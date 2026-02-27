Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»

Οι δημοσιογράφοι του Reader συνομίλησαν με συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023

Δημήτρης Οικού, ετών 29. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, ετών 29, Ντένις Ρούτσι, ετών 23. Βασιλική Χλωρού, ετών 55. Παυλίνι Μπόζο, ετών 62. Είναι όλοι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών που μαζί με άλλους 52 ανθρώπους έγιναν σύμβολο μιας κοινωνίας και θύματα ενός συστήματος που -ακόμα και σήμερα- αδυνατεί να αναλάβει τις ευθύνες του.

Οι συγγενείς των πέντε ανθρώπων μιλούν στους δημοσιογράφους του Reader για όσους έχασαν στο τρένο, στα Τέμπη, την 28η Φεβρουαρίου 2023. Η Σμαρώ Οικού, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, ο Πάνος Ρούτσι, ο Χριστόφορος Κωνσταντινίδης και η Ντιάνα Μπόζο εξιστορούν στην κάμερα όσα θα θυμούνται πάντα από τους ανθρώπους τους, μακριά από εκείνη την νύχτα, όπως εκείνοι θα παραμένουν στη μνήμη τους. Την εικόνα αυτή επιλέγουμε κι εμείς να προβάλλουμε σήμερα, μια μέρα πριν την επέτειο που άλλαξε την ιστορία.

