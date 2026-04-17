Αυτoί οι πίνακες - αριστουργήματα ανήκουν σε γυναίκες καλλιτέχνιδες — όχι στους άνδρες που πήραν τα εύσημα

Πέντε εμβληματικά έργα τέχνης που αποδόθηκαν λανθασμένα σε άνδρες και η καθυστερημένη δικαίωση των πραγματικών δημιουργών τους

Η ιστορία της τέχνης, όπως τη γνωρίζουμε, δεν είναι πάντα πλήρης. Είναι περισσότερο μια αφήγηση που διαμορφώθηκε από κοινωνικές αντιλήψεις, θεσμούς και κυρίως από το ποιος είχε το δικαίωμα να υπογράφει, να εκτίθεται και να αναγνωρίζεται. Για αιώνες, γυναίκες καλλιτέχνιδες που δημιούργησαν έργα εξαιρετικής αξίας έμειναν στη σκιά - είτε επειδή δεν μπορούσαν να υπογράψουν, είτε επειδή κανείς δεν πίστευε ότι τα έργα που είχαν δημιουργήσει ήταν δικά τους. Έτσι, συχνά τα έργα τους έμεναν ανυπόγραφα ή αποδίδονταν σε άνδρες συγγενείς και δασκάλους. Σήμερα, καθώς η ιστορία επανεξετάζεται, ανακαλύπτουμε ξανά έργα που μπορεί να γνωρίζαμε, αλλά δεν είχαμε μάθει ποτέ τους πραγματικούς δημιουργούς τους. Η επανεξέταση αυτών των έργων δεν είναι απλώς μια διόρθωση ονομάτων - είναι μια επαναδιαπραγμάτευση της ίδιας της ιστορίας της τέχνης.

Πέντε πρωτοποριακά έργα γυναικών που αποδόθηκαν λανθασμένα σε άνδρες:

«Ο Θρίαμβος του Βάκχου» (1655-1659), Μικαελίνα Βωτιέ

Η Μικαελίνα Βωτιέ υπήρξε Φλαμανδή καλλιτέχνιδα του 17ου αιώνα, σε μια εποχή όπου οι γυναίκες αποκλείονταν σχεδόν ολοκληρωτικά από την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Το πιο διάσημο έργο της, «Ο Θρίαμβος του Βάκχου», είναι ένας μεγάλος, σύνθετος πίνακας γεμάτος γυμνά σώματα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδύνατο να έχει δημιουργηθεί από γυναίκα. Για χρόνια, το έργο αποδιδόταν στον αδερφό της, Τσάρλς Βωτιέ, παρά το γεγονός ότι η δημιουργός είχε ενσωματώσει τον εαυτό της γυμνόστηθο μέσα στο έργο, κοιτώντας ευθέως τον θεατή.

Το 1993, η ιστορικός τέχνης Κατλίνε Βαν Ντερ Στίγκελεν, κατά τη διάρκεια έρευνας, ανακάλυψε τυχαία τον πίνακα ξεχασμένο στις αποθήκες του Μουσείου Ιστορίας της Τέχνης της Βιέννης και έμεινε έκπληκτη. Πώς μπορούσε ένα τόσο σημαντικό έργο να παραμένει ξεχασμένο; Η απάντηση ήταν απλή: είχε ζωγραφιστεί από γυναίκα. Σήμερα, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές ανακαλύψεις του αιώνα.

«Μια φάλαινα που έχει προσαράξει στο λιμάνι του Τρακαντί» (1858), Καρολίν Λουίζα Ντέιλι

Η Καρολίν Λουίζα Ντέιλι ήταν Καναδή τοπιογράφος του 19ου αιώνα, της οποίας τα έργα αποδίδονταν για δεκαετίες σε άνδρες και αναγνωρίστηκαν σωστά μόλις το 2017. Οι αμφιβολίες ξεκίνησαν το 2014, όταν απόγονός της υπέδειξε ότι τα έργα μπορεί να ανήκαν στην ίδια. Ακολούθησε διετής έρευνα που επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν πραγματικές αποδείξεις για τις προηγούμενες αποδόσεις, αποκαλύπτοντας τη Ντέιλι ως την πραγματική δημιουργό.

Η ίδια ήταν αυτοδίδακτη και δεν είχε εκθέσει ποτέ τα έργα της όσο ζούσε. Το έργο της αποτελεί σημαντική ιστορική καταγραφή του Νησιού του Πρίγκιπα Εδουάρδου και η αναγνώρισή της θεωρήθηκε μια μικρή φεμινιστική νίκη, αλλά και μια υπενθύμιση της συστηματικής υποτίμησης των γυναικών καλλιτεχνών.

«Αυτοπροσωπογραφία ως Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας» (περίπου 1615-1617), Αρτεμισία Τζεντιλέσκι

Η Αρτεμισία Τζεντιλέσκι, η ιστορία της οποίας ενέπνευσε το μυθιστόρημα της Ελίζαμπεθ Φρίμαντλ «Ανυπότακτη», είναι ίσως η πιο εμβληματική γυναίκα του μπαρόκ. Το έργο της «Αυτοπροσωπογραφία ως Αγία Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας» της αποδόθηκε επίσημα μόλις το 2017 και απεικονίζει την ίδια ως μάρτυρα μπροστά στον τροχό βασανιστηρίων, αντανακλώντας την προσωπική της εμπειρία ως επιζώσα βιασμού. Για αιώνες, έργα της αποδίδονταν στον πατέρα της ή στον Καραβάτζο.

Πλέον, η λίστα των γνωστών έργων της διευρύνεται συνεχώς. Το 2020, ο καθαρισμός του έργου «Δαβίδ και Γολιάθ» αποκάλυψε την υπογραφή της στο σπαθί του Δαβίδ, ενώ το 2023 το έργο «Η Σουζάνα και οι Πρεσβύτεροι» αναγνωρίστηκε ξανά στη Βασιλική Συλλογή. Όπως, άλλωστε, είχε γράψει η ίδια το 1649 στον συλλέκτη Ντον Αντόνιο Ρούφο: «Το όνομα μιας γυναίκας εγείρει αμφιβολίες μέχρι να δούμε το έργο της», προσθέτοντας: «Θα δείξω, Εξοχότατε, τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα».

«Το Ζευγάρι που γλεντά» (1630), Γιούντιτ Λέιστερ

Η Γιούντιτ Λέιστερ, υπήρξε ιδιαίτερα αναγνωρισμένη στην εποχή της, όμως μετά τον θάνατό της τα έργα της αποδίδονταν σε άνδρες, κυρίως στον σύζυγό της ή στον Φρανς Χαλς, ο οποίος θεωρούταν δάσκαλός της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πίνακας «Το ζευγάρι που γλεντά», που για χρόνια αποδιδόταν στον Χαλς. Η αναγνώριση ήρθε αιώνες αργότερα, όταν το 1892 ένας έμπορος έργων τέχνης παρατήρησε ότι κάτω από την υπογραφή του Χαλς υπήρχαν τα αρχικά «JL».

Η καριέρα της Λέιστερ, όπως και πολλών γυναικών καλλιτεχνών, ήταν πολύ σύντομη, καθώς διακόπηκε απότομα από τις απαιτήσεις της ανατροφής πέντε παιδιών. Η περίπτωσή της αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια επιτυχημένη καριέρα μπορεί να «σβηστεί» από την ιστορία απλώς και μόνο λόγω φύλου.

«Θεός» (1917), Βαρόνη Έλσα φον Φράιταγκ-Λόρινγκχοβεν και Μόρτον Σάμπεργκ

Η Έλσα φον Φράιταγκ-Λόρινγκχοβεν ήταν από τις πιο ριζοσπαστικές μορφές, της οποίας τα έργα αποδόθηκαν σε άνδρες καλλιτέχνες και αναγνωρίστηκαν πολύ αργά ως δικά της ή παραμένουν ακόμη υπό αμφισβήτηση.

Το έργο «Θεός», ένας σωλήνας αποχέτευσης με φαλλική μορφή, αναποδογυρισμένος και τοποθετημένος σε ένα κουτί κοπής, αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πρώτα “readymades”, δηλαδή καθημερινά αντικείμενα που μετατράπηκαν σε τέχνη. Μέχρι τις αρχές του 2000, το έργο αποδιδόταν στον καλλιτέχνη Μόρτον Σάμπεργκ, έως ότου το όνομα της βαρόνης προστέθηκε επίσημα στους συντελεστές - έναν αιώνα αργά για να τη βοηθήσει να βγει από τη φτώχεια και να της αποδοθεί η δέουσα αναγνώριση. Ακόμη και σήμερα, αρκετά έργα της παραμένουν υπό συζήτηση ως προς την πατρότητά τους.