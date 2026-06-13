Ιστορική απόφαση στην Κολομβία: Νέος νόμος βάζει τέλος στον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων

Η Κολομβία απαγορεύει τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων, βάζοντας τέλος σε μια πρακτική που εξακολουθούσε να εφαρμόζεται σε κοινότητες ιθαγενών.

Η Κολομβία έκανε ένα ιστορικό βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών, καθώς η Γερουσία της χώρας ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο που απαγορεύει τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM – Female Genital Mutilation). Η ψήφιση του λεγόμενου «νόμος για τα κορίτσια χωρίς ακρωτηριασμό» αποτελεί ορόσημο για τη χώρα, η οποία ήταν η τελευταία στην αμερικανική ήπειρο όπου η συγκεκριμένη πρακτική εξακολουθούσε να εφαρμόζεται.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Κογκρέσου και απομένει πλέον μόνο η υπογραφή του προέδρου της χώρας για να τεθεί επίσημα σε ισχύ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από πολυετή αγώνα οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, κοινωνικών φορέων και εκπροσώπων αυτόχθονων κοινοτήτων, οι οποίοι ζητούσαν τον τερματισμό μιας πρακτικής που έχει καταδικαστεί διεθνώς ως σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η τελευταία χώρα της αμερικανικής ηπείρου

Μέχρι σήμερα, η Κολομβία ήταν η μοναδική χώρα στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική όπου εξακολουθούσαν να καταγράφονται περιστατικά ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η πρακτική συνδεόταν κυρίως με την κοινότητα των ιθαγενών Έμπερα, μία από τις σημαντικότερες αυτόχθονες ομάδες της χώρας.

Παρότι το φαινόμενο παρέμενε για δεκαετίες σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, η ύπαρξή του αποκαλύφθηκε το 2007, όταν δύο νεαρά κορίτσια της κοινότητας έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επιπλοκές που συνδέθηκαν με τη διαδικασία. Το τραγικό αυτό γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε για πρώτη φορά τη δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα.

Σύμφωνα με επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 98 περιπτώσεις κοριτσιών που υπέστησαν ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων. Οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα ανησυχητικοί, καθώς ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι μεγαλύτερος, λόγω της δυσκολίας καταγραφής σε απομακρυσμένες περιοχές.

Μια πρακτική με σοβαρές συνέπειες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων ως κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων ή άλλες βλάβες που προκαλούνται για μη ιατρικούς λόγους.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές και να περιλαμβάνουν έντονη αιμορραγία, λοιμώξεις, χρόνιο πόνο, προβλήματα στην αναπαραγωγική υγεία, ψυχολογικό τραύμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θάνατο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου 230 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί κάποια μορφή ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων. Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών καταγράφεται σε χώρες της Αφρικής, αν και η πρακτική εξακολουθεί να εμφανίζεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Ένας νόμος με έμφαση στην πρόληψη

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε από τις βουλεύτριες Τζένιφερ Πεδράσα, Αλεξάνδρα Βάσκες και Καρολίνα Χιράλδο, καθώς και από τη γερουσιαστή Ανχέλικα Λοσάνο. Η επεξεργασία του έγινε σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, κοινωνικές οργανώσεις και γυναίκες από την κοινότητα των Έμπερα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο νέος νόμος δεν υιοθετεί τιμωρητική προσέγγιση. Αντίθετα, δίνει έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την πολιτισμική ευαισθητοποίηση, επιδιώκοντας να προστατεύσει τα κορίτσια που κινδυνεύουν να υποστούν τη διαδικασία χωρίς να οδηγήσει σε περαιτέρω περιθωριοποίηση των κοινοτήτων όπου εφαρμόζεται.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, στόχος είναι η προστασία των θυμάτων και των πιθανών θυμάτων της πρακτικής, η οποία αφορά κυρίως νεογέννητα κορίτσια.

Ένα σημαντικό μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η ψήφιση του νόμου θεωρείται μια από τις σημαντικότερες νίκες των τελευταίων ετών για τα δικαιώματα των γυναικών στην Κολομβία. Παράλληλα, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της προστασίας της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών και της ισότητας των φύλων.

Με την επικείμενη επικύρωση του νόμου, η Κολομβία αναμένεται να κλείσει οριστικά ένα κεφάλαιο που για χρόνια προκαλούσε ανησυχία σε διεθνείς οργανισμούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόκληση πλέον είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου και η συνέχιση της ενημέρωσης μέσα στις κοινότητες, ώστε η πρακτική να εξαλειφθεί οριστικά και να προστατευθούν οι επόμενες γενιές κοριτσιών.