Φρανκ Σινάτρα - Άβα Γκάρντνερ: Ο έρωτας, που σκανδάλισε το Χόλιγουντ

Όταν η “Φωνή” συνάντησε τη “Θεά”, γεννήθηκε μια εκρηκτική και παθιασμένη σχέση, με δημόσιους καβγάδες, πρωτοσέλιδα και σκανδαλώδεις για την εποχή φήμες

Περίπου στα μισά του περασμένου αιώνα, δύο από τους πιο λαμπρούς αστέρες στην ιστορία της βιομηχανίας θεάματος, έζησαν ένα παθιασμένο ειδύλλιο, που ξεπέρασε τα όρια της ιδιωτικής ζωής, σκανδάλισε το Χόλιγουντ και ταυτόχρονα έθρεψε το μύθο του.

Σαν σήμερα το 1951, ο Φρανκ Σινάτρα και η Άβα Γκάρντνερ, ενώθηκαν σε ένα γάμο, που συνδύαζε τον έρωτα με την ένταση, τη φήμη με τη ζήλια, τη λάμψη με την αυτοκαταστροφή. Η σχέση τους, που εξελίχθηκε μέσα στη δίνη του ποτού και της δόξας, τροφοδότησε πρωτοσέλιδα, δοκίμασε τα όρια της καριέρας τους και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του χρυσού Χόλιγουντ.

Το πάρτι γνωριμίας, που κατέληξε σε πυροβολισμούς

Ο θρυλικός έρωτας του κορυφαίου αστέρα της μουσικής και της πιο ποθητής γυναίκας του κινηματογράφου, έκανε “μπαμ” από το ξεκίνημά του -στην κυριολεξία. Γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στο Παλμ Σπρινγκς το φθινόπωρο του 1949. Εκείνος ήταν παντρεμένος, πατέρας τριών παιδιών και άφραγκος, καθώς η καριέρα του είχε πάρει την κάτω βόλτα. Το τηλεοπτικό του σόου είχε κοπεί, το συμβόλαιο του στη δισκογραφική της MGM είχε τελειώσει κι όπως ο ίδιος παραδέχτηκε χρόνια μετά “ήταν μια περίοδος που πίστεψα πως είχα ξοφλήσει”.

Αντιθέτως, εκείνη ήταν το νέο, “καυτό” πρόσωπο του σινεμά. Με τη συγκλονιστική ομορφιά της και την εμφάνιση της στο φιλμ νουάρ “Οι δολοφόνοι” είχε κατακτήσει τη φήμη της πιο ακαταμάχητης γυναίκας του Χόλιγουντ, μιας κοσμικής, υπέρκομψης σταρ, που αγαπούσε τα πάρτι και την καλοπέραση -κι είχε ήδη δύο αποτυχημένους γάμους, με τον Μίκι Ρούνεϊ και τον Άρτι Σο.

Σε εκείνο το πάρτι, πήγαν χωριστά, αλλά έφυγαν μαζί. Σύμφωνα με τον Λι Σέρβερ, συγγραφέα της βιογραφίας της Γκάρντνερ, “Ava Gardner: Love is Nothing”, ο εμφανώς πιωμένος Σινάτρα έπεισε την εξίσου μεθυσμένη Γκάρντνερ να τον ακολουθήσει σε μια νυχτερινή βόλτα με το αυτοκίνητο, μέχρι την ήσυχη πόλη Ίντιο.

Εκεί, με ένα -38άρι- πιστόλι που είχε στο αμάξι του, άρχισε να πυροβολεί τα φώτα του δρόμου. Η ενθουσιασμένη Άβα τον μιμήθηκε και πυροβόλησε τη βιτρίνα ενός καταστήματος εργαλείων. Η βραδιά κατέληξε στο τμήμα, όπου τους οδήγησαν ένοπλοι αστυνομικοί, όμως η παρέμβαση του στούντιο στάθηκε ικανή να αφεθούν ελεύθεροι, αλλά αιχμαλωτισμένοι πια σε ένα κοινό πάθος ο ένας για τον άλλο.

Ο κλειστός γάμος κι οι αρνητικοί οιωνοί

Η σχέση τους είχε από την αρχή σκαμπανεβάσματα, θυελλώδεις καβγάδες και φλογερές επανασυνδέσεις. Ο Τύπος της εποχής τους χτυπούσε αλύπητα, η Καθολική Εκκλησία τους καταδίκαζε, ενώ το συντηρητικό κοινό της Αμερικής τους αποδοκίμαζε. Εκείνη ως “το τρίτο πρόσωπο” κι εκείνον ως “προδότη” σύζυγο και πατέρα.

Τον Φεβρουάριο του 1950, κι ενώ το ειδύλλιο είχε γίνει ευρέως γνωστό, ο Φρανκ και η Νάνσι Σινάτρα ανακοινώνουν επισήμως τον χωρισμό τους και ο Σινάτρα μετακομίζει μαζί με την Γκάρντνερ. Στις 7 Νοεμβρίου 1951, μόλις μία εβδομάδα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του, προχωρά σε ένα νέο γάμο με την Γκάρντνερ στη Φιλαδέλφεια.

Οι οιωνοί της ημέρας δεν ήταν θετικοί και οι αναποδιές δεν έλειψαν από τη γαμήλια τελετή, που κρατήθηκε σε κλειστό κύκλο, με μόλις 20 καλεσμένους. Το ζευγάρι προσπάθησε να αποφύγει τον Τύπο, αλλά τους περίμενε πλήθος φωτογράφων -γεγονός που εξόργισε τον Σινάτρα. Το πιάνο ήταν ξεκούρδιστο, η πανέμορφη νύφη με το δίχρωμο, γκρι ροζ νυφικό, δημιουργία του Χάουαρντ Γκριρ, παραπάτησε, όπως κατέβαινε τη σκάλα. Κι όταν η σύντομη τελευτή ολοκληρώθηκε, ο Σινάτρα αναφώνησε με ανακούφιση “επιτέλους, τα καταφέραμε!”.

Καβγάδες και συμφιλιώσεις σε κοινή θέα

Το ζευγάρι πέταξε στο Μαϊάμι για μια νύχτα και μετά συνέχισε στην Αβάνα για τον μήνα του μέλιτος. Στο Μαϊάμι τραβήχτηκε μια από τις πλέον διάσημες κοινές φωτογραφίες τους, που περπατούν στην παραλία. Οι ευτυχισμένοι νεόνυμφοι πέρασαν τον σύντομο μήνα του μέλιτος όπως και τον υπόλοιπο έγγαμο βίο τους: με δημόσιους τσακωμούς και παθιασμένες συμφιλιώσεις -ενώ ο Σινάτρα απειλούσε κάθε φωτογράφο ή δημοσιογράφο που πλησίαζε.

Αν και οι καριέρες τους τα επόμενα χρόνια απογειώθηκαν (η Γκάρντνερ ήταν αυτή που μεσολάβησε για τη συμμετοχή του Σινάτρα στην ταινία του 1953 “Όσο υπάρχουν άνθρωποι”, που τον οδήγησε στην κατάκτηση ενός Όσκαρ), η σχέση τους συνέχισε να κινείται στην κόψη του ξυραφιού.

Οι καβγάδες τους, που συχνά πυροδοτούσε το αλκοόλ, παρέμεναν στα πρωτοσέλιδα. Οι σκηνές ζηλοτυπίας, ιδίως από την πλευρά του Σινάτρα ήταν έντονες, ενίοτε και δημόσιες. “Μαλώναμε συνεχώς” είχε παραδεχτεί η Γκάρντνερ. “Τσακωνόμασταν και πίναμε. Χωρίζαμε και τα ξαναφτιάχναμε. Ήταν μία τρέλα...”.

Η σχέση με τη Λάνα Τάρνερ και η ζήλια του Σινάτρα

Μια από τις πλέον διαδεδομένες φήμες της εποχής αφορά τη σχέση της Άβα Γκάρντνερ με μια άλλη σταρ, τη Λάνα Τάρνερ, με την οποία συνήθιζε να πηγαίνει διακοπές στο εξοχικό που διατηρούσε με τον Σινάτρα στο Παλμ Σπρινγκς. Εκεί, σε ένα περιστατικό που έχει καταγραφεί από βιογράφους τους (π.χ. στο βιβλίο “Sinatra: The Life”), ο Σινάτρα εισέβαλλε έξαλλος για να τις κατηγορήσει ότι τις “έπιασε στα πράσα”.

Μια ανάλογη σκηνή είχε γίνει και δημόσια το 1952, όταν ο Σινάτρα όρμησε σε εστιατόριο, όπου η Γκάρντνερ βρισκόταν με τη Λάνα Τάρνερ, ουρλιάζοντας ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς στις δύο πρωταγωνίστριες. Εννοείται πως εκείνη την εποχή, ακόμα και οι μεγαλύτεροι σταρ υποχρεώνονταν να ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα και οποιαδήποτε διαφορετική συμπεριφορά μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή καριέρας και ακύρωση συμβολαίων μέσα σε μια στιγμή.

Getty Images / John Kobal Foundation

Ύστερα από πολλούς χωρισμούς, το οριστικό τέλος του γάμου τους, γράφτηκε με το διαζύγιο τους το 1957 -εν μέσω φημών ότι η Γκάρντνερ βρισκόταν σε ερωτική σχέση με Ισπανό ταυρομάχο.

Τα επόμενα χρόνια διατήρησαν μια ζεστή και φιλική σχέση. Η Γκάρντνερ δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ μέχρι τον θάνατο της από πνευμονία το 1990, ενώ ο Σινάτρα έκανε άλλους δύο γάμους με τη Μία Φάροου και την Μπάρμπαρα Σινάτρα. Σύμφωνα, πάντως, με τον βιογράφο του, Τζ. Ρ. Ταραμπορέλι, “κάθε φορά, πριν κλείσει το ραντεβού στην Εκκλησία, τηλεφωνούσε στην Άβα για να δει αν μπορούσε ακόμα να υπάρξει η παραμικρή ελπίδα για εκείνους...”.