλικά. Σαν πρώτη εισαγωγή στο brand μας θα κατεύθυνα κάποιον στην timeless NUDE collection».

«Είναι μια συλλογή με μια διακριτική νοσταλγία, ένα ανεπιτήδευτο vintage vibe και ένα νέο ύφασμα που μας έχει πραγματικά ενθουσιάσει»



Αν λοιπόν θελήσεις να κάνεις μια βόλτα στο πιο fun και καλοκαιρινό bazaar, τώρα έχεις όλους τους λόγους, ωστόσο, να ξέρεις πως εκτός από τα επιλεγμένα resortwear κομμάτια που θα βρεις στην Αναγνωστοπούλου 8 αυτές τις δύο ημέρες, «άνοιξε» τα ραντάρ σου γιατί online αλλά και στα καταστήματα που φιλοξενούν το brand θα βρεις την ολοκαίνουργια συλλογή – η οποία by the way δεν μοιάζει με καμία άλλη.

«Πρόκειται για μια collection με μια διακριτική νοσταλγία, ένα ανεπιτήδευτο vintage vibe και ένα νέο ύφασμα που μας έχει πραγματικά ενθουσιάσει» μου λέει η Χριστίνα με περηφάνια και ενθουσιασμό ενώ στην ερώτηση για τη δική της αγαπημένη νέα προσθήκη η απάντηση δεν είναι άλλη από το Andrea bikini Carreaux.

Andrea Bikini | Blue Carreaux/ @MARCH

Πληροφορίες του bazaar

Παρασκευή 8/5, 10:00–20:00

Σάββατο 9/5, 10:00–15:00

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 8, Αθήνα