Ατίκα Μιρ: Ένα 10χρονο κορίτσι από την Ινδία, μόλις «έγραψε» ιστορία στη Formula 1

Η Ατίκα Μιρ είναι ένα από τα τρία κορίτσια παγκοσμίως που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα Discover Your Drive της Ακαδημίας F1

«Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος για να κάνεις μεγάλα πράγματα», είπε στις αρχές της εβδομάδας ο 15χρονος Όουεν Κούπερ, αφού έγινε ο νεότερος νικητής βραβείου στα Emmys. Kαι σήμερα, ακόμα ένα παιδί το απέδειξε. Σε ένα άθλημα που κυριαρχείται εδώ και δεκαετίες από άνδρες, η 10χρονη Ατίκα Μιρ (Atiqa Mir) έχει ήδη αφήσει το στίγμα της.

Την περασμένη Κυριακή, «έγραψε» ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός καρτ στα ΗΑΕ που κέρδισε αγώνα στην κατηγορία Minimax. Η ίδια είναι ένα από τα τρία κορίτσια στον κόσμο και το μοναδικό από την Ασία, που υπέγραψε συμβόλαιο με το πρόγραμμα «Discover Your Drive» της Ακαδημίας F1 της Formula 1. «Θέλω να είμαι η πρώτη γυναίκα στη σύγχρονη εποχή που θα αγωνιστεί στη Formula 1», είπε σε συνέντευξή της στη Vogue.

Γεννημένη στη Σριναγκάρ, στο Τζαμού και Κασμίρ, και μεγαλωμένη στο Ντουμπάι, η Ατίκα προέρχεται από μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο πατέρας της, Ασίφ Ναζίρ Μιρ (Asif Nazir Mir), είναι πρώην εθνικός πρωταθλητής καρτ, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην καλλιέργεια του ταλέντου της. Η Ατίκα ξεκίνησε να ασχολείται με τα καρτ σε ηλικία έξι ετών στα ΗΑΕ και γρήγορα άφησε το στίγμα της με πολλά αξιοσημείωτα επιτεύγματα. Η αγάπη της για το άθλημα την κάνει να προπονείται σαν να έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο.

Απλώς για να γνωρίζεις, η Ατίκα ήταν η αντιπρωταθλήτρια στο Εθνικό Πρωτάθλημα IAME των ΗΑΕ το 2024 και έχει σημειώσει διεθνή ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός αγώνων που κέρδισε στο Rotax Challenge International Trophy στο Le Mans της Γαλλίας. Όλες οι νίκες της, είναι κάτι περισσότερο από ένα αθλητικό επίτευγμα. Είναι ένας φάρος ελπίδας και προόδου στη συνεχιζόμενη αναζήτηση για ισότητα και χωρίς αποκλεισμούς εκπροσώπηση σε ανδροκρατούμενα αθλήματα.

Η ιστορία των γυναικών στη Formula 1 είναι στην καλύτερη περίπτωση ανύπαρκτη. Μόνο δύο γυναίκες στην ιστορία έχουν εκκινήσει ποτέ σε γκραν πρι και καμία δεν έχει επιχειρήσει καν να συμμετάσχει σε προκριματικά από το 1992. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία της Ατίκα Μιρ στην πίστα καρτ ήδη προκαλεί αναστάτωση. «Το καρτ είναι μια εκδήλωση μικτών φύλων. Δεν υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για αγόρια και κορίτσια», λέει η προπονήτριά της.