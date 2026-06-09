Αριστοτέλεια Δόγκα: «Δεν θα μένω σιωπηλή απέναντι στη ρητορική που δικαιολογεί τις γυναικοκτονίες»

Η εισαγγελέας που ταυτίστηκε με την υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά όσων αναρτούν δημόσια σχόλια που προωθούν το μίσος και τη βία κατά των γυναικών.

Μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στη διαδικτυακή ρητορική μίσους πήρε η Αριστοτέλεια Δόγκα, η εισαγγελέας που έγινε ευρύτερα γνωστή από την αγόρευσή της στη δίκη για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη. Η ίδια γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή της στα social media, ότι σκοπεύει να κινείται νομικά κατά ατόμων που εκφράζουν δημόσια απόψεις, οι οποίες δικαιολογούν ή εξωραΐζουν τις γυναικοκτονίες, καθώς και σχόλια που δικαιολογούν τη βία και στρέφονται με μισαλλοδοξία κατά γυναικών.

Η εν λόγω ανάρτηση πυροδότησε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της, χαρακτηρίζοντάς τη ως μια αναγκαία παρέμβαση, σε μια περίοδο όπου η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. «Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτονιών ή μισαλλόδοξα σχόλια για γυναίκες, νεκρές ή ζωντανές, θα μηνύεται άμεσα από εμένα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Αριστοτέλεια Δόγκα φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει σχετικό υλικό, που της αποστέλλουν πολίτες. Σε επόμενη ανάρτηση, μάλιστα, απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα για τη συλλογή αναρτήσεων και σχολίων, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το περιεχόμενο που εξακολουθεί να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το 2026, μετά από τόσες γυναικοκτονίες που έχουν σοκάρει την κοινωνία. Παράλληλα, έθεσε εκ νέου το ζήτημα της θεσμικής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Να σημειωθεί, πως δεκάδες χρήστες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο «κάλεσμά» της, στέλνοντας υλικό προς αξιολόγηση. Η εισαγγελέας ενημέρωσε ότι θα εξετάσει προσεκτικά όλα τα μηνύματα που λαμβάνει, ζητώντας παράλληλα υπομονή λόγω του μεγάλου όγκου.

Ζούμε στην εποχή που επαινούμε τα αυτονόητα και αντιδρούμε σιωπηλά στα εγκλήματα

Η δημόσια τοποθέτηση της Αριστοτέλειας Δόγκα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση γύρω από τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, την έμφυλη βία και την προστασία των θυμάτων βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Ο τρόπος που μια μεγάλη μερίδα των χρηστών στα social media αντιμετώπισε τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, προκαλεί φόβο, θυμό, αγανάκτηση και μια βαθιά και ατέλειωτη θλίψη για το μυαλό αυτών των ανθρώπων που με τον οποιοδήποτε τρόπο μπόρεσαν να δικαιολογήσουν το έγκλημα, βάζοντας μπροστά τη λέξη «αν».

Το ερώτημα που αναδεικνύεται δεν αφορά μόνο τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, αλλά και το κατά πόσο η κοινωνία και οι θεσμοί είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα τέτοιο περιεχόμενο που ενδέχεται να ενθαρρύνει ή να νομιμοποιεί τη βία κατά των γυναικών. Οι λέξεις δεν είναι πάντα αθώες, ιδιαίτερα όταν συμβάλλουν στην κανονικοποίηση της βίας και του μίσους ή προσπαθούν να καλύψουν τον θύτη. Ως εδώ.

