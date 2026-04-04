Love and Death: Η αληθινή ιστορία της σειράς που βλέπουν όλοι φανατικά στο Netflix

Το Love and Death θα σε κάνει να κολλήσεις στην οθόνη

Το Love and Death συστήθηκε στους θεατές το 2023 μέσω του HBO Max, ωστόσο πριν λίγο καιρό έγινε διαθέσιμο στο Netflix -εξού και βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η σειρά των 7 επεισοδίων βασίζεται στην αληθινή ιστορία που συγκλόνισε μια ήσυχη πόλη του Τέξας το 1980, τότε που η Κάντι Μοντγκόμερι δολοφόνησε με τσεκούρι την 30χρονη φίλη της, Μπέτι Γκορ.

Το Love and Death είναι μια true crime σειρά, από αυτές που τις βλέπεις μονοκοπανιά. Εκτός από την ιστορία που σε κάνει να κολλάς, έχει πολύ καλές ερμηνείες που σε κρατούν καθηλωμένο στην οθόνη. Η Ελίζαμπεθ Όλσεν ως Κάντι είναι σκέτη απόλαυση.

Η σειρά ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας παρουσιάζοντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν πριν τη δολοφονία της Μπέτι Γκορ, τη δίκη που ακολούθησε και το πώς η Κάντι Μοντγκόμερι τελικά αθωώθηκε παρά τα 41 χτυπήματά της με το τσεκούρι.

Η αληθινή ιστορία του Love and Death - Η ζωή της Κάντι Μοντγκόμερι πριν το έγκλημα

Αρχικά, η σειρά Love and Death βασίστηκε στο βιβλίο του 1984 με τίτλο Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, γραμμένο από τους δημοσιογράφους Τζον Μπλουμ και Τζιμ Άτκινσον. Η δημοσιογραφική τους έρευνα διαβάστηκε πρώτη φορά στο περιοδικό Texas Monthly τον Ιανουάριο του 1984 σε ένα διπλό αφιέρωμα με τίτλο «Love and Death in Silicon Prairie».

Η Κάντι Μοντγκόμερι ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα και πολύ αγαπητή στην κοινότητα. Παντρεμένη με τον Πατ Μοντγκόμερι και μητέρα δύο παιδιών, δεν είχε προκαλέσει ποτέ. Η οικογένεια μετακόμισε στο Γουάιλι το 1977, σε ένα σπίτι που όπως γράφει και το Forbes, ήταν του ονείρου. Σιγά σιγά, οι δυο τους άρχισαν να πηγαίνουν στην Εκκλησία, εκεί όπου γνώρισαν την Μπέτι και τον Άλαν Γκορ. Γρήγορα η Κάντι και η Μπέτι έγιναν πολύ καλές φίλες.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν η Κάντι Μοντγκόμερι άρχισε να νιώθει παραμελημένη από τον σύζυγό της, χαρακτηρίζοντας την ερωτική της ζωή πολύ βαρετή. Έτσι, σκέφτηκε πως μία εξωσυζυγική σχέση ήταν η λύση στο πρόβλημα της, την οποία και βρήκε στο πρόσωπο του Άλαν Γκορ.

Imdb

Με τον γάμο και των δύο να βρίσκεται υπό πίεση, η Κάντι άδραξε την ευκαιρία και ζήτησε από τον Άλαν να ξεκινήσουν μία σχέση με όρους: να μην πληγώσουν ποτέ τους συζύγους τους και τα παιδιά και να διακόψουν όταν ο ένας από τους δύο νιώσει πως έχει συναισθήματα.

Η σχέση τους ξεκίνησε επίσημα στις 12 Δεκεμβρίου 1978 και συνεχίστηκε για αρκετούς μήνες. Συνέχισαν να συναντιούνται ακόμα και μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού των Γκορ, μέχρι που το έληξαν όταν οι Γκορ πήγαν να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο γάμου της Εκκλησίας, από το οποίο ο Άλαν αποφάσισε να σώσει τον γάμο του. «Άλαν, φαίνεται ότι το αφήνεις πάνω μου. Έτσι αποφάσισα, να μην σε ξανακαλέσω και ούτε να προσπαθήσω να σε δω», ήταν τα λόγια της Κάντι προς εκείνον.

Η ημέρα της δολοφονίας

Στις 13 Ιουνίου, η Κάντι επισκέφθηκε το σπίτι των Γκορ για να πάρει το μαγιό της κόρης τους Αλίσα, για το μάθημα κολύμβησης. Ο Άλαν βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι. Σύμφωνα με το Texas Monthly, η Μπέτι ρώτησε ευθέως την Κάντι αν είχε σχέση με τον Άλαν, με τη δεύτερη να της απαντά θετικά.

Τότε, η Μπέτι, που αντιμετώπιζε επιλόχειο κατάθλιψη, άρπαξε ένα τσεκούρι απειλώντας την Κάντι να μείνει μακριά από τον Άλαν. «Πρέπει να σε σκοτώσω», φέρεται να της είπε, με τις δύο γυναίκες να παλεύουν μεταξύ τους. Η Κάντι τραυματίστηκε ελαφρά όσο προσπαθούσε να αποκτήσει τον έλεγχο του τσεκουριού - με το οποίο τελικά χτύπησε 41 φορές την Μπέτι. Μέχρι τα 40 η καρδιά της χτυπούσε κανονικά.

Imdb

Η Κάντι έφυγε από το σπίτι, καθάρισε τα ρούχα και συνέχισε την ημέρα της σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Έγινε η βασική ύποπτη όταν ο Άλαν παραδέχτηκε τη σχέση τους στην αστυνομία, συνδυαστικά με το ότι ήταν η τελευταία που είδε την Μπέτι ζωντανή. Σύντομα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο, αν και αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Στην πορεία άλλαξε το αφήγημα και δήλωσε αθώα, ισχυριζόμενη πως βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Στη δίκη της περιέγραψε τη δική της εκδοχή, υποστηρίζονται πως δεν είχε σκοπό να βλάψει τη φίλη της όταν πήγε στο σπίτι της εκείνο το πρωί. Στις 29 Οκτωβρίου 1980, το σώμα των ενόρκων απάλλαξε την Κάντι από τις κατηγορίες για φόνο.