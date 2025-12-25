«Last Christmas»: Η ιστορία πίσω από το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Wham

Το Last Christmas των Wham αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Μέχρι σήμερα, η γοητεία του παραμένει αναλλοίωτη

Τον Δεκέμβριο του 1984, δύο τραγούδια διεκδικούσαν την πρώτη θέση των βρετανικών charts: το «Do They Know It’s Christmas?» του φιλανθρωπικού γκρουπ Band Aid και το «Last Christmas» των Wham. Τελικά, την κορυφή κατέκτησε το πρώτο. Μικρή σημασία είχε, βέβαια, αφού η πορεία του Last Christmas ήταν εντυπωσιακή, με εκατομμύρια αντίτυπα και αμέτρητες διασκευές. Μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια παγκοσμίως. Εκτός απο την πορεία του όμως, ενδιαφέρουσα ήταν και η σύλληψη.

Last Christmas: Η γέννηση ενός κλασικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού

Το «Last Christmas» συστήθηκε στο κοινό το 1984 και παρά τον τίτλο του, δεν επρόκειτο για ένα αμιγώς γιορτινό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Αντ’αυτού αναφέρεται σε μία αποτυχημένη ερωτική σχέση και σε μία δύσκολη συνάντηση, έναν χρόνο αργότερα. Για την ακρίβεια, τα Χριστούγεννα λειτουργούν περισσότερο ως χρονικό πλαίσιο και συναισθηματικό φόντο, παρά ως βασικό θέμα. Βέβαια, τα ραδιόφωνα και η τηλεόραση το έπαιζαν συνεχώς εκείνες τις μέρες, όπως αναπόφευκτα συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με τη γιορτινή περίοδο. Το τραγούδι, που γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος μάλιστα έκανε και την παραγωγή του, επανέρχεται κάθε χρόνο σαν μια γνώριμη ανάμνηση.

Η σύλληψη του «Last Christmas» ήρθε κάπως απρόσμενα, ενώ έμπνευση αποτέλεσε ένας ανεκπλήρωτος έρωτας και η συναισθηματική απογοήτευση που ακολούθησε. Όπως κάποια χρόνια αργότερα είχε αποκαλύψει ο Άντριου Ρίτζλεϊ, βρίσκονταν επίσκεψη στο σπίτι των γονιών του Τζορτζ Μάικλ, όταν εκείνος αποσύρθηκε στο παιδικό του δωμάτιο. Επέστρεψε ενθουσιασμένος, έχοντας συνθέσει τη βασική μελωδία και το ρεφρέν. Το ότι το έγραψε τόσο γρήγορα, δείχνει και το πόσο αυθόρμητο και αληθινό ήταν το συναίσθημα. Αν και είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται σε χωρισμό, δεν έχει τόσο πικρία, όσο ελπίδα για συναισθηματική ωριμότητα - ότι δηλαδή την επόμενη φορά θα είναι πιο προσεκτικός με την επιλογή του.

Σε αυτόν τον χώρο, όπου οι δύο φίλοι έκαναν ατελείωτες ώρες πειράματα με τη μουσική, όπως πρόσθεσε ο Ρίτζλεϊ, γεννήθηκε ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει παγκόσμιο σύμβολο των Χριστουγέννων. Η ικανότητα του Τζορτζ Μάικλ να συνδυάσει τη ζεστασιά της γιορτινής ατμόσφαιρας με μία πληγωμένη αγάπη αποδείχθηκε καθοριστική. Σε αυτό φυσικά συνέβαλε και το βίντεο κλιπ. Το Last Christmas είχε ωραίους στίχους και όμορφη μουσική, αλλά ήθελε και την εικόνα. Και το χιονισμένο θέρετρο Saas-Fee της Ελβετίας αποτέλεσε το ιδανικό μέρος.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί, πως αυτή ήταν και η τελευταία φορά που ο Τζορτζ Μάικλ εμφανίστηκε χωρίς γένια, καθώς αργότερα υιοθέτησε το χαρακτηριστικό look που τον συνόδευσε σε όλη την μετέπειτα καριέρα του.

Το Last Christmas έκανε επιτυχία, αλλά άργησε να φτάσει στην κορυφή

Αν και το Last Christmas είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία, δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Για 36 ολόκληρα χρόνια, το τραγούδι παρέμεινε το πιο εμπορικό single στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είχε φτάσει ποτέ στο νούμερο ένα. Το 2017, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2016, οι θαυμαστές του οργάνωσαν εκστρατεία ώστε να τιμηθεί η μνήμη του, οδηγώντας το τραγούδι ξανά στη δεύτερη θέση.

Τελικά, το όνειρο έγινε πραγματικότητα το 2021, όταν το «Last Christmas» κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή των charts, επίτευγμα που επαναλήφθηκε και τον Δεκέμβριο του 2022. Μάλιστα, γράφει και φέτος ιστορία, αφού όπως ανακοίνωσε το Billboard, το τραγούδι έφτασε στο Νο 1 του Global 200. Αυτή είναι η πρώτη φορά, από τη δημιουργία του chart, που ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι καταλαμβάνει την πρώτη θέση, μετά το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ.

Σαράντα ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «Last Christmas» παραμένει κάτι περισσότερο από ένα εποχικό hit. Είναι αναμφίβολα ένα τραγούδι που συνδυάζει τη μελαγχολία με τη ζεστασιά, την απώλεια με την ελπίδα, και αποδεικνύει πως η αληθινή ποπ μουσική μπορεί να ξεπεράσει τον χρόνο και την εποχή στην οποία γεννήθηκε.