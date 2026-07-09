Ο διάδρομος γυμναστικής ήταν όργανο βασανιστηρίων πριν μπει στα γυμναστήρια

Κάποιοι πιο πονηροί ίσως πουν ότι ακόμα είναι.

Το πιο δημοφιλές και πλέον κυρίαρχο όργανο γυμναστικής έχει μια σκοτεινή ιστορία. Δεν υπάρχει γυμναστήριο σήμερα που να μη διαθέτει έναν διάδρομο. Και δεν υπάρχει κανείς που όταν τον βλέπει να πετάει από τη χαρά του. Υπάρχει ένας ιστορικός λόγος τελικά που σιχαινόμαστε τον διάδρομο. Και φταίνε οι Βρετανοί γι' αυτό!

Ένας άνθρωπος και μια φρικτή ιδέα

Ήταν το 1817 όταν ένας μηχανικός, ο Γουίλιαμ Κιούμπιτ, είχε μια ιδέα παρατηρώντας τους φυλακισμένους στα προαύλια που κάθονταν αδρανείς, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Η ιδέα του ήταν να τους «εκπαιδεύσει» να είναι πιο ενεργοί αντί για παθητικοί, να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να είναι παραγωγικοί. Δημιούργησε έτσι ένα είδος διαδρόμου γυμναστικής, έναν τεράστιο κύλινδρο με υψωμένες μπάρες που χρησιμοποιούσαν οι φυλακισμένοι για να στέκονται όρθιοι.

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