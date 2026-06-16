Jennie’s Law: Ο νόμος που αποκαλύπτει το παρελθόν των κακοποιητών και αλλάζει τη μάχη κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Η ιστορία της Jennifer Poole μετατράπηκε σε νομοθετική πρωτοβουλία στην Ιρλανδία - Πώς θα λειτουργεί το δημόσιο μητρώο καταδικασμένων δραστών ενδοοικογενειακής βίας

Υπάρχουν νόμοι που γράφονται μέσα σε κυβερνητικά γραφεία και υπάρχουν νόμοι που γεννιούνται σε τόπους εγκλήματος. Ο Jennie’s Law ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Το πρωινό της 17ης Απριλίου 2021, η 24χρονη Jennifer Poole βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Finglas του Δουβλίνου. Μητέρα δύο παιδιών, είχε πέσει θύμα του πρώην συντρόφου της, Gavin Murphy.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ο άνδρας που της αφαίρεσε τη ζωή, δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Είχε ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς και προηγούμενες καταδίκες για επιθέσεις εναντίον γυναικών. Η ίδια, όμως, δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτό το παρελθόν. Και αυτό το στοιχείο είναι, ίσως, το πιο τραγικό κομμάτι της υπόθεσης.

Ο νόμος “Jennie’s Law” δημιουργήθηκε, μετά από μια γυναικοκτονία

Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη ιστορία γυναικοκτονίας. Πρόκειται για μια υπόθεση που έθεσε ένα δύσκολο κοινωνικό ερώτημα: πόσες γυναίκες – και άνδρες – εισέρχονται σε σχέσεις χωρίς να γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος απέναντί τους έχει ήδη καταδικαστεί για σοβαρή κακοποιητική συμπεριφορά; Η απάντηση που επιχείρησε να δώσει η οικογένεια της Jennifer Poole δεν ήταν μόνο η αναζήτηση δικαιοσύνης. Ήταν η πρόληψη.

Ο αδελφός της, Jason Poole, ξεκίνησε μια πολυετή εκστρατεία, ζητώντας ένα σύστημα που θα επέτρεπε στους πολίτες να γνωρίζουν, αν ένας υποψήφιος σύντροφος έχει βεβαρημένο ιστορικό σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας. Με τα χρόνια, η καμπάνια του μετατράπηκε από προσωπικό αίτημα σε εθνική συζήτηση και τελικά σε νομοθετική πρωτοβουλία. Έτσι γεννήθηκε η Jennie’s Law.

Και το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει πληροφορίες για το βίαιο παρελθόν ενός ατόμου

Η Ιρλανδία δεν είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί να δώσει στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες για το βίαιο παρελθόν ενός συντρόφου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια το λεγόμενο Clare’s Law, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν από την αστυνομία πληροφορίες για πιθανά περιστατικά βίας στο παρελθόν ενός προσώπου. Η ιρλανδική εκδοχή, ωστόσο, ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία, ούσα σίγουρα πιο πρωτοποριακή.

Το νομοσχέδιο, που φέρει την επίσημη ονομασία Domestic Violence (Judgments) Register Bill 2026, προβλέπει τη δημιουργία ενός δημόσιου μητρώου δικαστικών αποφάσεων για σοβαρές υποθέσεις ενδοοικογενειακής και συντροφικής βίας. Η λογική του είναι ότι αυτές οι καταδίκες αποτελούν ήδη δημόσιο δικαστικό αρχείο και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα πρέπει να είναι πιο εύκολα προσβάσιμες σε όσους ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο.

Πώς θα λειτουργεί ο “Jennie’s Law” στην πράξη

Η δημοσιοποίηση, πάντως, δεν θα γίνεται αυτόματα. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά από το δικαστήριο, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η συναίνεση του θύματος. Ο δικαστής θα αποφασίζει, αν η δημοσίευση της απόφασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την προστασία πιθανών μελλοντικών θυμάτων, χωρίς να παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αναμένεται να περιλαμβάνονται ορισμένα από τα σοβαρότερα αδικήματα που συνδέονται με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, όπως η ανθρωποκτονία, ο βιασμός, η σεξουαλική επίθεση, ο μη θανατηφόρος στραγγαλισμός, ο εξαναγκαστικός έλεγχος, η παρενόχληση και η μη συναινετική διανομή προσωπικού ή σεξουαλικού υλικού. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επανεξέτασης της καταχώρισης, με καταδικασθέντες να μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ζητήσουν τη διαγραφή τους από το μητρώο, μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Για τους υποστηρικτές του μέτρου, ο Jennie’s Law αποτελεί ένα νέο εργαλείο πρόληψης. Υποστηρίζουν ότι η γνώση ενός αποδεδειγμένου ιστορικού βίας μπορεί να δώσει σε κάποιον τις πληροφορίες που χρειάζεται για να λάβει αποφάσεις που ενδεχομένως θα τον προστατεύσουν. Από την άλλη πλευρά, νομικοί και οργανώσεις δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων των καταδικών εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα, την επανένταξη των δραστών και τα όρια της δημόσιας έκθεσης.

Κανένας νόμος δεν μπορεί να επαναφέρει τη Jennifer Poole. Ούτε μπορεί να εγγυηθεί ότι η επόμενη γυναίκα που θα γνωρίσει έναν κακοποιητή, θα αποφύγει τον κίνδυνο, επειδή διάβασε ένα όνομα σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ο Jennie’s Law δεν παρουσιάζεται ως πανάκεια. Αντιμετωπίζεται, όμως, ως μια προσπάθεια να μεταφερθεί το βάρος από την αποκλειστική ευθύνη του πιθανού θύματος προς μια κοινωνία που καλείται να παρέχει περισσότερη ενημέρωση και μεγαλύτερη προστασία.

Η Jennifer Poole έγινε σύμβολο, επειδή η δική της ιστορία αποκάλυψε ένα κενό που μέχρι τότε παρέμενε αόρατο. Και ο Jennie’s Law είναι η προσπάθεια της Ιρλανδίας να το καλύψει, πριν γραφτεί η επόμενη τραγωδία.

