Γιατί στο παρελθόν όλοι φαίνονταν μεγαλύτεροι;

Λίγο το κάπνισμα, λίγο η ηλιοθεραπεία 11-4 χωρίς αντηλιακό, λίγο η κακή διατροφή, όλοι στα 80s και τα 90s έδειχναν μεγαλύτεροι

Αν έχεις δει φωτογραφίες από την πενθήμερη των γονιών σου, μάλλον έχεις προσέξει ότι οι περισσότεροι μοιάζουν τριαντάρηδες ενώ ήταν μόνο 17. Στα σόσιαλ, δεν γίνεται να μην έχεις πέσει πάνω στη φωτογραφία του cast της σειράς Cheers που γυρίστηκε στα 80s και γράφει τις ηλικίες των ηθοποιών που φαίνονται μεσήλικες, αλλά είναι μεταξύ 30 και 35 ετών. Και δεν θα αναφερθούμε καν σε μεγαλύτερες γενιές, που όσοι είχαν πατήσει τα 50 έφερναν περισσότερο στους σημερινούς παππούδες και γιαγιάδες.

Δεν μπορείς παρά να αναρωτηθείς, λοιπόν: Για ποιον λόγο οι άνθρωποι έδειχναν τόσο μεγαλύτεροι στο παρελθόν; Έδειχναν όντως μεγαλύτεροι ή απλώς τους αδικούσε ο φακός; Γερνάμε με πιο αργό ρυθμό τώρα; Κι αν ναι, γιατί;

Η προφανής και κυριότερη αιτία, είναι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Ρο Χάντρις, η οποία μίλησε στο Dazed, βρισκόμαστε σε μία εποχή «με συνεχώς αυξανόμενη ενημέρωση σε ζητήματα υγείας και διατροφής, η οποία με τη σειρά της αυξάνει το ενδιαφέρον για χορτοφαγικές δίαιτες», ενώ γνωρίζουμε καλά πως το κάπνισμα (που παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόωρη γήρανση) βλάπτει σοβαρά την υγεία μας. Είμαστε πιο συνετοί, λοιπόν.

Ο δερματολόγος Σεμπάστιαν Μπέσμαν, με τη σειρά του, εξήγησε πως η επιδερμίδα ενός χρόνιου καπνιστή ηλικίας 40 ετών, μοιάζει μ’ εκείνη ενός μη καπνιστή που βρίσκεται στα 70. Και μην ξεχνάμε πως το κάπνισμα ήταν εξαιρετικά δημοφιλές τις περασμένες δεκαετίες που, ακόμη κι αν επέλεγες να απέχεις, ήσουν σίγουρα παθητικός καπνιστής στα μέρη που έβγαινες. Η απαγόρευσή του σε κλειστούς χώρους ήρθε πολύ πρόσφατα οπότε, θέλοντας και μη, ερχόσουν διαρκώς σε επαφή με τη νικοτίνη.

Εκτός από τον τρόπο ζωής μας που έχει αλλάξει, διαφορετικός είναι κι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την υγεία του δέρματός μας. Τα περισσότερα skincare προϊόντα που χρησιμοποιούμε περιέχουν αντιγηραντικά συστατικά, όπως βιταμίνη C, και παράλληλα έχουν υψηλό δείκτη προστασίας από τον ήλιο. Γνωρίζουμε πως πρέπει να προστατευόμαστε από εξωτερικούς παράγοντες, τώρα πια έχει μπει στη ρουτίνα μας και η ρετινόλη, ενώ οι επεμβάσεις, το Botox, το Profhilo και οι θεραπείες με λέιζερ είναι ευρέως διαδεδομένες.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην εξέλιξη της αισθητικής ιατρικής, στην οποία έχουν συμβάλλει και τα σόσιαλ μίντια. Το content με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά, μας έχει γεννήσει μία εμμονή να δείχνουμε νέοι – ακόμη κι η Κιμ Καρντάσιαν έχει δηλώσει ότι θα σκεφτόταν να τρώει κόπρανα καθημερινά, αν δρούσαν ενάντια στον χρόνο.

