Καρολίν Μπεσέτ: Η τραγική φιγούρα της Αμερικής που καθόρισε τη μόδα στα 90s

Η Καρολίν Μπεσέτ παραμένει μέχρι σήμερα, για το ευρύ κοινό, ένα μυστήριο

Μετά τη σειρά του Ράιαν Μέρφι στο Disney+, που διεισδύει στη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Καρολίν Μπεσέτ, το ίντερνετ έχει κατακλυστεί (ξανά) από φωτογραφίες και βίντεό τους - είτε από τις βόλτες και τις δημόσιες επίσημες εμφανίσεις τους είτε από τον περίφημο τσακωμό τους σε πάρκο της Νέας Υόρκης είτε από την ημέρα που ανακοινώθηκε η εξαφάνισή τους.

Ήταν από τα περιζήτητα ζευγάρια την δεκαετία του 1990. Ο θάνατός τους σόκαρε την Αμερική και θεωρήθηκε ως μία ακόμη μαύρη σελίδα στην κατάρα των Κένεντι.

Η Καρολίν Μπεσέτ, που είναι περισσότερο διάσημη τώρα συγκριτικά με εκείνη την εποχή, αποτελούσε πάντα ένα μυστήριο για το ευρύ κοινό. Η ίδια δεν παραχώρησε ποτέ επίσημη συνέντευξη, ενώ ο Τύπος την χαρακτήριζε αλαζονική και απόμακρη, σε αντίθεση με τον στενό της κύκλο που, όπως γράφει το BBC, τόνιζε πως δεν ήταν συνηθισμένη στη φήμη και τη δημοσιότητα.

GETTY IMAGES

Η μούσα του Calvin Klein και η γνωριμία με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Η Καρολίν Μπεσέτ γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1966 στο White Plains και μετακόμισε στο Greenwich μετά το διαζύγιο των γονιών της. Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, εργάστηκε ως πωλήτρια στη Calvin Klein, στη Μασαχουσέτη. Η χάρη και το στυλ της εντυπωσίασαν τα στελέχη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, όπου αρχικά ανέλαβε τη διαχείριση VIP πελατών και στη συνέχεια έγινε διευθύντρια δημοσίων σχέσεων.

Η Καρολίν Μπεσέτ έγινε μούσα και στενή φίλη του Calvin Klein, ο οποίος τη θεωρούσε την απόλυτη ενσάρκωση της μινιμαλιστικής αισθητικής του οίκου.

Σύμφωνα με το στενό της περιβάλλον, ήταν αστεία και ιδιόρρυθμη, ενώ δεν έλειπε η προσοχή από τους άνδρες. Είχε σχέση με τον John Cullen, αστέρα του χόκεϊ, τον Αλεσάντρο Μπένετον, τον κληρονόμο της Benetton, ο οποίος έχει περιγράψει σε βιβλίο του πώς τον είχε εντυπωσιάσει με την αυθεντικότητά της και με τον Μάικλ Μπέργκιν, μοντέλο του Calvin Klein και μετέπειτα ηθοποιό του Baywatch.

Μέχρι που στη ζωή της ήρθε ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Γνωρίστηκαν το 1994, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το πώς - στη σειρά του Ράιαν Μέρφι, βλέπουμε να γνωρίζονται σε πάρτι του Calvin Klein. Το ειδύλλιό τους άνθισε και έναν χρόνο αργότερα συγκατοίκησαν.

GETTY IMAGES

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η σχέση τους, η Καρολίν Μπεσέτ βρέθηκε στο προσκήνιο των ΜΜΕ και στο στόχαστρο των παπαράτσι. Ο Τζον Φ. Κένεντι ήταν συνηθισμένος, αλλά εκείνη όχι. Όσο περισσότερο τους απέφευγε, τόσο πιο αποφασισμένοι ήταν να την φωτογραφίσουν.

Πολλοί την χαρακτήριζαν ψυχρή και απόμακρη. Η Καρολίν Μπεσέτ είχε κάθε φορά και διαφορετική ταμπέλα. Διάφοροι φίλοι της μιλούσαν για ένα γενναιόδωρο άτομο και ζεστό και πρόσθεταν πως δεν είχε την απαραίτητη στήριξη από τον Τζον Φ. Κένεντι.

Getty Images / Richard Corkery

Η θυελλώδης σχέση και το γρήγορο τέλος τους

Αυτή η πίεση της δημοσιότητας επηρέασε τη σχέση τους. Τον Φεβρουάριο του 1996 καταγράφηκαν να τσακώνονται σε πάρκο της Νέας Υόρκης, με τον Τζον Φ. Κένεντι να τραβά το δαχτυλίδι αρραβώνων της Καρολίν Μπεσέτ. Παρ’ όλα αυτά, παντρεύτηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου του 1996 στο Cumberland Island, με την ίδια να επιλέγει φόρεμα Narciso Rodriguez. Οι φωτογράφοι δεν τους άφησαν στιγμή ήσυχους, ακόμα και κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος στην Τουρκία.

Η ζωή της Καρολίν Μπεσέτ άλλαξε ριζικά μετά τον γάμο. Οι συγκρίσεις με την Πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν αναπόφευκτες: και οι δύο παντρεύτηκαν άνδρες συνηθισμένους στη δημοσιότητα και καμία δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως την έκταση της φήμης τους.

Στις 16 Ιουλίου 1999, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην Martha's Vineyard. Πιλότος ήταν ο Τζον Φ. Κένεντι. Μαζί επέβαινε και η αδερφή της Καρολίν Μπεσέτ. Σε μια αναζήτηση στο ίντερνετ, θα δει κανείς πως γίνεται λόγος πως η Καρολίν Μπεσέτ δεν ήθελε να επιβιβαστεί στο μικρό αεροπλάνο ή πως αν δεν καθυστερούσε η ίδια στο προγραμματισμένο μανικιούρ της, τότε πιθανότατα να μην έπεφταν σε βαθύ σκοτάδι - λέγεται πως ο Τζον Φ. Κένεντι δεν είχε καλή ορατότητα.

Άλλοι, πάλι, κάνουν λόγο πως ο Τζον Φ. Κένεντι δεν είχε την κατάλληλη εμπειρία και σε συνδυασμό με το τραυματισμένο του πόδι, ήταν αναπόφευκτο να χάσει τον έλεγχο, καθώς επίσης και ότι το ζευγάρι τσακωνόταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Κανείς ποτέ δεν θα μάθει τι ακριβώς συνέβη.

GETTY IMAGES

Η κρίση στον γάμο και οι φήμες περί ναρκωτικών

Το ζευγάρι πάντως περνούσε κρίση στον γάμο του. Όπως γράφουν δημοσιεύματα, το γεγονός πως η Καρολίν Μπεσέτ δεν ήθελε παιδιά ήταν το μεγάλο αγκάθι. Ο Έντουαρντ Κλάιν στο βιβλίο του «The Kennedy Curse», γράφει πως η ίδια ένιωθε παγιδευμένη από την πίεση των ΜΜΕ και έλεγε σε φίλους της πως «δεν ήθελε να φέρει ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο των παπαράτσι», φοβούμενη ότι θα μεγάλωνε υπό την ίδια τρομακτική επιτήρηση.

Στο ίδιο βιβλίο βέβαια γράφει πως έκανε και χρήση κοκαΐνης, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη από την πίεση των ΜΜΕ. Το στενό της περιβάλλον διέψευσε αυτούς τους ισχυρισμούς, που βγήκαν στη δημοσιότητα μετά τον θάνατό της.

Η Ελίζαμπεθ Μπέλερ, που έγραψε το βιβλίο Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, στο οποίο βασίστηκε και ο Ράιαν Μέρφι για τη σειρά του, αναφέρεται σε μετατραυματικό στρες, που παρερμηνεύτηκε από κάποιους ως περίεργη συμπεριφορά λόγω ναρκωτικών.

Το σίγουρο είναι πως η Καρολίν Μπεσέτ μνημονεύεται για πολλά, αλλά περισσότερο για το στυλ της. Θεωρείται η απόλυτη μούσα του μινιμαλισμού, με χιλιάδες λογαριασμούς στο Instagram και το TikTok να αναλύουν κάθε της εμφάνιση. Όπως γράφει το BBC, εκείνη την εποχή, καθόριζε τις τάσεις της μόδας, αφού η εικόνα της κυριαρχούσε σε περιοδικά και εφημερίδες. Η διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της Calvin Klein ήταν λάτρης των ουδέτερων τόνων, με διακριτική κομψότητα και μινιμαλιστική γοητεία.

Η δημοσιογράφος Λιζ ΜακΝέιλ, συν-συγγραφέας του βιβλίου του 2024 JFK Jr: An Intimate Oral Biography, είπε στο BBC: «Ακόμα και σήμερα, σχεδόν 27 χρόνια μετά, η Καρολίν Μπεσέτ φαίνεται να κάνει όλους τους άλλους να προσπαθούν υπερβολικά. Υπήρχε κάτι σε εκείνη που φαινόταν ότι δεν προσπαθούσε να είναι τίποτα άλλο εκτός από τον εαυτό της. Είχε εκπληκτικό μάτι για γραμμές και μικρές λεπτομέρειες που ήταν μόνο δικές της. Είχε μια αισθητική μοναδική».

Πάντως, η φήμη της Καρολίν Μπεσέτ έχει ξεπεράσει εκείνη του συζύγου της. Όπως είπε η δημοσιογράφος Liz McNeil: «Οι εικόνες της απέκτησαν δύναμη με τον χρόνο, και το Instagram ανακάλυψε την ύπαρξή της χρόνια πριν. Παραμένει κομψή, μυστηριώδης και γοητευτική».