Θεόδωρος Παπακώστας στο JennyGr: «Κάποιοι ξέρουν πόλεις όπως Συρακούσες ή Τάραντας, αλλά η Μεγάλη Ελλάδα παραμένει άγνωστη»

Με αφορμή το νέο του βιβλίο «Πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε; – Ναι.», μιλήσαμε με τον Θεόδωρο Παπακώστα, για να μας απαντήσει πόσο άγνωστη ή όχι παραμένει η Μεγάλη Ελλάδα

Πριν ακόμη ανοίξει κανείς την πρώτη σελίδα του νέου βιβλίου του Θεόδωρου Παπακώστα, συνειδητοποιεί ότι η «Μεγάλη Ελλάδα» δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο της αρχαίας ιστορίας, αλλά ένας ολόκληρος κόσμος που έμεινε για αιώνες στη σκιά. Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, την αμεσότητα που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο αγαπητούς αφηγητές της ιστορίας και τη βαθιά γνώση του αντικειμένου, ο αρχαιολόγος και συγγραφέας επιστρέφει με το βιβλίο «Πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε; – Ναι.», καλώντας τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι στις ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας.

Μακριά από τη στεγνή παράθεση χρονολογιών και γεγονότων, ο Θεόδωρος Παπακώστας αφηγείται ιστορίες ανθρώπων, πόλεων, ηγεμόνων και ηρώων που διαμόρφωσαν την πορεία του ελληνικού -και κατ' επέκταση του δυτικού- πολιτισμού.

Μιλήσαμε, λοιπόν, με τον Θεόδωρο Παπακώστα, αρχικά για να μάθουμε πόσο γνωστή είναι η ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας, αλλά και τι θα ήθελε ο ίδιος να αποκομίσει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο «Πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε; – Ναι.»

Γιατί επιλέξατε τη Μεγάλη Ελλάδα ως το επόμενο μεγάλο σας συγγραφικό ταξίδι;

Γιατί είναι μια δεύτερη παράλληλη αρχαία Ελλάδα, ακριβώς όπως η "δική" μας και είναι άγνωστη! Το να θέλεις να μάθεις την ελληνική ιστορία, το εύρος και το μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου, χωρίς να ξέρεις τη Μεγάλη Ελλάδα, είναι σαν να ξέρεις τη μισή ιστορία! Γι' αυτό θεώρησα ότι καλό είναι να υπάρχει πλέον ένα εύκολο και γρήγορο εισαγωγικό βιβλίο για όλους, ώστε η ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος να είναι προσιτή παντού.

Το νέο σας βιβλίο «Πόση Μεγάλη Ελλάδα θέλετε; Ναι» δεν είναι ακόμα ένα ιστορικό βιβλίο με χρονολογίες, αλλά συνδυάζετε τη μυθοπλασία και το χιούμορ. Στην πράξη, πόσο δύσκολο ήταν να κρατηθεί αυτή η ισορροπία, ειδικά όταν απευθύνεστε σε ένα κοινό που έχει συνηθίσει την ιστορία ως ένα σχολικό μάθημα;

Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει εξελιχθεί. Πάρα πολλοί άνθρωποι αγαπούν την ιστορία και κυρίως τις ιστορίες των ανθρώπων και αποζητούν βιβλία που θα τους εισάγουν σε αυτή. Το χιούμορ και η μυθοπλασία έιναι ελάχιστα θεωρώ. Η ίδια η αυθεντική ιστορία είναι από μόνη της συναρπαστική.

Πιστεύετε ότι η Μεγάλη Ελλάδα παραμένει σχετικά άγνωστη ακόμη και σε ανθρώπους που αγαπούν την αρχαία ιστορία;

Ναι παντελώς άγνωστη! Ίσως κάποιοι έχουν ακούσει τα ονόματα κάποιων πόλεων όπως Συρακούσες ή Τάραντας ή Ακράγαντας αλλά ως εκεί. Οι συγκλονιστικές ιστορίες τους παραμένουν παντελώς άγνωστες. Οι αγώνες τους για επιβίωση, οι τύραννοι που τις βασάνισαν, οι ήρωες που τις ελευθέρωσαν, αυτοί έιναι ακόμη στο σκοτάδι. Καιρός να τους λούσουμε με φως.

Οι ελληνικές αποικίες ήταν χώροι συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών. Πιστεύετε ότι η ιστορία τους έχει κάτι να μας διδάξει για τον σημερινό κόσμο;

Οι ελληνικές αποικιες έιναι φάροι ελληνικού πολιτισμού που ήρθε σε επαφή με άλλους. Η μίξη αυτή, στη Μεγάλη Ελλάδα συγκεκριμένα τουλάχιστον, έκανε και τους ντόπιους πληθυσμούς να εξελληνιστούν αλλά και έστρωσε το έδαφος για να εξελληνιστεί η Ρώμη. Και από εκεί και πέρα να χτιστεί όλος ο δυτικός πολιτισμός. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική.

Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε στον χρόνο για μία μόνο ημέρα σε μία από αυτές τις αποικίες, ποια θα επιλέγατε;

Τον Ακράγαντα, την πόλη με την κοιλάδα των ναών, για να μπορώ να τους θαυμάσω ολοκαίνουργιους. Υπάρχει πιο ωραίο αρχιτεκτονικό σχήμα από τον αρχαίο ελληνικό ναό; Δεν νομίζω.

Τι θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης όταν κλείσει την τελευταία σελίδα;

Την αγάπη για την ανθρωπότητα και την συγκλονιστική ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανατριχιάσουν, θα συγκινηθούν, και σίγουρα θα θέλουν να πάνε να δουν τα μέρη αυτά από κοντά!