Σουδάν: «Πεινασμένοι, εξαντλημένοι και τραυματισμένοι» πολίτες προσπαθούν καθημερινά να δραπετεύσουν από την πατρίδα τους

Χιλιάδες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν καθημερινά χάος στις μεταφορές, έλλειψη ρευστού, κομπίνες και καθυστερήσεις στη visa, δίνοντας έναν τεράστιο αγώνα να διαφύγουν σε γειτονικές χώρες

Οι συγκρούσεις στο Σουδάν μεταξύ των δυνάμεων δύο στρατηγών φέρνουν τη χώρα αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας κατάρρευσης και μιας τεράστιας κρίσης με καταστροφικές συνέπειες κι εκτός συνόρων.

Οι ουρές που στήνονται στα σύνορα του Σουδάν είναι τεράστιες, με τους ανθρώπους να περιμένουν για μέρες να εκδοθεί η visa τους με την ελπίδα να αποδράσουν σε μια κοντινή χώρα. Την Τρίτη, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε ότι αναμένεται 270.000 πρόσφυγες να διαφύγουν από τα σύνορα προς το Chad και το νότιο Σουδάν.

Στο Chad, η Ύπατη Αρμοστεία έχει αναπτύξει ομάδες έκτακτης ανάγκης στα ανατολικά σύνορα με το Σουδάν για να ανταποκριθούν στις επείγουσες ανάγκες παροχής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κυβέρνηση του Chad και η Ύπατη Αρμοστεία έχουν ξεκινήσει δράσεις προ-καταγραφής των νεοαφιχθέντων και αξιολόγησης των αναγκών τους. Από την έναρξη των συγκρούσεων, τουλάχιστον 20.000 πρόσφυγες έχουν διαφύγει από τα σύνορα προς το Chad. Πολλοί μάλιστα βρίσκονται σε χωριά που απέχουν μόλις 5 χιλιόμετρα από το Σουδάν, ενώ αναμένεται να φθάσουν και άλλοι τις επόμενες ημέρες.

Η Ύπατη Αρμοστεία ενισχύει επίσης τις προμήθειες βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, όπως στρώματα ύπνου, σαπούνι και μαγειρικά σκεύη, για 20.000 πρόσφυγες.

The real Sudan. "Those who have money can buy, those that don't can take. Everyone eats." pic.twitter.com/x5CR0wK0uK

Οι μάχες που ξέσπασαν στην πρωτεύουσα του Σουδάν Χαρτούμ κι έχουν σκοτώσει ήδη 459 πολίτες, έχουν οδηγήσει πλήθος ανθρώπων που έχουν ξεμείνει από φάρμακα, εφόδια και χρήματα, σε εξόδους κινδύνους. Σχεδιάζεται ήδη η μετεγκατάσταση οικογενειών σε έναν υπάρχοντα καταυλισμό προσφύγων που βρίσκεται πιο μακριά από τα σύνορα, ενώ γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό μιας νέας τοποθεσίας για τη φιλοξενία επιπλέον αφίξεων.

Στο Νότιο Σουδάν, ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας βρίσκονται στα σημεία διέλευσης των συνόρων για να παρακολουθούν τις νέες αφίξεις και να παρέχουν βοήθεια. Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τον Guardian, σχεδόν 4.000 Νοτιοσουδανοί που έχουν έρθει από το Σουδάν, κυρίως μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης Renk στην Πολιτεία Άνω Νείλου.

Υπάρχουν περισσότεροι από 800.000 πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν στο Σουδάν, εκ των οποίων το ένα τέταρτο βρίσκεται στο Χαρτούμ και πλήττεται άμεσα από τις συρράξεις. Η Ύπατη Αρμοστεία δημιουργεί κέντρα υποδοχής στα σύνορα στο Νότιο Σουδάν για την επείγουσα καταγραφή και τον εντοπισμό των ευάλωτων αφίξεων και για τη διανομή ορισμένων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, όπως καθαρό νερό.

Wadi Saeedna is on the outskirts of Omdurman and is almost impossible to reach from central Khartoum. See the map with the clash points. Not to mention the droves of UK passport holders who made the journey to cross through Egypt and are stuck on the border https://t.co/f1TbHKlBAG pic.twitter.com/8atzYRacfY